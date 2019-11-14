13 ноября волейболистки спортивного клуба "Прометей" города Каменское получили в подарок благоустроенный и удобный автобус.

Все для того, чтобы поездки на матчи были комфортабельными и приносили много новых побед.

СК "Прометей" prometeyvc.com/ua

В новом автобусе для спортсменок подготовили все удобства, которые могу понадобиться по дороге на игру и домой: в нем есть два холодильника и монитора, кондиционер, Wi-Fi зона, кофейный аппарат, розетки и столики между сиденьями. Последние прекрасно трансформируются из вертикального в горизонтальное положение, что позволит девушкам отдохнуть, расслабиться и восстановиться после игры.

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

Капитан спортивной команды Даша Дрозд уверена, что на новом автобусе, который рассчитан на 37 посадочных мест, будет комфортно ездить на дальние дистанции в разные города:

"Нам обещали автобус до нового года, но никто не ожидал его именно сегодня! Очень классно, что Владимир Михайлович сделал нам такой сюрприз!", - рассказала волейболистка.

Для волейболисток, которые пришли на тренировку в обычный будний день, такой подарок стал неожиданностью. Кроме того, автобус талантливо оформлен фотоизображением на фоне огня спортсменок Виктории Дельрос и Дианы Карпец, для которых это стало большим и приятным сюрпризом.

prometeyvc.com/ua

"Мне понравился такой сюрприз. Очень приятно и одновременно неожиданно, что на автобусе именно мое изображение. Только сейчас понимаю, для чего меня фотографировали. Спасибо Владимиру Михайловичу и всем, кто пытался сделать для нас такой хороший сюрприз", - поделилась впечатлениями спортсменка Диана Карпец.

Внешне автобус выглядит очень ярко и его сложно не заметить. Он оформлен контрастными цветами, которые заявляют о победе команды уже с первого взгляда. Удобный, комфортный и самое главное – надежный. Именно этого, по мнению Президента спортивного клуба "Прометей", заслуживают талантливые спортсменки города Каменское.

prometeyvc.com/ua

"Автобусом добираться до места назначения гораздо удобнее, чем по железной дороге. Конечно, хорошо, что в поезде ты можешь прилечь, но там проводники, частые остановки и тому подобное. Здесь ты после матча зашел и сразу отдыхаешь. К комфортному транспорту быстро привыкаешь, поэтому я уверен, что через некоторое время он станет для нас вторым домом", - отметил главный тренер СК "Прометей" Андрей Романович.

prometeyvc.com/ua

Но на этом сюрпризы от президента СК "Прометей" Владимира Дубинского не закончились. Чтобы протестировать новое транспортное средство, команда волейболисток отправилась на нем в Днепр. Там девушек уже ждали в ресторане большой, приятной и душевной компанией. За теплыми разговорами между президентом клуба, тренерами и волейболистками несколько часов застолья пролетели незаметно. Вот такой насыщенный день был у спортсменок, которым мы желаем успеха в ближайших матчах.

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

СК "Прометей" следует только одной стратегической цели - делать все для победы, придерживаясь принципов лидеров и чемпионов. Генеральный менеджер СК "Прометей" Мария Александрова поделилась своими впечатлениями от подарка президента клуба Владимира Дубинского:

"Хотелось сделать так, чтобы для наших спортсменок подарок стал неожиданностью, думаю, что у нас это получилось. Каждая деталь автобуса пронизана любовью: подушки, одеяла, накидки для подголовников и многое другое. Отношение Владимира Дубинского к команде приятно удивляет! Он для нас как отец, которого мы очень его любим. Такие ситуации дают понять, что мы одна большая семья".

Уже сегодня спортсменки СК "Прометей" отправятся на этом красавце-автобусе в Чернигов на матчи 5-го тура чемпионата Украины против местной команды. Уверены, что теперь состязание пройдет удачно и комфортно для волейболисток Каменского. Желаем удачи и новых побед!

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

prometeyvc.com/ua

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