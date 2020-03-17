СК "Прометей" не намерен проводить игры вопреки карантину, - Владимир Дубинский

В период всеукраинского карантина в СК "Прометей" приостановили тренировки и отложили на неопределенный срок все запланированные мероприятия.

Несмотря на поступающие предложения продолжать соревнования вопреки рекомендациям, руководство не намерено подвергать опасности игроков, тренерский состав и обслуживающий персонал, сообщил на своей странице в Facebook президент спортивного клуба Владимир Дубинский.

СК "Прометей" приостановил тренировки Коллаж

"Федерация волейбола Украины не отменила, а приостановила на срок карантина проведение игр чемпионата Суперлиги по волейболу. При этом ряд клубов, в том числе ВК "Химик" прислал письмо с предложением продолжать игры и провести игры плей-офф до 3.04.2020 года. Глубоко убеждён, что это категорически неприемлемо в то время, как весь мир борется с эпидемией коронавируса! Господа! Опомнитесь! Здоровье игроков и всех, кто с этим связан важнее любых наших амбиций!", – поделился Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент СК "Прометей" Владимир Дубинский сообщил о смене главного тренера баскетбольной команды. Вместо Карлиса Мужниекса обязанности главного тренера будет исполнять Кирилл Большаков.

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