"1 млрд не хватит": у Гончарука признали колоссальные проблемы с зарплатами шахтерам

Первый заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин признал, что 1 млрд гривен, которые выделили на погашение задолженности по зарплатам шахтеров, не хватит на комплексное решение проблемы.

"Действительно, мы понимаем, что 1 млрд гривен не решает вопрос комплексно. Это лишь 80% от задолженности и в дальнейшем этот вопрос будет решаться", – сообщил Шубин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 18 октября.

В то же время он отметил, что для получения информации о том, как в Украине намерены улучшить ситуацию с горнодобывающей отраслью, необходимо обращаться к профильным комитетам.

"Сейчас министерство проводит аудит, последние пять лет были не очень хорошими для угольной промышленности… Рассказывать вам, как все запустили, что в шахтах все что может быть украдено – украли, что уголь у нас не очень качественный… У нас больше 20 шахт убыточные", – резюмировал Шубин.

В Министерстве энергетики пообещали, что в дальнейшем этот вопрос будет решаться

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов Украины совместно с Министерством угольной промышленности работают над поиском дополнительных источников финансирования для погашения задолженности перед шахтерами.

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