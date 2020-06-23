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Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю

Днепр
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Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю

Временный понтонный мост, торжественно открытый не так давно рядом с разрушенным Алексеевским мостом в Днепропетровской области, сломался второй раз за неделю. Из-за очередной поломки конструкции сотни водителей вынуждены разворачиваться у самой переправы и ехать в объезд. Подробности происшествия сообщаются на Facebook-странице OrdzhoCity.

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю OrdzhoCity

По данным админов страницы, крайняя секция понтонного моста обрушилась под небольшим грузовичком. При этом конструкцию спешно доделывали в тот же день, 22 июня.

Несмотря на аварийную ситуацию, по состоянию на момент написания поста никаких знаков, уведомляющих водителей о том, что переправа снова не работает, размещено не было. Поэтому об аварии водители узнают прямо на месте, где вынуждены разворачиваться и ехать на объездную дорогу.

"О каких 30 тоннах может идти речь? Полиции на месте происшествия нет, также не регулируют движение в объезд. Транспорт, который двигается с Никополя и со стороны Покрова, возвращается обратно и накидывает лишний круг 20 км. Все водители возмущены", — сказано в сообщении.

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю OrdzhoCity

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю OrdzhoCity

Напомним, 20 мая в Днепропетровской области обрушился Алексеевский мост. В момент проезда перегруженной фуры конструкция не выдержала и пролет вместе с грузовиком полетел в воду. В качестве временной переправы 808-й понтонно-мостовой полк построил рядом с разрушенным мостом – понтонный. 4 июня понтонный мост торжественно открыли при участии высшего руководства области.

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю OrdzhoCity

Позже выяснилось, что с открытием несколько поторопились: мероприятие провели до завершения работ, так что для проезда новый мост стал реально доступен позже. А через три недели после "открытия", 21 июня, мост впервые закрыли на "ремонт": пришлось переваривать сломанную конструкцию. И уже на следующий день, после проведения сварочных работ, мост был снова сломан.

УкраинаДнепр
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  1. /Днепр