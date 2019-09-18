В Днепре существенно подешевеет газ: опубликованы тарифы

В Днепре и области значительно снизится цена на газ.

Существенные изменения произойдут уже в сентябре. Об этом сообщили на сайте "Днепропетровскгаз Сбыт".

Цены на газ Цензор.НЕТ

Так, появилась информация, что в сентябре 2019 года цена газа для жителей Днепропетровской области будет снижена.

С 1 сентября по 30 сентября 2019 года стоимость газа составит:

в Днепре (АО "Днепрогаз") - 6 грн 28 коп. за куб. м газа;

в Кривом Роге (АО "Криворожгаз") – 6 грн 07 коп. за куб. м газа;

другая часть Днепропетровской области (АО "Днепропетровскгаз") – 6 грн 41 коп. за куб. м газа.

Отметим, что цена снизится приблизительно на 10%.

Цены на газ

Как сообщал OBOZREVATEL, Антимонопольный комитет обвинил НАК "Нафтогаз" в том, что компания продает украинцам газ, который они смогут использовать зимой, по завышенным ценам.

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