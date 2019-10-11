Развод в Днепре: сколько это стоит и куда обращаться

Увеличилось число разводов в молодых семьях без детей.

Подробнее о том, как развестись и сколько это стоит - расскажет OBOZREVATEL.

Как подать на развод в Днепре

Как развестись через РАГС в 2019 году

Для того, чтобы расторгнуть брак через РАГС, нужно:

- отсутствие совместных несовершеннолетних детей;

- обоюдное согласие супругов на расторжение брака.

В таком случае развод через РАГС - самый простой вариант расторжения брака в Украине.

В какой РАГС нужно обращаться

Для оформления развода мужу и жене необходимо обратиться в орган регистрации актов гражданского состояния, по месту жительства (прописки) одного из них.

В каждом районе Днепра есть свой РАГС:

- Амур-Нижнеднепровский районный отдел РАГС - проспект Слобожанский, 15. Телефон: (056) 223-00-55;

- Шевченковский (Бабушкинский) районный отдел РАГС - проспект Гагарина, 112. Телефон: (056) 767-20-58;

- Индустриальный районный отдел РАГС - проспект Слобожанский, 14. Телефон (056)760-11-13;

- Самарский районный отдел РАГС - ул. Космонавта Волкова, 3. Телефон: (056)728-22-85;

- Соборный (Жовтневый) районный отдел РАГС - ул. Вернадского, 15. Телефон: (056)744-85-33;

- Чечеловский (Красногвардейский) районный отдел РАГС - проспект Пушкина, 67. Телефон: (056)239-84-97;

- Новокадацкий (Ленинский) районный отдел РАГС - ул. Даниила Галицкого, 31. Телефон: (056)375-54-26;

- Днепропетровский районный отдел РАГС - ул. Шмидта, 43-а. Телефон: (056)371-27-49;

- Центральный (Кировский) районный отдел РАГС - ул. Сичеславская Набережная, 10. Телефон:

(056)778-06-98, (056)778-42-98.

Там же нужно заполнить совместное заявление о регистрации расторжения брака. Наличие несовершеннолетних детей от других браков не влияет на возможность развода в РАГСе.

Какие документы нужны для расторжения брака

- совместное заявление супругов;

- свидетельство о браке;

- паспорт и ИНН.

Сколько ждать

Процедура оформления расторжения брачных отношений через РАГС занимает один месяц. По закону, именно в течение месяца супруги могут отозвать заявление.

Если желание развестись за этот месяц не пропало, муж и жена в назначенный день должны прийти в РАГС для регистрации расторжения брака. При подтверждении намерений выдается соответствующее свидетельство о разводе.

Если же один из супругов отзывает заявление, то возможность развода в РАГСе аннулируется и далее следует уже судебная процедура.

Кроме того, как регламентировано ч. 4 ст. 15 Закона Украины "Про державну реєстрацію актів цивільного стану", дата расторжения брака может быть перенесена на другой день по письменной просьбе супругов. Такая возможность предоставляется тем, кто не может явится в РАГС в запланированный день.

Сколько стоит развестись в Днепре

Бракоразводный процесс не назовешь затратным. Так, в случае регистрации расторжения брака по взаимному согласию супругов не имеющих детей уплачивается госпошлина в размере 0,5 необлагаемого минимума доходов граждан - 8 гривень 50 копеек. Кроме того, в цену бракоразводного процесса могут включаться дополнительные платные услуги РАГСа.

В чем сложность развода через суд

В семье, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, а супруги согласны развестись - придется обратиться в суд для оформления развода. В такой ситуации необходимо составлять совместное заявление, изложив причины развода. Понадобятся такие документы:

- Заявление от супругов

- Свидетельство о браке - копия

- Свидетельство о рождении всех совместных детей - копия

- Гражданские паспорта супругов

- Документы, подтверждающие факт усыновления/удочерения

Важно: расторгая брак, в котором есть дети, нужно предоставить суду договор "О воспитании и обеспечении ребенка после расторжения брака родителей".

Как подать на развод, если один из супругов не согласен

Не имеет значения, согласна ли вторая сторона на развод. Вы имеете право самостоятельно его инициировать, но в такой ситуации лучше заручиться поддержкой опытных юристов. Адвокат поможет справедливо разделить имущество, добиться определения места жительства ребенка с вами, не допустит скрытия доходов супругом, разработает все необходимые документы и подготовит мощную доказательную базу.

В каких случаях заявление на расторжение брака у вас не примут

С целью защиты прав будущего ребенка и ребенка, который не достиг 1 года, законодательством предусмотрены случаи, когда иск о расторжении брака не будет принят судом к рассмотрению. Так, по общему правилу с таким иском нельзя обращаться:

- во время беременности жены;

- в течение одного года после рождения ребенка.

Однако из общего правила есть исключения

Во время беременности и до момента достижения ребенком года один из супругов может подать заявление о разводе, если второй супруг совершил противоправное деяние, которое содержит признаки уголовного преступления в отношении другого супруга или ребенка. Кроме того, один из супругов имеет право предъявить иск о расторжении брака во время беременности жены, если отцовство зачатого ребенка признано другим лицом.

Как часто женятся и разводятся в Днепре

В Днепре за первые 6 месяцев 2019 года поженились 7832 пары. Это на 52 пары больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но и количество разводов тоже выросло. Если в прошлом году с января по июнь развелись 1 856 пар, в этом полугодии - на 12 больше - 1 868.

Эта статистика касается только тех пар, которые по обоюдному согласию расторгают брак через РАГС и у них нет несовершеннолетних детей. В противном случае супруги разводятся только через суд.

Яна Коваль

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!