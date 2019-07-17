Телефон за селфи на участке: под Днепром "купят" высокую явку на выборах

На Днепропетровщине между избирателями разыграют смартфоны за селфи на избирательном участке.

Округ хочет установить "рекорд Днепропетровской области по наибольшему количеству селфи в день выборов". Об этом сообщили на странице "Селфі-марафон: Вибори 2019. Округ 40" в Facebook.

Под Днепром "купят" высокую явку избирателей

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, в день выборов избирателям предлагают прийти на участок и сделать фото на фоне таблички с его номером. Между участникам акции разыграют 30 смартфонов. Какие именно подарят телефоны – организаторы не уточнили.

Кто инициатор установления рекорда – также неизвестно. В комментариях к публикации о розыгрыше администратор страницы пишет, что акция не имеет никакого отношения к агитации, кому-то из кандидатов или партий.

Скриншот Facebook "Селфі-марафон: Вибори 2019. Округ 40"

Также на странице отметили, что селфи-марафон поможет организовать высокую явку на избирательном округе.

Скриншот Facebook "Селфі-марафон: Вибори 2019. Округ 40"

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