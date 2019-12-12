В Днепре служба такси блокирует водителей за отказ везти детей без автокресла

Верховная Рада приняла новый закон, который подразумевает штрафы за перевозку детей без автокресел.

Если же родители с собственным авто самостоятельно несут ответственность за жизнь ребенка, таксисты не готовы на такой шаг и штрафы.

Подробнее о том, что произошло – расскажет OBOZREVATEL.

Таксистов Днепра блокируют за соблюдения правил bzh.life

29 октября 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №1150. Закон вносит в Административный кодекс норму о штрафе в 510 гривень за нарушение правил перевозки детей и в 850 гривень при повторном нарушении в течение года.

Законом запрещено перевозить детей, рост которых меньше 145 сантиметров или не достигших 12-летнего возраста, в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства, а также детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля и организованные группы детей в темное время суток.

О ситуации в службе такси

Многие таксисты не готовы и не имеют финансовой возможности тратить крупные суммы на покупку автомобильного детского кресла, поэтому отказываются от заказа, который им поступает от службы такси. С неприятной ситуацией столкнулся водитель такси "Оптимальное" (579).

"Такси 579 отдает водителю заказ на перевозку пассажиров с детьми младше 12 лет. При отказе из-за отсутствия автокресла администрация блокирует таксиста, что не дает возможность работать дальше", – рассказал таксист из Днепра Сергей.

Водителя такси заблокировали за отказ везти ребенка без автокресла Скриншот

Водитель акцентирует, что в других службах аналогичных ситуаций пока не возникало.

"В аналогичной днепровской службе, администрация прописывает возраст ребенка и дает водителю возможность выбирать, есть ли у него возможность (наличие кресла) или желание (ведь возможен штраф) брать заказ. Никто никого не заставляет и не блокирует. Отказ – значит отказ. На улице зима, опасная погода – лучше найти водителя с автокреслом и не рисковать жизнью детей".

Возможность выбора в другой службе такси Скриншот

Как добавил Сергей, на сколько за отказ от поездки его заблокировали – неизвестно. Вначале нужно пройти процедуру выяснения ситуации. Если таксист согласен с условиями или требованиями службы – его разблокируют, и он вновь может работать.

Что говорят в службе такси

Редакция OBOZREVATEL обратилась на горячую линию службы такси "Оптимальное", но, к сожалению, комментарий по поводу ситуации получить не удалось.

"Спасибо за вопрос! К сожалению, служба поддержки не может прокомментировать ситуацию. Обращайтесь к руководству, но контактные данные администрации мы не предоставляем третьим лицам. Всего доброго".

Также мы позвонили в маркетинговый отдел службы. После нескольких гудков звонок прервался и нам перезвонила оператор, которая сообщила, что этот номер - также для вызова такси, а не отдел маркетинга.

К сожалению, из-за отсутствия информации на линии и контактных данных, с руководством службы "Оптимальное" связаться не удалось.

Что думают родители

Родители из Днепра жалуются, что в последнее время таксисты отказываются перевозить пассажиров с детьми. Кроме того, водителей с наличием автокресел очень мало. Если же приспособление есть в наличии – стоимость поездки увеличивается на 15-20%.

"Мы вызвали такси поздно вечером. Приехал водитель, увидел шестилетнего ребенка, извинился и уехал. Пришлось вызывать другую службу, долго ждать, пока кто-то примет заказ. Подумываем о том, что нужно покупать собственное автокресло", – рассказала мать первоклассника из Днепра Виктория.

В столице уже есть сервисы по перевозке детей: Baby Driver – автомобиль с автокреслом или автолюлькой нужно заказать за полтора-два часа до поездки. Ее стоимость составит 60 гривен за подачу машины и 16 грн/км. В Baby Transfer тариф 17 грн/км и 70 грн за подачу.

"В связи с последними событиями у нас нет другого варианта, как покупка собственного авто. Ребенок годовалый, с ним нужно постоянно ездить по делам – это накладно. В общественном транспорте с ребенком, да еще и зимой – не наш вариант. Такси вообще в последнее время нас не берут, или же берут, но платим по двойному тарифу", – рассказали Ангелина, которая в это году родила дочь.

Акцентируем, что правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70% и на 80% детей. На сегодня вопрос о новом правиле совсем не урегулирован, что вызывает массу противоположных мнений и спорных моментов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что днепрян будут наказывать за опасную езду без автокресел.

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