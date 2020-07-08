Стихийная торговля в Днепре: чем опасно в летний период

Почему продукты, купленные на улицах Днепра, могут быть опасны .

Стихийная торговля продуктами "с рук" на улицах и во дворах Днепра опасна в любое время года. А в летнее время, когда температура воздуха +35 градусов и выше, риск возрастает в разы.

О том, почему покупка продуктов в жаркое время очень опасна и может стоить жизни – расскажет OBOZREVATEL.

Как сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области, на улице не стоит покупать рыбные, мясные и молочные продукты, которые требуют особых условий хранения.

"Молочные, мясные, рыбные продукты продаются в жару с земли, с необорудованного автотранспорта, в антисанитарных условиях. Также отсутствуют условия холода, продукцию продают без какой-либо ветеринарно-санитарной экспертизы. Они несут большую угрозу здоровью, поскольку существует опасность загрязнения пищевых продуктов. Такие продукты могут вызвать кишечные заболевания и серьезные пищевые отравления, особенно у детей, пожилых людей и беременных"

Среди продуктов питания, которые продают на стихийных рынках в летний период, наиболее опасны молоко и молочные продукты. Употребление молочной продукции неизвестного происхождения, когда отсутствуют данные о состоянии здоровья коровы и результаты лабораторных исследований продуктов, с земли, не прошедшие медосмотр и не имеющие допуска к работе с пищевыми продуктами – прямой путь к инфекционным заболеваниям.

Возможно, стоит приобрести еду в супермаркете

"Ни о какой пользе молока в этом случае речь уже не идет, только о вреде. Также нельзя покупать молоко в пластиковых бутылках, которые являются предметами одноразового использования и имеют неизвестное происхождение – иногда бутылки собирают на свалках и не всегда тщательно моют".

При неправильном хранении молока и других молочных продуктов размножается стафилококк. Кроме того, золотистый стафилококк вызывает разнообразные гнойные заражения, как абсцесс, пневмонию и прочее.

Молочная продукция очень опасна пр неправильном хранении

Многие жители города предпочитают те продукты питания, которые реализуют на улицах города. Покупатели не задумываются о качестве этих продуктов, кем и в каких условиях они изготовлены, где хранились и как транспортировались. Не пугает жителей Днепра и грязь, летящая на продукты с улицы, от машин и из-под ног прохожих.

"Пищевые продукты, которые реализуются на стихийных рынках, законодательно определены как заведомо опасные и непригодные к употреблению человеком. Если человек отравится такими продуктами питания, она не сможет доказать этот факт, потому что нет субъекта, которому можно предъявить обвинение".

В 2020 году в Днепре и области уже зафиксировано 3 случая ботулизма, в том числе 1 – летальный. Случаи связаны с употреблением рыбы. Так, 5 июля, после употребления рыбы неизвестного происхождения умер 43-летний мужчина. По словам жены, 2 июля муж употреблял рыбу неизвестного происхождения, ухудшение состояния здоровья почувствовал на следующий день – его беспокоили плохое зрение и рвота.

За медицинской помощью мужчина обратился только 4 июля, когда появились судороги и общее ухудшение состояния – сильное нарушение зрения, слабость, головная боль, боль в мышцах ног, невозможность общения. Спасти жизнь мужчины, к сожалению, не удалось. Это не первый случай в Днепре и области, когда употребление испорченной рыбы стоит жизни.

Меры воздействия Госпотребслужбы на стихийную торговлю на законодательном уровне не разработаны. Но несмотря на это, специалисты службы тесно сотрудничают с органами Национальной полиции и проводят рейды по контролю за стихийной торговлей.

Гарантировать качество и безопасность на стихийных рынках вам никто не сможет

Сейчас в Днепре слишком жаркие дни

Специалисты рекомендуют потребителям приобретать продукты питания на специально оборудованных агропродовольственных рынках, на которых установлено холодильное оборудование, где проводится лабораторный контроль качества продуктов питания в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы, что является гарантией приобретения потребителями качественной и безопасной продукции.

Важно помнить, что опасность могут нести не только молочные, рыбные и мясные продукты, приобретенные на улицах Днепра. Не менее спорными можно назвать ягоды, овощи и фрукты.

Все дело в том, что продукцию могут обрабатывать пестицидами. Разнообразные микробы также могут появиться во время неправильного хранения плодов – если хранить при неподходящей влажности или температуре.

Будьте осторожнее при покупке овощей в жару

Фрукты могут быть непригодными для употребления

"Приобретение товаров в местах "стихийной торговли", в условиях, не соответствующих санитарным требованиям, могут обернуться бедой для Вас, ваших родных и друзей. Берегите себя и своих близких", – подытожили в ведомстве.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что бездомных из Днепра заселили в новый соццентр. В здании был сделан капитальный ремонт. Сейчас в распоряжении временных жильцов – 10 спальных комнат для проживания (женщины и мужчины – отдельно), 7 душевых комнат, 7 санитарных узлов и 10 умывальников.