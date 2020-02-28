В четверг, 27 февраля, СК "Прометей" обыграл БК "Запорожье" со счетом 93:85 в матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги.

Несмотря на то, что "хозяева" уверенно лидировали с самого начала игры, в последней четверти каменчанам удалось вырваться вперед. Как написал на своей странице в Facebook президент СК "Прометей" Владимир Дубинский, игра была сложной, но красивой.

СК "Прометей" в Запорожье prometeybc.com

""Прометей" в очень непростой и классной игре победил! Сегодня, я думаю, выиграл игру тренер прежде всего! Оставшись, по необъяснимой причине, без нашего капитана, команда смогла собраться, перегруппироваться и победить заслуженно!" - поделился Дубинский.

Владимир Дубинский отметил, что "хозяева" игры были достойными конкурентами. Поединок оставался захватывающим и непредсказуемым до самого конца.

"Особенно хочу сказать пару слов о команде Запорожья и их президенте. Сегодня команда была просто неимоверно заряжена на победу. В первой половине и в третьей четверти у них получалось все и их лидеры просто рвали нашу защиту на куски. Я давно не видел столь красивого, именно в игре красивого БК Запорожье", - поделился президент.

Как подытожил Дубинский, трудности, возникшие в самом начале игры, никак не повлияли на общее впечатление от матча. Довольными остались как игроки, так и зрители.

"Непонятным было удаление нашего капитана Дениса Лукашева. Мы победили! Но как-то очень много казалось сегодня судей на площадке. Их иногда было больше, чем игроков обеих команд. Не люблю и считаю неэтичным обсуждать судей и их решения. Но так хочется, чтобы они всегда судили так, чтобы мы, болельщики, их не замечали, в хорошем смысле этого слова. Правда, я не о судьях, я об игре. Ну и, конечно, спасибо нашим прекраснейшим болельщикам! Огромное спасибо нашим замечательным фанатам! Вы всегда со мной и с командой и в трудные минуты поражений, и в лучезарные моменты наших побед!" - написал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в воскресенье, 1 марта, баскетболисты СК "Прометей" Морис Крик, Макс Конате и Виталий Мальчевский примут участие в автограф-сессии. Встреча с фанатами состоится в ТРЦ "Dmart" (проспект Свободы, 37) на 3 этаже в 13:00.

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