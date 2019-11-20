Рада сделала шаг к устранению "ада бюрократии" в дорожной отрасли – советник премьера Голик

Строительно-дорожная отрасль может стать локомотивом роста экономики в Украине. Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Голик, комментируя принятые законопроекты №1064 и №1041, передает Обозреватель.

Законопроекты предусматривают внесение изменений в Бюджетный кодекс относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Юрий Голик

По словам Голика, классные идеальные дороги – это не только физический труд, но и ад бюрократии. Ведь ранее существующее законодательство в дорожном строительстве содержало странные архаичные нормы, не позволяющие отрасли развиваться быстро.

"Например, все понимают, что 90% Облавтодоров – это убитая техника и клиническое симулирование слабоумия. Все хотят привлекать частные компании к содержанию дорог. А частные компании хотят долгосрочных контрактов на обслуживание дорог. Потому что это чуть другая техника, это инвестиции, и бизнес хочет нормального планирования – знать, что, вкладывая десятки миллионов долларов в технику и технологии, он будет защищен трехлетним контрактом", – отметил советник премьера.

Существующее ранее законодательство заставляло Укравтодор планировать строительство дорог в основном в рамках одного календарного года. Благодаря принятым законопроектам, будут внесены изменения в Закон Украины “Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины”. Это позволит осуществлять среднесрочное бюджетное планирование строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования.

"Из таких побед состоит невидимая часть процесса строительства идеальных дорог. Ждем Закон о ценообразовании – и строительно-дорожная отрасль станет локомотивом роста экономики в стране", – считает Юрий Голик.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Голик опубликовал видео, в котором видно, как выглядит трасса Запорожье-Мариуполь после ремонта. 130 км этой дороги взялись сделать за 90 дней. Все работы "по асфальту" были закончены за 68 дней, что стало рекордом Украины.

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