Тысячи ложных тестов на COVID-19 и подтасованная статистика: в Днепре разгорелся громкий скандал. Эксклюзив

В Минздраве уверены, что причин для проверки других центров страны нет

В Днепропетровской области разгорелся скандал из-за предоставления областным лабораторным центром недостоверных данных о числе положительных ПЦР-тестов на коронавирус.

Как следствие, по результатам комиссии Минздрава был уволен глава лаборатории, а 13 тысяч исследований поставлены под сомнение.

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Тысячи поддельных результатов

Одним из тех, кто сообщил о многочисленных нарушениях центра, был народный депутат от фракции "Слуга народа" Кирилл Нестеренко.

По его словам, в течение двух дней лабораторный центр поставил позитивный результат примерно 30 работникам ОГА, облсовета и народным депутатам, в том числе ему самому. Чиновники не поверили и обратились в другую лабораторию, дважды сдали повторные анализы, и получили отрицательные тесты.

В областной лаборатории Днепра фальсифицировали результаты тестов на коронавирус

Позже было установлено, что анализы подделаны умышленно.

"Источником этой информации являюсь лично я, который от начала и до конца присутствовал при работе комиссии внутри лаборатории, своими глазами видел в каких документах делались подделки, слышал пояснения человека, который признал, что он их сделал. И многое другое", – заявил он.

Кроме того, под сомнение результаты ПЦР-анализов, которые проводит Областной лабораторный центр, поставил и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник.

"Данные ПЦР-исследований на коронавирус нужно проверять. Многие вещи не сходятся. В том числе, количество больных и тех, кто выздоровел. Сегодня у многих людей с подтвержденной болезнью нет никаких симптомов. Даже из тех, кто сейчас в больницах: 36% госпитализированных чувствуют себя хорошо. Путем выявления антител к коронавирусу в крови возможно установить, кто из подтвержденных на сегодня реально болел COVID, а кто нет. Для этого нужно дополнительно оборудовать лабораторию, и мы сейчас этим занимаемся", – рассказал он, отметив, что ситуация с неправдивыми данными по тестам имеет место и в других областях страны.

Руководство лабораторного центра обвиняли в длительных задержках результатов ПЦР-тестов

Кроме того, руководство лабораторного центра обвиняли в длительных задержках результатов ПЦР-тестов.

На сообщения отреагировали в Минздраве, создав специальную комиссию, которая провела проверку. Было установлено, что руководитель центра Александр Штепа искажал результаты тестов на коронавирус и предоставлял ложные данные.

По факту возможной подделки ПЦР-исследований полиция Днепропетровской области открыла уголовное производство.

Должностных лиц лабораторного центра подозревают в злоупотреблении служебным положением для получения неправомерной выгоды юридическими лицами — поставщиками лекарственных средств, медицинского оборудования и т. д. Кроме того, согласно материалам они могли действовать вопреки интересам службы, предоставлять неправдивую информацию относительно состояния заболеваемости в регионе в текущем году, что привело к лишним расходам областного бюджета и вызвало тяжелые последствия. Ведется расследование.

По факту возможной подделки ПЦР-исследований полиция открыла уголовное производство Telegram-канал Кирилла Нестеренко

По итогу, решением Минздрава глава лабцентра Штепа был уволен. Как сообщает Днепропетровский облсовет, 23 и 24 мая работа по тестированию населения региона восстановилась – было проведено около 1000 тестов, из которых 10 оказались положительными.

Назначена перепроверка

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА, комиссия Минздрава установила нарушение технологии и несоблюдение правильной процедуры ПЦР-тестов. Были ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Даже часть реагентов осталась неиспользованной.

Кроме того, комиссия также подтвердила, что некоторые результаты были сфальсифицированы, часть из которых касалась должностных лиц облсовета. Олийнык предполагает, что данная ситуация имеет политические мотивы.

Как сообщили OBOZREVATEL в Минздраве, нарушения были выявлены только за один день лабораторных исследований, в результате полученные результаты не могут быть признаны валидными.

"В соответствии с требованиями инструкции к тест-системе результаты должны считаться недействительными, что требует проведения повторного исследования. Повторные исследования в Днепропетровском лабораторном центре проведены не были", – сообщили в пресс-службе.

Неточные результаты тестов отправлены на перепроверку

На данный момент образцы, которые были исследованы с нарушением, были переданы в национальную референс-лабораторию Центра общественного здоровья для перепроверки.

Минздрав уже предоставил рекомендации для устранения нарушений, а также заявил о проведении совещаний со всеми руководителями лабораторных центров, чтобы ошибки не появлялись в других лабораториях.

"В ближайшее время мы снова будем перепроверять, как были выполнены наши рекомендации", – сообщил в эфире ObozTV главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко Минздрав Украины

Стоит ли проверять другие лаборатории в Украине

В пресс-службе Минздрава также заверили, что во всех лабораториях работают механизмы контроля качества, которые обеспечивают надлежащий уровень текущей работы. Если же будут поступать сигналы о проблемах в лабораториях ведомство будет оперативно реагировать и проверять ситуацию.

"Сейчас оснований говорить, что в других областях недостоверные данные по ПЦР-тестированию нет", – сообщили в ведомстве.

В то же время нарушения алгоритма проверок вызывают много вопросов. По словам молекулярного биолога Оксана Пивень, квалифицированные специалисты не могли бы допустить подобных ошибок, на соответствующих специальностях студентов учат не просто бездумно следовать инструкции, а полностью разбираться и понимать химию и физику данного процесса.

"Студент, который заканчивает университет по специальности "Молекулярная биология, генетика и биохимия", вполне может пройти дополнительное обучение и выполнять такую ​​работу. Если раньше эти лаборатории проводили аналогичные исследования, тестирования других вирусных заболеваний, они должны были знать, как это работает. Есть определенные нюансы работы с различными тест-системами, но к ним всегда прилагается инструкция, согласно которой должны проводиться анализы. Люди, которые имеют соответствующее образование и опыт работы, вполне имеют справляться с такой задачей", – сказала биолог в комментарии OBOZREVATEL.

Ситуацию, которая сложилась в областной лаборатории, можно объяснить либо плохой организацией работы, либо на работу взяли сотрудников без соответствующего образования. Пивень отмечает, что в стране не хватает квалифицированных молекулярных биолог и генетиков, поэтому проблема с персоналом лабораторий может быть и в других центрах.

"Особенно в провинциальных городах такая ситуация, безусловно, может быть. Трудно найти людей необходимой квалификации, здесь сейчас ощутимый кадровый голод, потому что естественные специальности у нас не популярны, мало студентов у нас осваивают такую ​​специальность, а те, кто и получают, идут работать в частные компании", – объясняет Пивень.

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