Временный понтонный мост, торжественно открытый не так давно рядом с разрушенным Алексеевским мостом в Днепропетровской области, сломался второй раз за неделю. Из-за очередной поломки конструкции сотни водителей вынуждены разворачиваться у самой переправы и ехать в объезд. Подробности происшествия сообщаются на Facebook-странице OrdzhoCity.

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю OrdzhoCity

По данным админов страницы, крайняя секция понтонного моста обрушилась под небольшим грузовичком. При этом конструкцию спешно доделывали в тот же день, 22 июня.

Несмотря на аварийную ситуацию, по состоянию на момент написания поста никаких знаков, уведомляющих водителей о том, что переправа снова не работает, размещено не было. Поэтому об аварии водители узнают прямо на месте, где вынуждены разворачиваться и ехать на объездную дорогу.

"О каких 30 тоннах может идти речь? Полиции на месте происшествия нет, также не регулируют движение в объезд. Транспорт, который двигается с Никополя и со стороны Покрова, возвращается обратно и накидывает лишний круг 20 км. Все водители возмущены", — сказано в сообщении.

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю OrdzhoCity

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю OrdzhoCity

Напомним, 20 мая в Днепропетровской области обрушился Алексеевский мост. В момент проезда перегруженной фуры конструкция не выдержала и пролет вместе с грузовиком полетел в воду. В качестве временной переправы 808-й понтонно-мостовой полк построил рядом с разрушенным мостом – понтонный. 4 июня понтонный мост торжественно открыли при участии высшего руководства области.

Новый понтонный мост под Днепром сломался второй раз за неделю OrdzhoCity

Позже выяснилось, что с открытием несколько поторопились: мероприятие провели до завершения работ, так что для проезда новый мост стал реально доступен позже. А через три недели после "открытия", 21 июня, мост впервые закрыли на "ремонт": пришлось переваривать сломанную конструкцию. И уже на следующий день, после проведения сварочных работ, мост был снова сломан.