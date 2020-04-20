Карантин в Днепре: на Пасху работники блокпостов получили вкусные наборы от Бориса Филатова

В Днепре правоохранителям и медикам, которые защищают днепрян от пандемии, дежуря на блокпостах, вручили вкусные пасхальные наборы от мэра Бориса Филатова.

А в это же время областные чиновники зачем-то сгрузили у блокпоста на въезде в регион кучу бетона, передает корреспондент "Наше Місто" со ссылкой на Днепр оперативный.

В Днепре в светлый праздник Пасхи для спокойствия горожан работали все экстренные службы, транспорт и предприятия критической инфраструктуры.

На оборудованных на въездах в город блокпостах круглосуточно несли службу медики и правоохранители — полицейские, нацгвардейцы, сотрудники городской "Муниципальной варты". Они контролируют состояние здоровья всех въезжающих в Днепр и защищают город и днепрян от проникновения опасной инфекции.

Как известно, ранее городские власти Днепра ведут обустройство блокпостов: здесь устанавливают барьерные ограждения и предупредительные знаки, монтируют сооружения для работы и отдыха, чтобы дежурные не стояли часами на холодном ветру, проводят электричество, создают нужные санитарные условия и адекватный уровень комфорта для людей.

Кроме того, для всех работающих на блокпостах людей в Днепре организовано горячее питание. Людям, которые в нынешней сложной ситуации круглосуточно несут службу для города, городские власти ежедневно доставляют горячие комплексные обеды, а также обеспечивают "сухими пайками".

Накануне светлого праздника Воскресения Христова все люди, которые находились на дежурстве на блокпостах, получили вкусные пасхальные наборы от мэра Днепра Бориса Филатова.

Такое внимание от городских властей оказалось неожиданным и приятным, как и ежедневная забота о питании дежурных. Многие правоохранители и медики благодарят власти и лично мэра Филатова за такое человеческое отношение:

"Спасибо за вкусные обеды!", — пишут в соцсетях специалисты, которые дежурят на блокпостах в Днепре.

Днепр

Днепр

Днепр

Днепр

Впрочем, за пределами Днепра есть и другие примеры отношения к людям и организации работы по противодействию пандемии. К примеру, недавно глава областного совета Святослав Олейник широко рекламировал свои "успехи" в организации "палаточного лагеря" для обсервации, который организовали в чистом поле в селе Могилев. По замыслу чиновника, люди должны были жить две недели в продуваемых ветрами палатках, без элементарных удобств и минимального комфорта. В СМИ и соцсетях детище главы облсовета сразу прозвали "палаточной тюрьмой".

В развитие идеи "закрыть и не пущать" областные руководители зачем-то привезли и сгрузили на административной границе региона с Полтавщиной… бетонные блоки. Сотрудники блокпоста, проверяющие въезжающих в соседнюю область водителей и пассажиров, не имеют представления о назначении этих глыб. В соцсетях активно обсуждают гипотезу о том, что глава облсовета Олейник и областное руководство с помощью бетонных блоков решили… остановить проникновение коронавируса в область.

Что ж, навалить кучу из бетона всегда проще, чем создать нормальные условия для жизни и работы людей и реально работать для предотвращения распространения пандемии.

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