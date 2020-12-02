ОГА в Днепре закажет томограф у фирмы, подозреваемой в кражах

Победителем тендера на закупку системы исследования тканей человека, который провела Днепропетровская областная государственная администрация, стала киевская фирма ООО "УКР ДІАГНОСТИКА". Ранее ее заподозрили в недобросовестности.

Как сообщает Информатор. Деньги, согласно данным аналитической системы Youcontrol, фирма основана в октябре 2002 года. Руководителем является Ольга Кривокобильская. С 2016 по 2020 года фирма победила в 545 тендерах на общую сумму 2,41 млрд грн, из которых 53,7 млн – у Департамента охраны здоровья ДОГА.

Предприятие фигурирует в нескольких уголовных производствах. Так, главным следственным управлением Нацполиции установлено, что фирма принимала участие в схеме по продаже лекарств и оборудования по завышенным ценам Одесскому национальному медицинскому университету на сумму 580 млн грн. в течении 2016-2018 годов. Соответственно правоохранителями было возбуждено уголовное производство № 12018000000000765.

Также Сумской Нацполицией предприятие обвиняется в краже 900 тыс. бюджетных средств при продаже системы рентгенографичной та флюороскопичной OPERA-T30cs в Сумскую областную детскую больницу в декабре 2016 года. Как оказалось, оборудование было сделано из более дешевых деталей разных фирм, например, TOSHIBA Electron. Аналогично в г. Городок Хмельницкой области местная больница переплатила 1,3 млн грн при закупке томографа.

А Красноармейская межрайонная прокуратура открыла против фирмы уголовное производство №32013050670000021 по факту кражи 6,8 млн грн на закупке компьютерного томографа TSX-032A. Как оказалось, деньги из бюджета были внесены, но томографа больница так и не увидела.