В Днепре семью скандального экс-чиновника обвинили в краже 30 млн грн

Семью бывшего секретаря горсовета Днепра Вячеслава Мишалова подозревают в использовании схемы уклонения от уплаты аренды земли, в результате которой они украли у налогоплательщиков более 30 миллионов гривен.

Как пишет местное издание 49000.com.ua, существует несколько фирм, которые связаны с отцом Вячеслава Мишалова Дмитрием. Для того, чтобы реализовать аферу с арендой земли, подконтрольные Мишалову фирмы заключали договор аренды с городским советом Днепра.

"ЗАО "Свитязь" изначально не было фиктивным – арендовало землю еще в 2004-2005 годах. Там на тот момент находились помещения фирмы, на улице Курсантской, где велась хозяйственная деятельность. Затем предприятие перестает платить сборы, и налоговая выносит официальный запрет на продажу принадлежащих фирме "Свитязь" строений. Более того, еще в августе 2016 года Хозяйственный суд Днепропетровской области разорвал договор между Днепровским горсоветом и ООО "Свитязь" (которое является правопреемником одноименного ЗАО) на основании того, что предприятие с 2013 года не платило аренду за землю. Похожее решение было и в 2015 году по второму участку", – пишет издание.

В Днепре семью скандального экс-чиновника обвинили в земельной афере

Далее предприятие прекратило любые финансовые операции и, несмотря на запрет,незаконно вывело активы, а конкретно помещения, находящиеся на улице Курсантской, на фирму ООО "Вектораль", учредителем которой является Дмитрий Мишалов. Таким образом, "Свитязь" стало "пустышкой".

Такая схема повлекла за собой уголовное дело, которое сейчас рассматривается в Амур-Нижнеднепровском районном суде. Руководство ООО "Свитязь" обвиняют в нарушении статьи 382 Уголовного кодекса Украины — неисполнение судебного решения. При этом на территории, которую ЗАО "Свитязь" взяло в аренду, фирмы Мишалова ведут хозяйственную деятельность, но аренду в бюджет города не платят.

Согласно решению Хозяйственного суда, "Свитязь" — один из самых крупных должников в местный бюджет, но реальных активов на фирме нет, и из-за отсутствия деятельности нет средств для погашения задолженности.

"За оба участка общей площадью почти в 10 гектаров предприятие "Свитязь" задолжало городу арендную плату за землю почти 30 млн. грн. При этом еще в 2016 году ГФС заявляло, что "Свитязь" не заплатил за аренду ни копейки", - отметило издание.

Как писал OBOZREVATEL, семья бывшего секретаря Днепровского горсовета Вячеслава Мишалова, которого связывают с тендерными аферами в городе, выиграла конкурс на реконструкцию больницы на сумму 431 миллион гривен. По данным СМИ, в целом, за семь месяцев "работы" секретарем горсовета, Мишалову удалось получить 466 миллионов гривен бюджетных средств на строительство и ремонты города.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся