Учеба за границей: что предлагают абитуриентам Днепра и как получить грант

У абитуриентов Днепра много возможностей получить образование в другой стране. Даже если у вас нет финансов для оплаты учебы, на помощь придут гранты и стипендии.

OBOZREVATEL расскажет о том, как получить высшее образование за рубежом.

Как получить грант на обучение dzerkalo.media

Иностранные ВУЗы с удовольствием открывают двери для способных и талантливых студентов, которые готовы усердно учиться. Специально для этого существуют международные стипендии и гранты, которые покрывают расходы на образование. Размеры грантов и стипендий отличаются: в некоторых случаях стипендия составляет 50% затрат или же все 100%. Кроме того, во многих странах студент имеет право работать.

Как получить стипендию или грант на обучение за границей

– Определиться с программой обучения.

В данном вопросе идеальный вариант – это обратиться в профильные агентства. Кроме того, если вы уверены в выборе страны и ВУЗа – следите за новостями на официальных сайтах университетов, там часто размещается информация о грантах для студентов Украины.

– Собрать все необходимые документы.

Полный список документов сообщают ВУЗы или организации, которые выдают гранты. Важно грамотно заполнить все бумаги и подать за 5-6 месяцев до начала учебного года.

– Пройти собеседование.

Собеседование – важный этап. Вас ждет общение с членами отборочной комиссии, личное или в online-режиме.

– Сдать языковой экзамен.

Это обязательное условие для всех, кто претендует на получение гранта или стипендии в иностранном ВУЗе. У каждого университета свои требования к уровню владения языком, так что подробности стоит уточнять непосредственно в самом ВУЗе.

– Финальная подготовка документов.

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В наличии у будущего студента иностранного учебного заведения должен быть ряд документов, которые стоит начать оформлять заранее. Так вы соберете все необходимые бумаги до момента зачисления за учебу.

Нужно успеть оформить:

– Нотариально заверенные документы о вашем базовом или высшем образовании. Это может быть аттестат об окончании школы или диплом университета, который нужно перевести на язык той страны, в которой вы будете учиться;

– Мотивационное письмо;

– Автобиографию и портфолио;

– Анкету абитуриента по форме ВУЗа.

ТОП университетов, которые полностью покрывают стоимость учебы за границей

В США иностранные студенты должны представить "Сертификат финансов". Сертификация финансов показывает, сколько денег ваша семья может внести в ваше образование. Другие же не принимают во внимание вашу платежеспособность при решении о приеме в ряды студентов - это так называемые "need-blind" университеты. Как только вы будете приняты, они покроют необходимые расходы, будь то частичная стипендия или полная стоимость обучения. Система работает в таких ВУЗах:

Harvard University – Кембридж, Массачусетс ($52 578 на человека);

Yale University – Нью-Хейвен, Коннектикут ($53 255 на человека);

Princeton University – Принстон, Нью-Джерси ($40 091 на человека);

Massachusetts Institute of Technology – Кембридж, Массачусетс ($45 066 на человека);

Dartmouth College – Ганновер, Нью-Гэмпшир ($48 922 на человека).

Amherst College – Нортгемптон, Массачусетс ($52 433 на человека).

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Получить грант или стипендию в Польше, являясь студентом из другой страны, действительно возможно. Кроме того, есть большие шансы стать участником проекта Erasmus. Европейская страна предоставляет достаточно много бесплатных мест для тех, кто отлично владеет польским языком, имеет хорошие знания и яркий потенциал, который смогут заметить представители университетов. В список входят такие ВУЗы:

– Politechnika Łódzka (Лодзинский технический университет);

– Politechnika Warszawska (Варшавский политехнический университет);

– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Экономический университет в Катовицах);

– Uniwersytet Śląski w Katowicach (Силезский университет в Катовицах).

Если есть желание учиться в Германии, но нет средств, чтобы финансировать проживание и обучение, можно попробовать получить стипендию. Бесплатное обучение доступно на бакалаврских программах в государственных вузах Германии, которых насчитывается около двухсот. На магистратуре и докторантуре образование, в основном, предоставляется на платной основе, но стоимость обучения остается доступной и для иностранцев (до 1500 € в год). Частные высшие учебные заведения (их в Германии около семи десятков) также предлагают обучение на платной основе.

DAAD – (Немецкая служба академических обменов) предлагает множество стипендий для иностранных студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры разных направлений. DAAD объединяет около 250 немецких вузов-участников, выделяется около 60 тысяч стипендий в год. Служба покрывает большую часть обучения, проживания, питания и личных расходов, иногда стипендия полностью покрывает стоимость обучения.

Стипендии Erasmus Plus (ранее носившая название Erasmus Mundus) предоставляются студентам определенных университетов, участвующих в программе Erasmus. Чаще всего стипендии Erasmus выдаются сроком на 10 месяцев, но в некоторых случаях сроки устанавливаются индивидуально. Программа рассчитана на магистрантов и докторантов. Стипендия Erasmus покрывает все расходы на получение образования в другой стране: оплату обучения, перелет, питание и личные расходы.

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Работа для студентов за рубежом во время учебы

В большинстве случаев, стипендии и гранты рассчитаны на оплату образования, поэтому многие студенты ищут подработку. Это нормальная практика, которая позволяет покрыть затраты на питание, саморазвитие и небольшие путешествия в ближайшие города и страны.

В Великобритании и Ирландии с недавних пор были приняты новые реформы в системе образования, которые подразумевают под собой законную возможность устроиться на работу. Так, любой студент имеет право работать 20 часов в неделю, а на каникулах – 40 часов. Минимальная ставка за час работы – 6 евро (162 гривны).

В Канаде студент может заработать 8-15 канадских долларов (149-279 гривен за час работы). Кроме того, в большинстве колледжей программой предусмотрен семестр оплачиваемой практики. На стажировках студентам платят примерно 1000 канадских долларов в месяц. После выпуска у студентов есть 3 месяца на поиск работы. По рабочей визе можно остаться в стране еще на год и затем подавать документы на эмиграцию.

Одни из самых популярных стран среди украинских абитуриентов – Польша и Чехия. В Польше можно работать до 20 часов в учебное время и полный рабочий день на каникулах. Кроме того, польские студенты на лето едут работать в Германию и Норвегию и кадров, как правило, не хватает. Также можно проходить оплачиваемые стажировки. Но в таком случае, нужно искать практику по вашей специализации.

В Чехии студенты могут работать неограниченное количество часов. Главное условие – не пренебрегать учебой. Средняя зарплата составляет 2-4 доллара в час (49-97 гривен). Для поиска работы нужно составить резюме на чешском языке.

В Германии сложнее устроиться на работу, если вы учитесь в ВУЗе. Студенты, которые не являются гражданами стран ЕС без дополнительного разрешения на работу могут в год подрабатывать 90 полных дней, или 180 неполных. Если Вы хотите работать больше, то нужно запросить Arbeitserlaubnis. Такое разрешение иностранцам необходимо для всех видов трудовой деятельности. Разрешение выдадут только в том случае, если студент докажет, что это не помешает учебе.

В Австрии студенты могут работать 10 часов в неделю на степени бакалавра, и 20 часов на магистратуре. В неделю есть возможность заработать около 300-400 евро (8095 – 10793 гривен). Также студенты могут оформить себя как частного предпринимателя и работать большее количество часов. Но снова же, нужно доказать, что работа не мешает получению образования.

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