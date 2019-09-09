"Причины политические": Россия внезапно нарастила торговлю с Украиной

В июле Россия в три раза увеличила поставки угля в Украину по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сказано в материале российского издания "Коммерсант". Отмечается, что это произошло из-за увеличения отгрузок крупных экспортеров.

"В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля. Это в 3 раза больше, чем в июне, когда отгрузки стали возможны только по разрешениям правительства РФ", – сказано в статье.

Россия нарастила поставки угля в Украину planeta.press

При этом, по сравнению с июлем 2018-го в этом году поставки стали ниже на 51,6%.

Основными российскими экспортерами в июле были "Ресурс" (101,3 тыс. тонн), шахтоуправление "Садкинское" (66 тыс. тонн), "Распадская" (49,82 тыс. тонн). "Кузбассразрезуголь", являвшийся одним из крупнейших поставщиков до ввода новых правил экспорта, но приостановивший отгрузки в июне, направил первую партию объемом 36,3 тыс. тонн. "Сибантрацит" также отгрузил первую с июня партию объемом 10,5 тыс. тонн.

Источники издания отказываются говорить о том, как работает механизм согласования заявок на поставки угля на Украину. "Причины политические, есть задача сократить объемы. Экономических причин искать не стоит",— полагает один из собеседников. В Минэкономики РФ не комментируют вопросы украинского экспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с помощью контрабанды вывозит из неподконтрольной Украине территории Донбасса антрацит и продает ее в 19 стран мира, в том числе страны ЕС, Канаду, Египет и Грузию.

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