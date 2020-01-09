Пробное ВНО в Днепре: сколько это стоит и как зарегистрироваться

Пробный экзамен внешнего независимого оценивания в Днепре проведут с целью ознакомления абитуриентов со структурой теста и процедурой прохождения в целом.

Регистрация для участия в тесте началась 3 января и продлится до 24 января, сообщают в Днепропетровском региональном центре оценивания качества образования.

Пробное ВНО в Днепре bigkiev.com.ua

Тест по украинскому языку и литературе абитуриенты будут сдавать 21 марта. Экзамен по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранному языку (на выбор английскому, испанскому, немецкому и французскому) состоится 28 марта, сообщает сайт УЦОКО.

Сколько стоит сдать пробное ВНО в Днепре

Участие в пробном тестировании платное. В этом году стоимость сдачи одного пробного теста будет составлять от 138 до 150 гривень в зависимости от региона проживания участника. Сдать пробное ВНО в Днепропетровской области дешевле всего – 138 гривень за предмет.

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Как зарегистрироваться на пробное ВНО

Чтобы зарегистрироваться на пробное внешнее независимое оценивание, нужно сделать ряд шагов. Все достаточно просто:

Шаг 1: Заполнение регистрационной формы на официальном сайте. В форме нужно свои данные (ФИО, контактную информацию, дату рождения). Кроме того, вы создадите электронный кабинет, чтобы следить за новостями и получать нужную вам информацию.

Шаг 2: Выбор предмета для пробного ВНО. Стоит понимать, что вы можете сдать максимум 2 предмета. Первый – 21 марта (украинский язык и литература) второй на выбор – 28 марта (математика, английский, французский, испанский, немецкий, биология, география, физика, химия, история Украины).

Шаг 3: Заказ теста пробного ВНО на украинском языке или одном из языков: крымскотатарский, молдавский, польский, русский, румынский, венгерской (кроме тестов по украинскому языку и литературе и иностранных языков);

Шаг 4: Оплата услуги в полном объеме в течение периода регистрации и следующих 5 календарных дней со дня завершения (последний день оплаты 29.01.2020 года) по реквизитам, которые указаны в персональных квитанциях, которые формируются в Личном кабинете.

Шаг 5: Проверка состояния оплаты на главной странице Личного кабинета через 5 рабочих дней со дня оплаты. Если в колонке о состоянии оплаты не появится слово "оплачено", сообщите об этом в Днепропетровский региональный центр оценивания качества образования через вкладку Личного кабинета "Задать вопрос" или по телефону: 056-790-24-99.

Регистрация для участия в пробном ВНО будет считаться завершенной после поступления средств на счет, указанных в квитанции, и идентификации платежа в отношении конкретного участника по данным, указанными им в назначении платежа. Информацию о времени и месте прохождения пробного ВНО (приглашение) для лиц, которые зарегистрировались и своевременно оплатили стоимость тестирования, будут размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО до 2 марта 2020 года.

Какие нужны документы на пробном ВНО

Для допуска на пункт тестирования участник пробного ВНО должен предъявить:

– паспорт (свидетельство о рождении) или другой документ, удостоверяющий личность;

– приглашение для участия в пробном ВНО.

Правильные ответы к заданиям пробного тестирования будут обнародованы 24 марта 2020 года (украинский язык и литература); 31 марта 2020 года (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, а также английский, немецкий, французский и испанский языки).

Для чего нужно сдавать пробное ВНО

Многие абитуриенты не понимают, что их ждет на вступительных тестах, что влечет за собой страх перед экзаменами. Пробная процедура поможет не только разобраться в особенностях и нюансах ВНО, но и понять свои сильные и слабые стороны. Абитуриент сможет:

– пройти пробный тест, попрактиковаться в заполнении бланков ответов;

– получить правильные ответы к заданиям пробного тестирования, которые будут размещены на сайте Украинского центра оценивания качества образования;

– психологически настроиться на прохождение внешнего независимого оценивания;

– научиться эффективно распределять время;

– оценить свой уровень учебных достижений.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что ждет абитуриентов на ВНО в 2021 году.

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