Украинец загадочно пропал по дороге из Польши: семья просит о помощи

В пятницу, 9 августа, Виталий Иванович Киселев выехал с территории Польши и направился в Днепр, после чего его семья потеряла связь с ним.

Все телефоны мужчины отключены, передает "Информатор".

Виталий Киселев пропал по дороге из Польши Информатор

Его дочь Екатерина обращается с просьбой сообщить любую известную информацию о пропавшем по телефону (099) 057-98-38.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Днепропетровщине исчезла 41-летняя Анна Петько. Полиция объявила ее в розыск как без вести пропавшую.

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