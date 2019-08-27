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В Днепре подожгли 8-летнего ребенка: появились жуткие подробности

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8-летний Кирилл, которого в Днепре подожгли дети, находится в крайне тяжелом состоянии с ожогами более 1/3 тела.

Как передает ТСН, ребенок уже перенес несколько операций, но ему предстоит еще длительный курс лечения. Угроза для жизни мальчика остается.

При этом Кирилл понемногу начал есть и пить, но в третий класс 1 сентября не пойдет. По прогнозам врачей, после таких ожогов ребенок пробудет в больнице еще минимум два месяца.

По словам матери Евгении Похиленко, сын играл с другими детьми возле дома, после чего внезапно прибежал во двор без футболки с жуткими ожогами. Женщина обвиняет подростков в поджоге Кирилла: "Это не дети, это изверги!"

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Однако в полиции признаков того, что восьмиклассники сознательно навредили мальчику, пока не видят. Старших детей уже опросили.

"Они дают показания, что это случилось нечаянно. Они вырвали кусок поролона. Они его смочили в легковоспламеняющейся смеси, и одежда мальчика была в этом веществе, поэтому огонь перекинулся на пострадавшего", - заявили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье посреди улицы облили бензином и подожгли 22-летнюю девушку. Выяснилось, что это сделал ее любимый человек.

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Место
Украина Днепр
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