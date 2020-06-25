'Прометей-2' сыграет в Высшей баскетбольной лиге: известен состав команды

По результатам трехдневного отбора каменская Академия баскетбола "Прометей" сформировала юношескую команду "Прометей-2".

Ребята покажут себя уже в следующем сезоне чемпионата Украины среди мужских команд Высшей лиги. Новосозданная команда была зарегистрирована Исполкомом Федерации баскетбола Украины 23 июня, сообщил на своей странице в Facebook президент СК "Прометей" Владимир Дубинский.

Все 13 игроков уже подписали контракты с "Прометеем". Они приступят к тренировкам в августе.

Также Владимир Дубинский назвал имена первенцев Академии:

1. Климов Игорь (г. Одесса)

2. Бублик Михаил (г. Кривой Рог)

3. Гладун Михаил (г. Кривой Рог)

4. Стуров Антон (г. Краматорск)

5. Безыма Максим (г. Мариуполь)

6. Бринюк Богдан (г. Мариуполь)

7. Попов Егор (г. Харьков)

8. Горковенко Даниил (г. Мариуполь)

9. Стальмаков Никита (Дружковка)

10. Пирогов Даниил (г. Киев)

11. Попов Илья (г. Харьков)

12. Ющик Артём (г. Ровно)

13. Галенко Александр (г. Николаев)

"Будем относиться к ним, как к собственным детям! Уверен, они получат здесь то, о чем мечтали они и мечтаете вы! Всем вам огромное спасибо! Впереди много интересной, но очень тяжелой работы! Только Прометей! Только победа!", – подытожил Дубинский.

Скриншот Facebook/ Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что СК "Прометей" объявил конкурс на создание гимна. Победитель получит 100 тысяч гривен.