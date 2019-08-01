СК "Прометей" представил нового тренера и игроков. Видео

Баскетбольный клуб СК "Прометей" возглавил новый тренер. Им стал Карлис Муйжниекс, известный украинским болельщикам работой в таких клубах, как "Kryvbas Basket" (Кривой Рог) и "Химик" (Южный). Презентация состоялась 1 августа.

В период с 2001 по 2007 гг. К. Муйжниекс работал главным тренером БК "Вентспилс". Сезон 2007/2008 стал поворотным для специалиста – он начал работать во главе команды "Баронс/ЛМТ", и в первый год работы, будучи главным тренером, команда завоевала титул чемпиона на розыгрыше Кубка ФИБА и титул чемпиона Латвии.

Новый тренер и игроки

Работа в Украине также складывалась удачно для латвийского специалиста. Во главе с "Химиком" он завоевал титул чемпиона и титул вице-чемпиона страны.

Кроме того, в первый день лета каменской клуб представил четырех новых игроков: Трента, Лукашева, Антипова, Сидорова.

Желаем удачи ребятам в новой команде!

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