Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Политика

Телефон за селфи на участке: под Днепром "купят" высокую явку на выборах

909 Читать материал на украинском

На Днепропетровщине между избирателями разыграют смартфоны за селфи на избирательном участке.

Округ хочет установить "рекорд Днепропетровской области по наибольшему количеству селфи в день выборов". Об этом сообщили на странице "Селфі-марафон: Вибори 2019. Округ 40" в Facebook.

Под Днепром "купят" высокую явку избирателей

Под Днепром "купят" высокую явку избирателей

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, в день выборов избирателям предлагают прийти на участок и сделать фото на фоне таблички с его номером. Между участникам акции разыграют 30 смартфонов. Какие именно подарят телефоны – организаторы не уточнили.

Кто инициатор установления рекорда – также неизвестно. В комментариях к публикации о розыгрыше администратор страницы пишет, что акция не имеет никакого отношения к агитации, кому-то из кандидатов или партий.

Скриншот

Скриншот

Facebook "Селфі-марафон: Вибори 2019. Округ 40"

Также на странице отметили, что селфи-марафон поможет организовать высокую явку на избирательном округе.

Новости
Зеленский VS Филатов: букмекеры принимают ставки
Скриншот

Скриншот

Facebook "Селфі-марафон: Вибори 2019. Округ 40"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ЦИК устроила настоящую "революцию" перед выборами.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Темы
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019 Выборы в Днепре
Место
Украина Днепр
Теги
Днепр выборы Украина выборы в Украине Выборы 2019 явка избирателей подкуп селфи рекорд
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel