Юрий Голик рассказал, почему Fly Emirates выбрало своим лицом украинскую регбистку

Украинская регбистка Наталия Мазур стала лицом авиакомпании Fly Emirates. Один из самолетов этой авиакомпании украсило фото игрока национальной сборной Украины по регби-7.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик.

Украинская спортсменка привлекла внимание одной из крупнейших авиакомпаний мира после Чемпионата Европы по регби-7, который прошел в 2018 году в Днепре.

В 2015-2019 годах Голик работал советником главы Днепропетровской ОГА, и занимался помощью в проведении чемпионата.

"Перед туром Мировой серии регби-7 в Дубаи, а это уже 50 лет развития этого вида спорта в стране, на самолетах одной из лучших авиакомпаний мира Fly Emirates появилась фотография игрока Национальной Сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур", - написал он.

Как отметил Голик, эта работа стала результатам проекта Президента Федерации регби Днепропетровской области Дениса Давыдова и собственника Lustre Art Игоря Дехи.

В 2018 году на Чемпионате Европы по регби-7 в Днепре сборная Украины заняла второе место.

Регби-7 - один из видов регби-футбола. Матч по регби-7 представляет собой соревнование двух команд, в каждой из которых по семь игроков, игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Как и в регби-15, основной задачей игроков на поле является зарабатывание очков путём заноса мяча в зачётную зону соперника или поражение Н-образных ворот выше перекладины.

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