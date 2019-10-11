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11 октября • обновлено в 17:18
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Развод в Днепре: сколько это стоит и куда обращаться

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Увеличилось число разводов в молодых семьях без детей.

Подробнее о том, как развестись и сколько это стоит - расскажет OBOZREVATEL.

Как подать на развод в Днепре

Как подать на развод в Днепре

Как развестись через РАГС в 2019 году

Для того, чтобы расторгнуть брак через РАГС, нужно:

- отсутствие совместных несовершеннолетних детей;

- обоюдное согласие супругов на расторжение брака.

В таком случае развод через РАГС - самый простой вариант расторжения брака в Украине.

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В какой РАГС нужно обращаться

Для оформления развода мужу и жене необходимо обратиться в орган регистрации актов гражданского состояния, по месту жительства (прописки) одного из них.

В каждом районе Днепра есть свой РАГС:

- Амур-Нижнеднепровский районный отдел РАГС - проспект Слобожанский, 15. Телефон: (056) 223-00-55;

- Шевченковский (Бабушкинский) районный отдел РАГС - проспект Гагарина, 112. Телефон: (056) 767-20-58;

- Индустриальный районный отдел РАГС - проспект Слобожанский, 14. Телефон (056)760-11-13;

- Самарский районный отдел РАГС - ул. Космонавта Волкова, 3. Телефон: (056)728-22-85;

- Соборный (Жовтневый) районный отдел РАГС - ул. Вернадского, 15. Телефон: (056)744-85-33;

- Чечеловский (Красногвардейский) районный отдел РАГС - проспект Пушкина, 67. Телефон: (056)239-84-97;

- Новокадацкий (Ленинский) районный отдел РАГС - ул. Даниила Галицкого, 31. Телефон: (056)375-54-26;

- Днепропетровский районный отдел РАГС - ул. Шмидта, 43-а. Телефон: (056)371-27-49;

- Центральный (Кировский) районный отдел РАГС - ул. Сичеславская Набережная, 10. Телефон:

(056)778-06-98, (056)778-42-98.

Там же нужно заполнить совместное заявление о регистрации расторжения брака. Наличие несовершеннолетних детей от других браков не влияет на возможность развода в РАГСе.

Развод в Днепре: сколько это стоит и куда обращаться

Какие документы нужны для расторжения брака

- совместное заявление супругов;

- свидетельство о браке;

- паспорт и ИНН.

Сколько ждать

Процедура оформления расторжения брачных отношений через РАГС занимает один месяц. По закону, именно в течение месяца супруги могут отозвать заявление.

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Если желание развестись за этот месяц не пропало, муж и жена в назначенный день должны прийти в РАГС для регистрации расторжения брака. При подтверждении намерений выдается соответствующее свидетельство о разводе.

Если же один из супругов отзывает заявление, то возможность развода в РАГСе аннулируется и далее следует уже судебная процедура.

Кроме того, как регламентировано ч. 4 ст. 15 Закона Украины "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", дата расторжения брака может быть перенесена на другой день по письменной просьбе супругов. Такая возможность предоставляется тем, кто не может явится в РАГС в запланированный день.

Сколько стоит развестись в Днепре

Бракоразводный процесс не назовешь затратным. Так, в случае регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов не имеющих детей уплачивается госпошлина в размере 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан - 8 гривень 50 копеек. Кроме того, в цену бракоразводного процесса могут включаться дополнительные платные услуги РАГСа.

В чем сложность развода через суд

В семье, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, а супруги согласны развестись - придется обратиться в суд для оформления развода. В такой ситуации необходимо составлять совместное заявление, изложив причины развода. Понадобятся такие документы:

- Заявление от супругов

- Свидетельство о браке - копия

- Свидетельство о рождении всех совместных детей - копия

- Гражданские паспорта супругов

- Документы, подтверждающие факт усыновления/удочерения

Важно: расторгая брак, в котором есть дети, нужно предоставить суду договор "О воспитании и обеспечении ребенка после расторжения брака родителей".

Развод в Днепре: сколько это стоит и куда обращаться

Как подать на развод, если один из супругов не согласен

Не имеет значения, согласна ли вторая сторона на развод. Вы имеете право самостоятельно его инициировать, но в такой ситуации лучше заручиться поддержкой опытных юристов. Адвокат поможет справедливо разделить имущество, добиться определения места жительства ребенка с вами, не допустит скрытия доходов супругом, разработает все необходимые документы и подготовит мощную доказательную базу.

Развод в Днепре: сколько это стоит и куда обращаться

В каких случаях заявление на расторжение брака у вас не примут

С целью защиты прав будущего ребенка и ребенка, который не достиг 1 года, законодательством предусмотрены случаи, когда иск о расторжении брака не будет принят судом к рассмотрению. Так, по общему правилу с таким иском нельзя обращаться:

- во время беременности жены;

- в течение одного года после рождения ребенка.

Развод в Днепре: сколько это стоит и куда обращаться

Однако из общего правила есть исключения

Во время беременности и до момента достижения ребенком года один из супругов может подать заявление о разводе, если второй супруг совершил противоправное деяние, которое содержит признаки уголовного преступления в отношении другого супруга или ребенка. Кроме того, один из супругов имеет право предъявить иск о расторжении брака во время беременности жены, если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом.

Развод в Днепре: сколько это стоит и куда обращаться

Как часто женятся и разводятся в Днепре

В Днепре за первые 6 месяцев 2019 года поженились 7832 пары. Это на 52 пары больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но и количество разводов тоже выросло. Если в прошлом году с января по июнь развелись 1 856 пар, в этом полугодии - на 12 больше - 1 868.

Эта статистика касается только тех пар, которые по обоюдному согласию расторгают брак через РАГС и у них нет несовершеннолетних детей. В противном случае супруги разводятся только через суд.

Яна Коваль

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Место
Украина Днепр
Теги
развод свадьба
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