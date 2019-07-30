Днепропетровская область получила полмиллиарда гривень: на что потратят деньги

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства одобрило выделение 466 млн гривень на реализацию 15 проектов в Днепропетровской области.

Средства предназначены для строительства и реконструкции важных социальных объектов, передает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Днепропетровской области выделили 466 млн гривень focus.ua

В частности, указанные средства пойдут на создание нового образовательного пространства в школах и детсадах Днепра, Кривого Рога и Перещепино Новомосковского района, реконструкцию областной офтальмологической больницы и отделения постинтенсивного ухода новорожденных областного перинатального центра, строительство стадиона пляжных видов спорта, реконструкцию зала для бокса и спорткомплекса в Днепре, а также на обновление спортивной инфраструктуры в Кривом Роге и Новомосковске.

Также среди приоритетов - реконструкция парка им. Мершовцева в Кривом Роге.

Всего в Госбюджете-2019 заложено 7,67 млрд гривень Государственного фонда регионального развития, из которых в Украине профинансируют более 700 проектов.

Распорядитель средств ГФРР - Минрегион.

Решение по проектам принимают областные конкурсные комиссии, утверждают межведомственная комиссия при Минрегионе и бюджетный комитет Верховной Рады.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что государство заплатит за проектную документацию для аэропорта в Днепре 56 млн гривень.

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