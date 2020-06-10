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10 июня • обновлено в 17:38
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София Ковнир
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Пляжный сезон 2020: как отдыхают жители Днепра. Фоторепортаж

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В Днепр наконец пришла солнечная и жаркая погода. Поэтому местные жители активно выходят на городские пляжи, загорают и плещутся в реке.

Как работают пляжи Днепра – читайте далее в нашем материале.

Пляжный сезон в Днепре

Пляжный сезон в Днепре

Открыт ли пляжный сезон в Днепре

Как сообщила OBOZREVATEL начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович, на прошлой неделе в Днепропетровской области уже официально открыли три пляжа. В Днепре заработали Монастырский, Приднепровский и Сагайдак:

"Нашим специалистам показали лабораторные результаты исследования водоемов и воды в питьевых фонтанчиках. То есть все необходимые документы исследований уже есть", – отметила Полюхович.
На пляже "Сагайдак" горожане загорают и купаются

На пляже "Сагайдак" горожане загорают и купаются

Вода в Днепре очень теплая

Вода в Днепре очень теплая

Кроме того, начальник отдела санэпиднадзора рассказала, что на пляжах Днепра в период купального сезона должны ежедневно проводиться чистка прибрежной зоны и пляжа:

"Также необходимо вывозить твердые бытовые отходы. Пляж должен быть обеспечен медицинским пунктом, спасательной станцией. Также должны быть установлены ногомойки, душевые кабинки, раздевалки, теневые навесы", – сообщила Полюхович.
На пляжах Днепра установлены душевые кабинки, раздевалки и ногомойки

На пляжах Днепра установлены душевые кабинки, раздевалки и ногомойки

Также на пляжах есть мусорные баки для отходов

Также на пляжах есть мусорные баки для отходов

На пляжах Днепра установлены мусорные баки для отходов

На пляжах Днепра установлены мусорные баки для отходов

На пляжах Днепра установлены душевые кабинки, раздевалки и ногомойки

На пляжах Днепра установлены душевые кабинки, раздевалки и ногомойки

На пляжах Днепра установлены душевые кабинки, раздевалки и ногомойки

На пляжах Днепра установлены душевые кабинки, раздевалки и ногомойки

По результатам исследований, в реке Днепр купаться можно. Начальник отдела санэпиднадзора Неля Полюхович подчеркнула, что сами владельцы пляжей перед купальным сезоном должны дважды провести лабораторные исследования питьевой воды и водоемов.

Затем в период купального сезона также следует еженедельно проводить эти же исследования:

"За собственный счет или нет, но лабораторные исследования владельцы пляжей должны проводить в обязательном порядке", – добавила Полюхович.
Вода на пляжах Днепра чистая и прозрачная

Вода на пляжах Днепра чистая и прозрачная

По результатам исследований, в реке Днепр купаться можно

По результатам исследований, в реке Днепр купаться можно

Жители Днепра даже в будний день выбираются на пляжи

Жители Днепра даже в будний день выбираются на пляжи

В такую жаркую погоду спасает только купание в реке

В такую жаркую погоду спасает только купание в реке

На свежем воздухе горожане не пользуются средствами индивидуальной защиты

На свежем воздухе горожане не пользуются средствами индивидуальной защиты

На территории пляжей много лавочек и теневых навесов

На территории пляжей много лавочек и теневых навесов

На территории пляжей много лавочек и теневых навесов

На территории пляжей много лавочек и теневых навесов

Пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева рассказала OBOZREVATEL о том, что в этом году на пляжах Днепра будут дежурить коммунальные службы. Но стационарная водолазная станция ГСЧС работает в обычном режиме.

Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС

Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС

Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС

Аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС

Для спасателей оборудованы специальные места

Для спасателей оборудованы специальные места

Для спасателей оборудованы специальные места

Для спасателей оборудованы специальные места

В пресс-службе Днепровского городского совета OBOZREVATEL сообщили, что на данный момент местные пляжи ждут повторных результатов анализов водоемов и песка. Результаты будут готовы уже в понедельник – 15 июня.

На Монастырском пляже до сих пор установлены запрещающие знаки, но горожан это не останавливает

На Монастырском пляже до сих пор установлены запрещающие знаки, но горожан это не останавливает

Вход на территорию пляжей с домашними животными запрещен

Вход на территорию пляжей с домашними животными запрещен

Коммунальные службы Днепра активно приводят в порядок городские пляжи

Коммунальные службы Днепра активно приводят в порядок городские пляжи

Коммунальные службы Днепра активно приводят в порядок городские пляжи

Коммунальные службы Днепра активно приводят в порядок городские пляжи

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с приходом лета и тепла жителям Днепра хочется вырваться подальше от городской суеты и наконец-то отдохнуть. Получить заряд энергии и набраться сил можно только в загородных комплексах отдыха. Стало известно, как работают базы отдыха в Днепре.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
отдых пляжи
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