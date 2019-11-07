Главная Новости
7 ноября • обновлено в 14:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Политика

Зеленский уволил начальника СБУ в Днепропетровской области

181 Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области Андрея Олейника.

О кадровом решении стало известно в среду, 7 ноября. Соответствующий указ под номером 820 был опубликован на сайте Президента.

Зеленский уволил начальника СБУ Днепропетровщины

Зеленский уволил начальника СБУ Днепропетровщины

delo.ua

"Уволить Олейника Андрея Федоровича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области", – сказано в тексте указа.

Новости
Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области: подробности

Причины увольнения в документе не указаны.

Олейник занимал должность начальника Управления СБУ в Днепропетровской области с 15 июня 2018 года.

Также Зеленский подписал приказы о назначении новых начальников управлений СБУ в Херсонской, Тернопольской, Полтавской, Ивано-Франковской, Волынской и Винницкой областях.

Новости
В Днепропетровской области уволили скандального судью-сепаратиста

Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 5 ноября,Глеб Пригунов заявил о своей отставке с должности главы Днепропетровского областного совета. Он отметил, что одна из причин ухода с поста председателя – попытки депутатов облсовета подстроиться под всеукраинскую политическую картину при поддержке "папередников".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Днепр
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel