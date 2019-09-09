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9 сентября • обновлено в 10:53
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"Причины политические": Россия внезапно нарастила торговлю с Украиной

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В июле Россия в три раза увеличила поставки угля в Украину по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сказано в материале российского издания "Коммерсант". Отмечается, что это произошло из-за увеличения отгрузок крупных экспортеров.

"В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля. Это в 3 раза больше, чем в июне, когда отгрузки стали возможны только по разрешениям правительства РФ", – сказано в статье.

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Россия нарастила поставки угля в Украину

Россия нарастила поставки угля в Украину

planeta.press

При этом, по сравнению с июлем 2018-го в этом году поставки стали ниже на 51,6%.

Основными российскими экспортерами в июле были "Ресурс" (101,3 тыс. тонн), шахтоуправление "Садкинское" (66 тыс. тонн), "Распадская" (49,82 тыс. тонн). "Кузбассразрезуголь", являвшийся одним из крупнейших поставщиков до ввода новых правил экспорта, но приостановивший отгрузки в июне, направил первую партию объемом 36,3 тыс. тонн. "Сибантрацит" также отгрузил первую с июня партию объемом 10,5 тыс. тонн.

Источники издания отказываются говорить о том, как работает механизм согласования заявок на поставки угля на Украину. "Причины политические, есть задача сократить объемы. Экономических причин искать не стоит",— полагает один из собеседников. В Минэкономики РФ не комментируют вопросы украинского экспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия с помощью контрабанды вывозит из неподконтрольной Украине территории Донбасса антрацит и продает ее в 19 стран мира, в том числе страны ЕС, Канаду, Египет и Грузию.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Semenov Igor
Semenov Igor
Ну а чё? Газа по всей видимости не будет, так надо угля ПРОДАТЬ, что бы не замерзли хохлатые, да и тот, скорее, всего из ДНР идет....
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина упиралась, не хотела но Россия продолжала втюхивать ей уголь)))))))))
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70rus xxx
70rus xxx
Тут я с автором соглашусь,Россию подобное не красит.Походу,Путин по прежнему считает украинцев братями?Пора эту идею с головы выбросить.Пенсильванский,значит Пенсильванский.
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