Бумага must die: в Кабинете министров Украины начали избавляться от бумажного документооборота

Советник премьер-министра Украины Юрий Голик рассказал о том, что топ-менеджеры правительства Украины начали избавляться от бумажного документооборота в своей работе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В Кабинете министров Украины начали избавляться от бумажного документооборота Facebook.com/y.golyk

По его словам, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет стал первым из топ-менеджеров правительства, кто избавился от бумажного документооборота.

"Кабинет топ-чиновника своим примером и действиями доказывает, что бумага как элемент документооборота must die. Если вы думаете, что это случайность, то зря. Видел несколько рабочих мест Димы (Дубилета – ред.), когда он не был в правительстве. Картина была ровно такая же. Чистый стол. Никаких бумаг. Ноутбук. Дима."

Кроме этого, Юрий Голик описал особенность организации рабочего пространства, которую пытаются привить в новом правительстве – избавление от столов "больших начальников" и переход к длинным столам для переговоров.

"В данном случае, у Димы (Дубилета – ред.) в кабинете есть большой стол "для переговоров" и он работает за ним. Так удобнее. На фото как раз традиционный стол "большого начальника". Такие столы обычно стоят в длинных кабинетах. Чтобы пока посетитель дошел к столу, то уже проникся, куда он пришел. Сам стол как бы отделяет чиновника от простых людей. А вот длинный стол для переговоров в прямом смысле этого слова сближает людей. И настраивает на совместную работу."

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети показали "горы" бумаги, которую используют в Верховной Раде Украины. Пользователи начали шутить и вспоминать, что еще недавно власти хотели перевести печатные документы в цифровой формат. Видео с кипами бумаги показал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

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