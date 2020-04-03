Украинцы перестали скупать доллар – НБУ

В Украине закончился ажиотажный спрос на валюту, вызванный введением карантина. Ситуация уже такая, как была до кризиса.

Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий во время брифинга в пятницу, 3 апреля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Наличная валюта

"Ситуация на валютном рынке стабилизируется. НБУ уже больше покупает валюту, а не продает, чтобы сдерживать ажиотаж. За неделю мы три раза выходили на рынок и купили в общем $100 млн. Спрос значительно уменьшился, мы уже вышли на тот уровень, который был до кризисных явлений", – сказал Чурий.

Что касается наличной валюты, то несколько недель назад во многих банках была нехватка наличного доллара. Но она была вызвана не проблемами у собственно банков, а возникла в связи с прекращением авиасообщения. "Доставка наличного доллара и евро вызывала трудности. НБУ помог банкам пополнить свои кассы наличной валютой. Сейчас мы уже полностью удовлетворили спрос банков на наличный доллар", – добавил замглавы Нацбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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