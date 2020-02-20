Баскетболисты СК "Прометей" встретятся с фанатами: где и когда

В субботу, 22 февраля, баскетболисты СК "Прометей" Джейлон Миллер, Руслан Отверченко и Александр Месяц примут участие в автограф-сессии.

Встреча с фанатами состоится в ТРЦ "Dmart" (проспект Свободы, 37) на 3 этаже с 13.00 до 14.00. Об этом стало известно на официальном сайте спортивного клуба.

Баскетболисты СК "Прометей" встретятся с фанатами prometeybc.com

На мероприятие приглашаются болельщики, фанаты, любители баскетбола, а также всех желающие воспользоваться уникальной возможностью пообщаться с любимыми игроками в неформальной обстановке и сделать селфи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри провели горячую финальную пресс-конференцию перед боем за титул WBC в супертяжелом весе, который состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Сначала боксеры обменялись оскорблениями во время вступительного слова, после чего начали толкаться. В результате конфликта Уайлдера и Фьюри на сцене появились представители их команд и охранники, которым удалось предотвратить начало драки.

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