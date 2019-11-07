Зеленский уволил начальника СБУ в Днепропетровской области

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области Андрея Олейника.
О кадровом решении стало известно в среду, 7 ноября. Соответствующий указ под номером 820 был опубликован на сайте Президента.
Зеленский уволил начальника СБУ Днепропетровщины
delo.ua
"Уволить Олейника Андрея Федоровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", – сказано в тексте указа.
Причины увольнения в документе не указаны.
Олейник занимал должность начальника Управления СБУ в Днепропетровской области с 15 июня 2018 года.
Также Зеленский подписал приказы о назначении новых начальников управлений СБУ в Херсонской, Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской, Волынской и Винницкой областях.
Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 5 ноября,Глеб Пригунов заявил о своей отставке с должности главы Днепропетровского областного совета. Он отметил, что одна из причин ухода с поста председателя – попытки депутатов облсовета подстроиться под всеукраинскую политическую картину при поддержке "папередников".
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