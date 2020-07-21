В преддверии выборов центральная власть "дрессирует" местное самоуправление, – заммэра Днепра

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко заявил, что представители центральной власти перед выборами, которые состоятся 25 октября, начали давление и преследования органов местного самоуправления.

Об этом Лысенко рассказал в ходе пресс-конференции в ОСН "МОСТ" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По мнению заместителя городского главы, сотрудникам городских советов по всей Украине выдвигают необоснованные претензии и открываются уголовные дела, которые в итоге так и ничем не заканчиваются.

Ситуация с необоснованными претензиями в сторону местного самоуправления обострилась в канун выборов, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

Как утверждает Лысенко, сейчас центральная власть еще с большей силой активизировала свои действия по давлению на местное самоуправление. Чего только стоят обыски в здании городского совета Днепра и раздувание скандала вокруг строительства нового аэропорта в городе. Зе-власть всячески пытается обвинить представителей городского самоуправления в любых "грехах", раздувая скандал национального масштаба, считает он.

"Вы сами видите, какая сейчас прокатилась волна по всем городским советам – куча уголовных дел, которые ничем не заканчиваются, куча проблем, вручаются какие-то необоснованные подозрения. Это даже трудно назвать "махновщиной". Мы ведем активное строительство, проводится колоссальный объем работ по городу. Но в связи с этим возникают какие-то претензии. Вы же помните историю с Новым мостом? Чем это все закончилось? Ничем… Другой пример – у нас в области "сложилось" два моста. Подозрения кому-то вручили? Нет! Все прекрасно понимают, что начались выборы, и центральная власть начинает производить "дрессировку" мэров крупных областных городов, чтобы они сидели и держали язык за зубами", – заявил заместитель городского головы.

Михаил Лысенко также отметил, что в городе на постоянной основе проводят колоссальные объемы работ – чистятся коллекторы и реконструируются инфраструктурные объекты, на которые многие годы никто не обращал внимание.

Но и это вызывает возмущения центральной власти, которая всячески тормозит строительные процессы и завершение запланированных работ в городе. Похоже на то, что правительство преследует свои интересы и пытается перед выборами дискредитировать представителей местного самоуправления.

Лысенко: "Получается ситуация следующая – мы ведем активное строительство, проводится колоссальный объем работ по городу и, в связи с этим возникают какие-то претензии. Так, может, в городе лучше вообще ничего не строить? И тогда никому не будет никаких претензий".

По словам заместителя мэра, на данном этапе завершаются работы по реконструкции трех участков Набережной Победы, а также ряда других инфраструктурных объектов.

"Подходят к завершению несколько объектов. Это два участка реконструкции по Набережной Победы от Мерефо-Херсонского моста, второй участок – в районе дома №37. Третий участок – от дома №102 до дома №50. Капитальный ремонт ул. Мониторной, пл. Шевченко, защита территорий от подтопления в районе ул. Мониторной, где строится большой ливневой коллектор. Реконструкция ул. Яворницкого, строительство технопарка по ул. Набережной Заводской на ж/м Покровский и реконструкция ул. Короленко. Все эти объекты будут завершены в этом году. До конца октября будет завершен проект по обустройству ливневого коллектора на ж/м Левобережный-2", – конкретизировал Лысенко.