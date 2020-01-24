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24 января • обновлено в 14:07
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/ Экономика

Максим Пяточкин

Сотрудничество с Deutsche Bahn приведет УЗ к европейским нормам, – советник премьера Юрий Голик

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Подписанный 22 января в Давосе меморандум Министерства инфраструктуры с немецким железнодорожным оператором Deutsche Bahn – важный шаг на пути приведения многострадальной Укрзалізниці к европейским нормам и показателям.

Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Голик, передает koma.life.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

Укринформ

Украинское правительство планирует подписать договор с крупнейшим железнодорожным оператором Германии, компанией Deutsche Bahn, 5 февраля. Договором предусматривается предоставление консультаций по управлению Укрзалізницею.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, после подписания договора Укрзалізниця останется в полной собственности государства. Также государство будет осуществлять управление компанией.

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Автор
Максим Пяточкин
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