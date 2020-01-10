В месяц более 10 тысяч гривень: как днепрянки зарабатывают в декретном отпуске

Декретный отпуск – чудесное времяпровождение со своим ребенком. Но наступает момент, когда не хочется сидеть на одном месте, а заниматься полезным делом, и при этом получать хорошие деньги.

OBOZREVATEL подробно расскажет о популярных видах заработка в декретном отпуске в Днепре.

Работа в декретном отпуске Forbes.ru

Стилист

Днепрянка Алена – мама троих детей, которая обожает творить красоту для девушек:

"Я творческая натура и в долгом декретном отпуске тяжело просидеть без работы. Еще со студенческих годов я училась и делала прически. Сначала своим знакомым, подругам, а затем и другим людям.

Так, я закончила множество курсов для повышения навыков и кроме причесок начала стричь и красить волосы.

Когда появились дети, то работала на дому. Свои услуги продвигала в интернете и через знакомых. У меня появилась хорошая клиентская база и поэтому без работы я не сидела ни дня.

И вот дети подросли, пошли в школу, и у меня появилось больше свободного времени. Муж предложил открыть салон, и я с удовольствием согласилась.

В свой салон я набрала хороший коллектив и к тому же сама без работы не осталась. Я также продолжаю творить и дарить красоту девушкам.

Зарабатываю на этом достаточно, так как такой вид заработка очень прибыльный. Но не стоит забывать, что для этого Вам придется многому научиться и потратить на это кучу времени", – рассказала Алена.

Стилист

Хендмейдер

Многие девушки еще с юности увлекаются рукодельем, а в будущем начинают зарабатывать на этом.

Так, жительница Днепра Анастасия в декрете уже четыре года, но при этом продолжает заниматься любимым делом:

"Еще до беременности я делала своими руками разные аппликации: деревья из бисера, магниты на холодильник, украшала залы для мероприятия и т.п.

Когда родился сын, пришлось забросить рукоделье, так как это занимало много времени. Но прошло время, малыш подрос, и я снова ударилась в творчество.

Теперь я делаю мыло домашнего производства. Это может быть как подарочный набор в виде цветов, так и разные фигуры, например, животных.

Заказов немало, перед праздниками работа, соответственно, увеличивается. Честно, сколько я получаю за такой заработок в месяц – не считала. Я занимаюсь рукодельем потому, что это приносит мне удовольствие.

Цены у меня стандартные и не завышенные – от 50 до 150 гривень за изделие. Все зависит от размера, веса изделия, а также сложности работы. Если заказ занимает много труда и времени, то стоимость увеличивается – от 250 гривень и выше.

Поэтому пока ребенок в детском саду, у меня появляется куча времени, и я начинаю творить. Клиенты остаются довольные и в следующий раз делают еще больше заказов", – рассказала Анастасия.

Хендмейдер

Переводчик/копирайтер

Писать или переводить тексты не так уж и просто. Но если Вы достаточно хорошо владеете иностранными языками и умеете правильно формулировать мысли и писать тексты, то подработка переводчиком или копирайтером как раз для Вас.

В декретном отпуске за такую работу можно получать хороший заработок и при этом не выходить из дома.

В Днепре переводчик или копирайтер – профессии востребованные. За такую работу можно получить от 10 тысяч до 20 тысяч гривень.

Переводчик в Днепре

Копирайтер в Днепре

Переводчик в Днепре

Репетитор

Если у Вас есть образование и Вы хорошо разбираетесь в определенной сфере, то в декретном отпуске можно заняться репетиторством. Разбираться в математике, физике, химии, изучать иностранные языки и т.п. – всему этому Вы можете научить младшее поколение.

Так, днепрянка Елена окончила филологический факультет и имеет высшее образование. В декретном отпуске ей пришлось заняться репетиторством, за что она получала хороший заработок:

"Муж оставил меня одну с маленьким сыном на руках. Так как я имею высшее филологическое образование и знаю английский язык на отлично, то я не растерялась и решила делиться знаниями с другими.

Репетиторством я занималась три года. Одно занятие – 150 гривень/час. В день у меня было по 4-5 учеников. В принципе, это был неплохой доход для меня.

Сейчас я вышла с декретного отпуска и пошла работать в школу, но продолжаю дополнительно на выходных заниматься репетиторством", – рассказала Елена.

Репетиторство Летидор

Мама-блогер

В современном мире набирают популярности блоги в социальных сетях. Молодые мамочки создают страницы и наполняют контент рассказами о жизни, красивыми фото и т.д.

В Днепре такой вид заработка приносит прибыль благодаря рекламе, которую у Вас будут заказывать, а также количеству и активности подписчиков.

Ваш бюджет будет зависеть от Вас, так как Вы вправе сами решать, какой контент привлечет внимание аудитории, сколько публиковать рекламных заказов и во сколько их оценивать.

Мама-блогер kemdetki.ru

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