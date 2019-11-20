Стало известно, кто заказал обыски в горсовете Днепра

Обыски в городском совете Днепра, которые проводились в начале сентября, курировались главой Офиса Президента Андреем Богданом и генпрокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом стало известно из разговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы. Записи этих разговоров "слили" в Telegram-канале "Трубу прорвало".

На записи слышно голоса Трубы и главы патронатной службы Государственного бюро расследований Александра Удовиченко. В частности, они обсуждают, что глава ГПУ Рябошапка распорядился прекратить обыски в Днепровском горсовете.

Стало известно, кто организовал обыски в Днепре dp.informator.ua

Позже Удовиченко звонит следователю и уточняет: прекратили ли обыски? Вскоре выясняется причина — от некоего "Б.А.Й", предположительно имеется ввиду глава ОПУ Андрей Богдан, приходит сообщение о том, что нужно на две недели не трогать "Приватбанк" и Нацбанк Украины — на время визита миссии Международного валютного фонда.

Позже подлинность записи подтвердил "Цензор.Нет" со ссылкой на свои источники. Об этом написал главред "Цензора" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Как писал OBOZREVATEL, в сети опубликовали записи разговоров главы ГБР Романа Трубы, где он лично обсуждал уголовные дела в отношении топ-чиновников с главой ОП Андреем Богданом и Генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. На записях также обсуждаются дела Майдана, уголовное преследование экс-министра здравоохранения Ульяны Супрун и другие резонансные дела.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал