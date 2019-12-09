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9 декабря • обновлено в 14:51
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Максим Пяточкин

Юрий Голик рассказал, почему Fly Emirates выбрало своим лицом украинскую регбистку

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Украинская регбистка Наталия Мазур стала лицом авиакомпании Fly Emirates. Один из самолетов этой авиакомпании украсило фото игрока национальной сборной Украины по регби-7.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

Украинская спортсменка привлекла внимание одной из крупнейших авиакомпаний мира после Чемпионата Европы по регби-7, который прошел в 2018 году в Днепре.

Юрий Голик рассказал, почему Fly Emirates выбрало своим лицом украинскую регбистку

В 2015-2019 годах Голик работал советником главы Днепропетровской ОГА, и занимался помощью в проведении чемпионата.

"Перед туром Мировой серии регби-7 в Дубаи, а это уже 50 лет развития этого вида спорта в стране, на самолетах одной из лучших авиакомпаний мира Fly Emirates появилась фотография игрока Национальной Сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур", - написал он.

Юрий Голик рассказал, почему Fly Emirates выбрало своим лицом украинскую регбистку

Как отметил Голик, эта работа стала результатам проекта Президента Федерации регби Днепропетровской области Дениса Давыдова и собственника Lustre Art Игоря Дехи.

В 2018 году на Чемпионате Европы по регби-7 в Днепре сборная Украины заняла второе место.

Юрий Голик рассказал, почему Fly Emirates выбрало своим лицом украинскую регбистку

Регби-7 - один из видов регби-футбола. Матч по регби-7 представляет собой соревнование двух команд, в каждой из которых по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Как и в регби-15, основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путём заноса мяча в зачётную зону соперника или поражение Н-образных ворот выше перекладины.

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Автор
Максим Пяточкин
Персона
Юрий Голик
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