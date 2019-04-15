"А что вы хотели?" На встрече Порошенко с бизнесом произошел конфуз из-за Roshen

В Киеве во время встречи украинского президента Петра Порошенко с представителями бизнеса произошел конфуз.

Во время сессии вопросов и ответов не представившийся иностранец заявил, что при сотрудничестве с корпорацией Rоshen ему приходилось платить взятки. На вопрос Порошенко о том, кто он, участник встречи не ответил и не указал, в какой компании он работает, передает Лига.net.

Президент не дослушал представителя бизнеса до конца и резко его остановил, но участник встречи все же продолжил говорить. Не обращая внимания на многократное "Стоп!" от президента, представитель бизнеса сообщил, что факты нелегальных платежей имели место и до президентства Порошенко.

Президент посоветовал ему немедленно обратиться в полицию, если такой факт действительно имел место и напомнил, что не в курсе дел корпорации, поскольку не имеет на это права с момента передачи корпорации в слепой траст.

Петр Порошенко

"Я не имею никакой информации о деятельности Roshen. У меня нет права на это", - сказал он.

После этого президент предложил встретиться бизнесмену лично, но после встречи с бизнесом. "А что вы хотели чтобы я сделал? Позвонил в Roshen и что-то им сказал сделать?", - удивленно отреагировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре Порошенко впервые за три года получил дивиденды от трастового управляющего компании Roshen в сумме 556,7 млн гривен. Часть средств, полученных от Rothschild Trust, украинский лидер обещал направить на благотворительность.

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