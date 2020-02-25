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25 февраля • обновлено в 14:50
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Карина Бондаренко

Суд закрыл уголовные дела против Вилкула и Колесникова: в чем причина

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Бывших нардепов от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которые находились под следствием, освободили от уголовной ответственности.

Оба дела в судах Днепра закрыли в связи с истечением сроков давности. Об этом OBOZREVATEL стало известно из реестра судебных решений.

Во время заседания Вилкул дал письменное соглашение на закрытие уголовного производства и отметил, что не считает себя виновным, поскольку не видит в своих действиях состава и события преступления. При этом Колесников заявил, что считает его уголовное преследование политически мотивированным и связанным с его деятельностью как оппозиционного политика и общественного деятеля.

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников

Александр Вилкул и Дмитрий Колесников

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине двух бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск.

Вилкулу выдвинули обвинения в том, что будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов, он издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Колесникову инкриминировали то, что находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, он, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Дмитрий Колесников Александр Вилкул
Место
Украина Днепр
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