Сокращенный вариант обновленной статьи "Налоги и около": обложение оборота, дифференциация ставок, поощрение инвестиций, возврат территорий, симметричность ответственности, эффективность собственников, приоритет занятости, стимулирование потребления, отрицательность подоходного, человеческий ЕСВ, нулевое декларирование, продвижение безнала, эмиссия укрдолларов

Простота лучше воровства

Когда — вдруг — хотят обложить не по писаному, а в самом деле по-настоящему, то есть "по гамбургскому счету",налоговые"гамбургеры" тихонечко применяют для"особого"контроля незаконный, но фискально-эффективный показатель налоговой нагрузки/отдачи. Это соотношение налоговой массы к массе выручки, то есть, по сути, считают налог с оборота, или тот же единый налог.

Но — с естественной дифференциацией ставок по видам деятельности (ювелиры не могут платить со своего включающего золото оборота по такой же ставке, что и безматериальные, к примеру, риэлторы).

Его очевидные преимущества:

— традиционный расчёт и администрирование такого налога крайне просты, а где простота — там и сложнее нахимичить, уклониться, "спрыгнуть";

— он равномерно ложится на всю стоимость — в отличие от налогов на прибыль и добавленную стоимость, отбивающих охоту пр ибыльно работать и показывать высокие зарплаты;

— этот налог делает особенно невыгодным рост материалоемкости, бесконечное посредничество с накруткой цен без реальной добавки к продукту, засилье импорта, дающего работу не нашим, а чужим, ибо все это облагается — как и часть стоимости, выведенная в офшоры, ведь эти "расходы" из облагаемой базы не исключаются;

— он стимулирует — во избежание повторного обложения — создание вертикально интегрированных комплексов без лишних звеньев;

— такой налог облегчает стимулирование экспорта безо всяких сложновыполнимых возмещений — достаточно просто снизить для экспорта (причем существенно!) стандартную для данной отрасли ставку обложения;

— при этом вся тяжесть обложения не перекладывается на трудноуловимую и сложноконтролируемую розницу — в отличие от варианта с налогом с продаж.

Новости Закрытые нельзя открытые

Однако работать этот налог должен, конечно, не наряду с "традиционной" системой, не на добровольной основе, что лишь открывало бы дорогу для манёвров, а именно ВМЕСТО стандартных налогов (иначебудет улица без правил с ЧАСТИЧНО левосторонним движением под сегодняшним девизом "Вам — офшоры, нам — единый налог").

Правда, тогда уже нет простора ни для коррупции, ни для карательных мер, ни для искусственной занятости. Просто выгодно работать, легко считать и трудно уклоняться.

В обмен на простоту и фактический проверочный мораторийсегодняшние единонало жники имеют гораздо большую налоговую нагрузку, чем так называемые "нормальные". Им нет смысла придумывать затраты, ск рывать доход, благодаря им растет (а в целом по стране — не так падает) удельный вес доходов в выручке, то есть соотношение доходов и цен, фактически — уровень жизни.

Вместо кучи посредников, на пустом месте взвинчивающих цены, при едином налоге с оборота, который должен не сочетаться с НДС, а заменять и его, и заодно налог на прибыль, целесообразны, наоборот, вышеупомянутые комплексы "от руды до конечного покупателя", препятствующие повторномуобложению одного и того же (когда жизнь заставит, окажется очень быстро, что это вовсе не так сложно, как кажется).

Ставка на низкие ставки

Очень условно, если заменяются только НДС и налог на прибыль (а длячастных предпринимателей — подоходный) :

производство и строительство —ставка 3,5% с оборота (не считая по-прежнему возможного для ряда товаров акциза);

работы, услуги — 7%;

торговля (с разницы, то есть наценки!)— те же 7%;

при экспорте — все ставки делятся на 2.

Еще раз: с учетом неизбегаемости налога платить его будутпрактически все, что позволит в дальнейшем существенно снижать ставки. Хотя и вышеуказанные —достаточно приемлемы для большинства.А обложение с меньшим, чем сейчас, уровнем налогового давленияобеспечит приток инвестиций.

Суть же непосредственных льгот инвесторам состоит в том, чтобы облагать по экспортным, то есть половинным, ставкам(как бы"офшорным")доход от инвестиционной деятельности учредителей украинских предприятий, исчисляемый,к тому же, не как весь оборот,а за вычетом зарплат украинским работникам и за вычетом 20% годовых от внесённой инвестиции, если она выше некой суммы в долл./евро (независимо от происхождения: украинского или иностранного).

Возврат украденных территорий: особый режим офшора

Вижу в качестве основного пути и деоккупации, и смены ментальностиопять же налогово-офшорный.

На территории Донбасса и Крыма должна быть сформирована особая экономическая зона со льготным режимом обложения для предпринимателей и предприятий, зарегистрированных как на дату введения нового законодательства в действие, так и позднее, но вступать в силу не ранее освобождения соответствующей территории (для уже освобожденных — сразу), исключая при этом субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных до этого в других областях или с основными фондами, перебазированными после вступления в силу нового порядка обложения из других областей.

Льготный режим при этом подразумевает:

для прочей (большей)части Украины — уже при сегодняшнем механизмеобложения — освобождение поставок на эти территории от НДС с правом на возмещение, то есть приравнивание их для остальной части Украины к экспорту;

а на самих территориях льготного режима —

замену НДС и налога на прибыль (для предпринимателей —подоходного) :

единым налогом с оборота на совсем мягких условиях: для производства и строительства — по ставке 2%, на работы и услуги — 5%,на торговлю — 5% с разницы, то есть с торговой наценки;

для экспорта за пределы Украины —опять же с делением этих ставокна 2;

при этом тоже с исключением (но уже для всех) из облагаемого оборотасредств, потраченных на зарплаты украинским работникам,

и тоже исключением 20% инвестиций ежегодно, если такие инвестиции внесены деньгами,причем после вступления в силу нового порядка обложения, независимо от страныпроисхождения,но только в случаепревышения такой инвестицией всё той же некой установленнойсуммы —скажем, экв. $1млн, с обложением тогдатоже в экспортном=половинномрежиме;

сокращение в 2 раза ставок НДФЛ (у кого он остаётся, то есть у простых работников) и ЕСВ.

Офшоризация данной части Украины привлечет и капиталы(аналогично Гонконгу с полной компенсацией и условиях, и фактических налоговых потерь), и население, и в конечном итоге — сами территории, причем без военных действий.

Крым — в аренду США!

Относительно Крыма необходима дополнительная мера — сдача всех его гос- и коммунальных предприятий (а также частных фирм — разумеется, с согласия их дооккупационных владельцев) на 20 лет в аренду США — за не очень высокую арендную плату (примерно 30% от реальной,то есть если бы не былооккупации) — с последующим сохранением описанного льготного режима в части внесенных инвестиций (и пусть РФ сама разбирается с новым арендатором).

Обложение по большому

Хотелось бы при этом, конечно, не загубить те большие предприятия, которые привыкли платить ещё меньше, чем выходитпо новым нормативам. Поэтому для крупных и/или бюджетообразующих юрлиц возможен — повсейстране — некий адаптационный период:

изначально норматив таким предприятиям индивидуально устанавливаетсяна уровне фактически сложившегося в среднем за 3 года удельного веса заменяемых налогов в выручке;

затем норматив может быть на уровне среднеотраслевого за 3 года аналогичногопоказателя;

и уже потом будет применяться новый норматив.

Обижать больших не нужно, пусть привыкнут, а им на это нужно время. Заодно они, возможно, повысят зарплатоемкость за счет снижения материалоемкости, что пока не так выгодно, станут оказывать некие новыедля них услуги — в ногу с тем, что происходит в Европе.

Контроль за достоверностью и симметричность наказаний

Облагаться должна не вся выручка по единой ставке, а отдельно выручка от каждого вида деятельности (производство, услуги, торговля и т. д.) по соответствующей ставке.

Если налоговая не верит в реальность цен, она вправе обратиться в суд, который, наняв экспертов, будет в этом разбираться.

Все судебно-экспертные расходы и штраф 200% от проигранной ([не]доказанной) суммы должна оплачивать проигравшая сторона.

Тогда и предприятия не станут сильно наглеть, и налоговая не будет зря дергаться, рискуя потерять деньги (а админштрафами с виновного инспектора ей погасить такую потерю будет сложно).

Как платишь, так и стОишь

Сегодняшний вредительский механизм обложения эффекта черезналоги на прибыль и добавленную стоимость вкупе с фантастическим налоговым давлением на легальную оплату труда имеет лишь один плюс, который, тем не менее, надо успеть реализовать ("а напоследок я скажу"),пока вся эта дикая налоговая система не погибла естественной смертью: можно грамотно и без социальных катаклизмов отобрать предприятия унеэффективных владельцев для последующей их продажи более эффективным собственникам.

Механизм, который следовало бы законодательно установить, таков.

Уплаченный предприятием за некоторый период налог на прибыль делится на его ставку в том же периоде (при разных ставках пе риоды их действия берутся отдельно)— и так определяется условная прибыль (обратным счётом из налога). Например, 360 000 : 18% = 360 000 : 0,18 = 2 000 000.

Эта величина может быть гуманно увеличена на:

официально льготируемую прибыль;

индекс инфляции с момента последнего роста цен на предприятии (по каждому виду продукции раздельно),

а также на половину разницы с легальным фондом оплаты труда, если он больше такой откорректированной условной прибыли.

Полученная в расчёте на год сумма делится на тоже гуманныйнормативный коэффициент эффективности — не 0,5 и не 0,25, даже не 0,15, а на совсем уже мягкие 0,12, и так находится условная стоимость предприятия. Например, 2 400 000 : 0,12 = 20 000 000.

Эта новая условная величина умножается на 2, и предприятие выставляется на аукционную продажу, где такая удвоенная величина, но не менее 100 годовых размеров налога на прибыль, условно включающего прощенный через льготы, является минимальной стоимостью такойпродажи.

По завершении торгов сумма новой стоимости передаётся теперь уже ставшему бывшим владельцу (или владельцам — пропорционально их доле в уставном капитале, абсолютная величина которого значения не имеет), при этом старый собственник (их группа) ещё и уплачивает НДС и налог на прибыль (или НДФЛ) с разницы между ценой этой продажи и рассчитанной ранее минимальной стоимостью (когда умножали на 2).

И что тогда в результате?

Предприятие с высокой вероятностью получает на аукционе нового эффективного собственника (может применяться и дополнительный критерий: нал оговая масса, получаемая от его, нового собственника, других предприятий, не менее чем в 2 раза должна быть большеналоговой массы, полученной государством за тот же период от предмета покупки);

страна с высокой вероятностью будет получать бОльшие налоги инаверняка сразу получает налоги с указанной разницы;

старый владелец получает налоговую амнистию по всем возможным недоплатам с того же объекта, да ещё и получает — вместо скудных показываемых дивидендов — разовую сумму, которая (за вычетом естественных налогов), как минимум, в 2 раза превышает ту стоимость его предприятия, которую оно имело при нём — судя по его же с него платежам.

Альтернатива — детальное налоговое расследование и неотвратимое уголовное наказание по его результатам, если будут найдены преступные уклонения.

То есть можно даже предоставить право выбора: или тотальная проверка, или согласие на такую продажу. А может, и не обязательно такое право предоставлять: старый хозяин и так получит слишком много (но уже не лет, а денег) по сравнению с тем, что ему полагалось бы по его же былым платежам.

Станет невозможным замораживание деятельности стратегическихпредприятий, скупленных агрессором из кассы Путина, чтоб стояли и не мешали,— такие поменяют хозяина в первую очередь.

А заодно — хозяевами перестану т быть выжидатели лучших времён, упомянутые злостные налоговые уклониисты в особо крупных масштабах или обычные неумёхи.

Занятость превыше всего

Основной задачей и основным критерием эффективности Федеральной резервной системы в США считают увеличение количества рабочих мест в стране. Та же задача и тот же критерий были бы уместны в отношении любого центробанка. Просто ФРС, будучи конторой негосударственной, к этому пришла раньше многих других, как и должно быть в истинно либеральной стране.

Казалось бы, при чём занятость к функциям банка, если речь только не идёт о занятости своих банкиров?

Но именно рост числа рабочих мест в стране является первоосновой её процветания вместе с процветанием банковской системы. Ведь занятость это и уровень жизни, и конкуренция работодателей, повышающая оплату труда, то есть опять же рост уровня жизни, и создание товарной массы,обеспечивающей национальную валюту, и внутренний спрос конечного потребителя, делающий осмысленной торговлю, а следовательно — производство во всех сферах, то есть обеспечивается не просто соответствие предложения и спроса, а высокий уровень и того, и другого, плюс именно рост занятости является фактором роста экспорта и соответствующего улучшения внешнеторгового баланса.

В такой ситуации центробанк может нормально выполнять своифункции, а не быть источником ожидаемых чудес при стоящей экономике, возглавляющим сеть обменных пунктов, в которую и вырождается банковская система, когда, кроме обмена валюты, ничего не работает, покупательная способность стремится к нулю, останавливая этим и производство, и за ним кредитование, становящееся для производителя ненужным, а для потребителя — без спецфокусов непосильным с точки зрения [не]возможности возврата, каковая, кстати, важна и для потенциального производителя. Тогда даже стабильность нацвалюты(вследствие равенства нулевых предложения и спроса) является кладбищенской.

В современной ситуации, когда сбыт оказывается важнее и производства, и качества, поскольку важно не столько хорошо сделать, сколько успешно продать, что не всегда связано прямой корреляцией, это особенно ощутимо.

Налог на недопотребление

Частичный возврат населению удержанного у людей подоходного (у нас — НДФЛ)может производиться через возврат физическим лицам части стоимости безналично(то есть полностью проверяемо!) купленных товаров (и пр.) — в первую очередь, отечественных (вот уже и уволенным — из-за простоты обложения — налоговикамнайдется работапроверяльщиков).Если вдруг человек сам не потребит, а перепродаст, НД ФЛ восстанавливается.

Такой механизм будет гораздо эффективнее лозунгов, призывающих к поддержанию отечественного производителя, особенно в составе комплексной фискально-стимулирующей системы обеспечения платежеспособного спроса, о которой идет речь.

Заодно — жаждущий зачета/возврата покупатель не дастпроизводителю или иному продавцу скрыть выручку!

Коль конечный спрос мал, неправильно его еще дополнительно снижать обложением конечного потребителя, так что налог на физлиц может быть в этих условиях даже (в особых случаях акцента покупателя на покупке родного) хоть бы и отрицательным.

Конкретные ставки могут меняться ежегодно — с учетом, в частности,фактической структуры расходов на свое и на импорт, а также доли накопления.

Если, к примеру, их соотношение таково: украинские товары/работы/услуги — 50%, импортные (оплачиваются с отдельной карточки!) — 40%, на копления — 10%, ипри этом стоит задача выйти в среднем на сегодняшние 18%, то базовая ставка НДФЛ должна составлять 30%, а возврат — 20% сотечественных покупок и 5% с импортных (итого в этих двух"возвратных" случаяхфактическая ставка получается соответственно 10% или 25%). Тогда в целом государству идет 50% х (30% – 20%) + 40% х (30% – 5%) + 10% х 30% = 18%.

Если в конкретном периоде куплено больше, чем заработано, и в основном — отечественных товаров — отрицательный НДФЛ обеспечен (и минус этот потом зачтется с будущими плюсами).Это не страшно:экономика получила больше.

Ну а в противоположной ситуации НДФЛ превращается, по сути, в налог на недопотребление украинских товаров/работ/услуг — по ставке 30%.

Приятный ЕСВ

Оприятнивание/очеловечение/снижение ЕСВ необходимо в любом случае. При этом нужно осознавать, что государство — с его хронически вороватыми дырявыми руками и рудиментарной коммунистической"солидарностью " — дрянной посредник для хранения денег и эту функцию хорошо бы ему передать негосфондам или самим работникам. Но, поскольку оно уже успело капитально задолжать тем, за кого единый соцвзнос вносился (задолжать при этом тупо и безграмотно, даже не переводя зарплаты и взносы разных лет для реальной их сопоставим остив доллары), какое-то времяданный сбор, увы, необходим — хотя бы в видедополнительного подоходного, то есть нужно увеличивать его,подоход ного,ставку, причем без каких-либо пенсионных прав новооблагаемых —это исключительно погашение старых долгов,с которыми когда-то нужнозаканчивать, то есть пойдет на пенсии уже "застрахованным".

Грубый приблизительный расчет показывает, чтос учетом повышенной неизбегаемости нового налогового механизма и более открытых — с целью возврата подоходного — зарплат достаточно ограничиться повышением ставки НДФЛ на 2 пункта (например, 20% вместо 18%)и введением 9%-ного налога на минимальную зарплату.

Всё равно на пенсии никто сегоднянерассчитывает, а платит на них каждый, кто не в тени, значительно больше(хотя, как уже отмечалось, формально — вносят занего безнего самого, то естьне"изнутри", а "снаружи", ноисточник-то всё равно один!), так что все будут рады уже самому снижению этого бремени.

Но, чтобы этого хватило, необходимо, кроме того, следующее:

обложение по ставке 80% превышения пенсии над 5 минзарплатами (до 10) и по ставке 90% — над 10 минзарплатами;

отмена верхнего порога базы начисления, существующего сегодня для ЕСВ;

разрешение предприятиям добров ольно уплачивать пенсии вместо государства своим бывшим работникам с сокращением на половину этой суммы налога с оборота (то есть государство экономит на ЕСВ в 2 раза больше, чем проиграет на сумме из базового налога; предприятия же выигрывают, потеряв лишь половину (благодаря компенсации), целевое использование кому надо);

предоставление в счет пенсий — но толькопо желанию!!! — ценных бумаг и социальных товаров на льготных условиях;

замена — на"переходный период " — всех налогов с негосударственныхпенсионных фондов беспроцентным, но зафиксированным в валюте займом государству на сумму половины от разницы между их поступлениями и выплатами, которая у них — в противоположностьгосударству — изначально всегда положительна;

в крайнем случае— доп. выпуск украинских долларов, о которых речь пойдетв самом конце.

Декларации: исходное обнуление

Важно также подвести черту под прошлым, то есть всем, что успело накопиться.

Всех ли стоит обязывать сдавать нулевые декларации, которые бы всё, что нажито непосильным трудом и/или иначе, узаконили? Видимо, бедные слои беспокоить не стоит. А вот если общая стоимость активов физического лица — резидента превышает, скажем, э кв. 25 (вариант: 50)тыс. долл. , тут-то и можно потребовать узаконивающую декларацию.

По ней отдельно показываются деньги, ценные бумаги, права, задолженность дебиторская и кредиторская, движимость и недвижимость. При этом оценка всего, кроме денег, должна производиться самим декларантом при единственном у словии: в случае требования любогогосоргана он обязан продать соответствующий объект собственности по той же самой цене, которую указал,зафиксированной в долларах,увеличенной в качестве компенсации неудобств на 20 (или, скажем, 25)%,причем тогда уже без обложения этих 20(25)%!И не надо ничегоспециально оценивать или проверять — сколько назвал, столько исчитается!

Всё ли должно облагаться? Конечно нет. Только то, что приобретено за годы независимой Украины и не имеет источника приобретения, обложениекоторого может быть доказано, а также деньги без доказанного обложен ногоисточника. И поскольку при этом доказывать должен декларант (госорганы обязаны ему помочь), эта "презумпция виновности" должна влечь обложение по крайне низкой ставке — на уровне, примерно, 5%, еще и с возможной рассрочкой.

Прошу оценить совокупную гуманность приведенных предложений: нечто без подтверждения обложенного источника реально стоит $1 млн, пишешь соответственно, $1,00 млн, имея в виду, что за $1,20 млн (но не выше!) могут заставить продать, при этом платишь $50 тыс., хотя принудительная продажа принесет необлагаемые $200 (250) тыс., был бы покупатель. То есть декларирование заберет 5%, но принудительная продажа — если случится и будет покупатель — даст необлагаемые + 20(25)%. Итого выигрыш 15(20)%! Но если принудительной продажи не будет, то с навара на добровольной основе уже надо платить по общей ставке — это, однако, нормально.

И в любом случае — совершенно спокойный сон.

Слезть с потолка

Теперь — про дальше. О "жизни после нуля".

Сидеть на потолке в 21-м веке должно быть неудобно. Конкретнее:

эффективное противодействиеуклонениям от налогового контроля при обложении реализации конечным потребителям (и, как следствие, снижение ставок) обеспечивается простотой фискального механизма,но полностью реально и действительно эффективно оно лишь при как можно более полной замене наличных расчетов безналичными, в частности, с банковских карточек, а возврат НДФЛ будет это стимулировать. Могут быть — для удобства — даже и "детские" карточки с предельной суммой, например, в размере 2% минимальной зарплаты или карточки "для карманных расходов" с предельной суммой, к примеру, на уровне 20% минзарплаты);

бартер при налоге с оборота должен быть запрещен, а выявленное наличие неких матценностей, не задекларированных изначально и приобретенных не через безналичные расчеты — облагаться по сверхвысокой ставке.

Украинский доллар

Как банки осуществляют так называемую продажу золота?Да очень просто:продаётся обычно не само золото,а некая бумага, свидетельствующая о том, что её владелец является собственником золота,—своего рода сертификат.

Почему же похожей бумагой нельзя подменять доллары и евро?Когда их покупают не для поездки за рубеж, а, что гораздо чаще, дляпредохранения от инфляции?

Те же обязательства перед владельцем, как если бы он владел соответствующей суммой инвалюты, но без самой инвалюты! Без траты на это драгоценныхзолотовалютных резервов!

Без необходимости срочной покупки долларов банками и государством в случае внезапной "общенародной" истерики!

С возможностью не так сильно реагировать курсу национальной валюты на искусственно разжигаемые панические настроения!

С переходом соответствующей части уже имеющейся валюты в вышеупомянутые резервы!Что будет обеспечением сертификатов на всякий случай, хотя при грамотном вложении вырученных за них денег — по сути,беспроцентного займа, зафиксированногов инва люте,— можно повысить занятость, а с ней — и производство, и спрос, что с охранит товарно-денежный баланс, но на более высоком уровне, иникакаяподстраховка не понадобится, хватит реально обеспеченных гривень.

Предполагаем при этом, что настоящий рыночный не искусственный курс валюты, когда нет её (или заменителя) дефицита, обеспечивает примерное равенство количества $, предлагаемого к покупке и к продаже.

Кстати, СССР, где внутреннее хождение чужой валюты было вообще запрещено (это здесь пока не предлагается), некие похожие в чём-то чеки достаточно активно и грамотно практиковал, ещё и с возможностью отоваривания их (тогда!) в спецмагазинах "Берёзка"/"Каштан". Что нам мешает делать аналогичное?

Тогда эмиссия "долларовых сертификатов", вместо активизации спроса на инвалюту, умудрившуюся стать у нас не деньгами, а туда-сюда-товаром, окажется-таки беспроцентным (если считать в СКВ) займом людей государств у, фактически — инвестицией, но с будущим разовым возвратом вместо постоянных дивидендов.

Это предлагается не вместо возможности стандартного валютного обмена. Это — для выбора людям — наряду с такой стандартной возможностью. Но — для привлечения населения к данной затее — с совсем иной маржой. Скажем, при обычном обмене — маржа будет на уровне 1,5–2,0% для уезжающих/приезжающих в международных аэропортах за таможенной границей и аналогичных нейтральных зонах, в остальных же местах — и прием СКВ стоит для начала резко ограничить (сами думайте, куда ее — если много купили — девать, государство вам ничего негарантировало; ну разве что потом можно принимать ее за те же сертификаты), и маржу установить на уровне, как минимум, 5% — для собирателей неинфляирующих накоплений, не доверяющих при этом украинским долларозаменяющим сертификатам. А сами сертификаты — украинские доллары — можно обменивать в обоих направлениях либо с примерно сегодняшней микроскопической маржой (до 1%), либо — поначалу— без маржи вообще.

Во избежание "черного" рынка валюты — не принимать жалоб на "кидалово" на таком рынке (сами виноваты, государство тут ни при чем).

И пусть каждый демократично выби рает для себя!

В некотором смысле украинский доллар может быть даже надёжнее настоящего — мало ли что там придумает американская ФРС насчёт зарубежной наличности, особенно — в эпоху конкуренции с биткоинами, а Украина спокойно себе сделает перезачёт.

Практически — получаются как бы те же деньги, но только для функции накопления и при этом — с явными признаками товара, как и сегодняшний доллар в Украине, причём и независимее, и надёжнее.

Оптимален, конечно, безналичныйвариант применения данной формы полуденег/полутовара. Тогда укрдоллар — благодаря невозможности"левых"расчётов им — никогда не будет в качестве денег противостоять товарной массе,а наоборот — в качестве"туда-сюда-товара"будет уравновешивать гривенную массу, то есть будет укреплять гривню, а не ослаблять,—такая вот будет чудесная"товарная эмиссия".

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