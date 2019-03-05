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Алексей Дорошенко
Алексей Дорошенко
Генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Все статьи автора

Дикие вещи: хлеб становится не по карману

5.6тЧитать материал на украинском

Спрос на хлеб сокращается, потому что снижается покупательная способность людей с низкими доходами, прежде всего пенсионеров. Пенсия растет в нашей стране в два раза медленее, чем инфляция. В данном случае это приводит к тому, что люди, потребляющие много хлеба, не могут его купить.

Действительно, рост цены на хлеб продолжится, при том что белый хлеб у нас стоит значительно дороже чем в Польше или Литве, примерно до 30%. Первая причина — сейчас повышается цена на зерно в мире. Соответственно, увеличится и стоимость продукта. С другой стороны, снижается стоимость гривны, это должно влиять на стабилизацию и удешевление хлеба.

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Заработная плата не будет толкать цену вверх, ведь повышение произошло на 12%.

Повлиять может увеличение выплат. В марте повышаются пенсии на 17%, а такого за предыдущие годы не было, также определенные единоразовые выплаты, монетизация субсидий — многие используют деньги в том числе и на хлеб.

Это может подстегнуть цену, если в январе мы видели повышение менее 1% по нашим данным, то в марте же будет 1,5%, еще 1% в апреле. Далее посмотрим по мировым трендам, стабильности гривни, ведь эти факторы являются ключевыми.

Дикие вещи: хлеб становится не по карману

Цена на молоко увеличится незначительно, где-то 0,7% или будет стабильной. Сборы молока увеличатся, хотя в прошлом году это не помешало молочке взлететь в цене. Это при том, что закупочная стоимость молока была меньше на 20%. Мясо будет расти в цене, немного, но мы отсюда никуда не денемся.

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Сезонный фактор все меньше и меньше влияет на цену продукта. Мы сейчас видим дикие вещи: в июне цена на морковь бьет рекорды в 35 гривен за килограмм. К примеру, в Украине впервые за историю независимости в августе мы импортируем все овощи борщового набора. Поэтому сезонный фактор последние 3 года не играет особой роли. В 2015 году после сбора урожая выросла на 70%, а затем снова упала.

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Автор
Алексей ДорошенкоАлексей Дорошенко
Тема
Рост цен в Украине
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м Володимир
м Володимир
Черговий плач Ярославни про "зубожіння". Машину не припаркуєш, пива розливного нормально не вип'єш (усі столики зайняті), квитки на море (чи Шатськ) треба купувати за кілька тижнів. Пенсіонерів справді жаль. Інші - молоді, здорові - "досить скігліти! Ліпату в рукі" і працювати. Тут я з Міколою Азіровим цілком згодний. Особисто знаю з десяток нероб, які сидять на шиї працюючих, і "скіглять", "скіглять", "скіглять". Ще раз - пенсіонерів не стосується, їм дійсно важко.
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Ну коли вже цi кляти сепари почнут здаватися до нас у полон i зрозумiють що українцi вже почали жити щасливим та заможнiм життям?", - А. Парубiй ))
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Ирина Плут
Ирина Плут
Откуда такие бредовые сведения у всезнающих "експертов". 35 грн за килограмм морковки в июне? Не поленитесь набрать в goole "морковь цена" и с удивлением узнаете цену 10-13 грн/кг в марте 2019.
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