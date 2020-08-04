В Каменском презентовали команду политической партии "Пропозиція".

Во вторник, 4 августа, в городе Каменском представили команду "Пропозиції" – партии местного самоуправления Украины. Большая команда была создана лидерами, которые как никто понимают сегодняшние проблемы городов Украины и знают, как их решить.

Партия местного самоуправления выступает за государство всеобщего благосостояния, которое строится "снизу вверх". Представители партии собрались для того, чтобы представить команду и рассказать о планах и шагах.

Как заявила глава политической партии "Пропозиція" в Каменском Валерия Гаркуша, у команды много планов и целей, которые необходимо воплотить на местном уровне:

""Пропозиція" – это новая политическая партия, которая объединяет в себе органы местного самоуправления. Это партия, которая состоит из профессионалов и специалистов на местах".

Валерия Гаркуша – человек с большим опытом в вопросах органов местного самоуправления. Подтверждение этому – должность заместителя городского головы Каменского и главы администрации Днепровского района.

"Я точно знаю, что нашему городу нужна мощная всеукраинская поддержка. Так сложилось, что все политические партии находятся в Киеве, что максимально отрывает их от реальности, которая касается всех и каждого в нашем городе. Нас не слышат министерства и Кабинет Министров. Все решается в Киеве, а как здесь, на местах – не интересуются. Лучше местных жителей никто не знает о том, какие болезненные моменты беспокоят Каменское, и какие слабые места задевают горожан. Поэтому "Пропозиція" – эта та политическая партия, которая сегодня очень необходима Украине и нашему городу в том числе".

Презентацию команды глава политической партии "Пропозиція" в Каменском Валерия Гаркуша начала с Елены Демишевой – депутата Каменского городского совета. Ее основная направленность – ЖКХ и благоустройство.

"Мне очень приятно быть членом такой прекрасной команды, которая приложит все силы для улучшения нашего родного города Каменского. В команде – настоящие профессионалы своего дела с большим опытом. Многие из нас – депутаты горсовета, а это значит, что нам есть что показать и за что отчитаться перед жителями Каменского".

За 5 лет депутатской деятельности Елена Демишева сделала для Каменского не мало хорошего:

"Осталось много идей и планов, которые хочется воплотить в реальность. Моя позиция – трудиться во благо родного города. Нам предстоит много работы, но в нашей команде люди, которые умеют решать проблемы и преодолевать трудности во всех направлениях".

Объединения совладельцев многоквартирных домов – еще один важный спектр в развитии процветающего и счастливого города. Член партии "Пропозиція" и депутат Каменского городского совета Марина Саранча поддерживает развитие ОСМД в Каменском:

"Я получила предложение от партии заниматься тем, чем живу последние пять лет: вначале в органах местного самоуправления, а позже – как депутат городского совета. Уже не первый год я привлекаю горожан к созданию ОСМД, ведь это – самая результативная манера управления. Присоединяйтесь к нам! Давайте достигать общие победы во благо Каменского вместе".

Еще один член команды "Пропозиція" Алексей Ханишин – председатель Органов самоорганизации населения Днепровского района в Каменском. Опытный специалист как никто другой знает, что такое первое звено местного самоуправления:

"Горжусь тем, что получил предложение стать членом команды. Я представляю органы самоорганизации населения еще с 2014 года и всегда пытался направить работу органов местного управления на взаимодействие с населением. Непосредственно для того, чтобы жители Каменского принимали участие в управлении и контроле всех процессов, происходящих в городе. Органы самоорганизации населения – это как раз тот необходимый инструмент, позволяющий реализовать задуманное".

Проблематика социальной сферы – один из главных вопросов для улучшения качества жизни населения. Общественный деятель и руководитель проекта "Dkids" Ирина Кучер приняла предложение стать членом политической партии "Пропозиція" для того, чтобы еще активнее помогать людям:

"Многие знают меня как общественного деятеля и человека, который занимается благотворительностью, заботится о пожилых людях и детях с инвалидностью. Я продолжаю эту деятельность и сегодня, еще с 2016 года. К сожалению, в Украине нет конструктивного подхода к данной сфере, а средства расходуются неразумно. При этом, есть масса вещей, которые можно реализовать на местном уровне. На собственном примере мы покажем, как это сделать".

Общественный деятель и многодетный отец Дмитрий Маханько знает все о слабых местах в медицинской и образовательной сферах Каменского. Чтобы слабые места превратились в сильные стороны – он принял предложение стать членом партии "Пропозиція":

"В городе сделано многое, но нам предстоит еще большее количество работы. Каменское нуждается в профессионалах и компетентных людях, которые ответственны перед своими обещаниями. Мы имеем четкую позицию и разработанные планы, которые помогут изменить город в лучшую сторону".

Ольга Роюк – глава ОСН третьего микрорайона. Специалист выступает за развитие и поддержку бизнеса на местном уровне и за много лет деятельности как никто знает, что для этого необходимо:

"Я знаю о многих проблемах, о которых никто не слышит. Еще с 1996 года я веду работу по поддержке предпринимателей. К слову, еще недавно в Каменском было зарегистрировано около 15 000 частных предпринимателей, сегодня же число уменьшилось до 9 500 человек. Сократилось количество рабочих мест и люди просто не знают, что им делать. Моя деятельность направлена на то, чтобы показать – альтернатива есть. И поддержка – тоже".

Со своими предложениями в партию "Пропозиція" может обратиться каждый житель Каменского. Двери открыты для всех желающих с понедельника по пятницу по адресу проспект Свободы, 35. "Пропозиція" – за государство всеобщего благосостояния и качественную систему местного самоуправления.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в планах партии "Пропозиція" в будущем пойти на парламентские выборы.