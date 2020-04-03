Главная Новости
3 апреля • обновлено в 13:21
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Mакроэкономика

Украинцы перестали скупать доллар – НБУ

569
Читать материал на украинском

В Украине закончился ажиотажный спрос на валюту, вызванный введением карантина. Ситуация уже такая, как была до кризиса.

Об этом заявил замглавы НБУ Олег Чурий во время брифинга в пятницу, 3 апреля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Наличная валюта

Наличная валюта

"Ситуация на валютном рынке стабилизируется. НБУ уже больше покупает валюту, а не продает, чтобы сдерживать ажиотаж. За неделю мы три раза выходили на рынок и купили в общем $100 млн. Спрос значительно уменьшился, мы уже вышли на тот уровень, который был до кризисных явлений", – сказал Чурий.

Что касается наличной валюты, то несколько недель назад во многих банках была нехватка наличного доллара. Но она была вызвана не проблемами у собственно банков, а возникла в связи с прекращением авиасообщения. "Доставка наличного доллара и евро вызывала трудности. НБУ помог банкам пополнить свои кассы наличной валютой. Сейчас мы уже полностью удовлетворили спрос банков на наличный доллар", – добавил замглавы Нацбанка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Карантин в Украине Курс валют
Персона
Олег Чурий
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины курс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Mакроэкономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги