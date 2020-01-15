От дешевых к дорогим: сколько стоит контракт в вузах Днепра

Чтобы получить качественное образование в Днепре, необходимо закончить высшее учебное заведение и получить соответствующий диплом. Так как с каждым годом бюджетных мест становится все меньше, то днепряне идут учиться по контракту.

OBOZREVATEL подробно расскажет о самых дешевых и дорогих специальностях в вузах Днепра.

Сколько стоит контракт в вузах Днепра

Днепропетровский государственный университет внутренних дел

Одна из дешевых специальностей в университете очной формы бакалаврата является правоохранительная деятельность – 12 тысяч гривень. Самая дорогая специальность – право – 16500 гривень.

Магистерское обучение очной формы в ДГУВД обойдется в 23 тысячи гривень на специальности право, 17500 гривень – правоохранительная деятельность, 16500 гривень – публичное управление и администрирование.

Магистерское обучение на заочной форме дешевле всего стоит на экономическом факультете – 8 тысяч гривень. Самая дорогая специальность – право – 21500 гривень.

ДГУВД

ДГУВД

ДГУВД

Днепровский технологический университет "ШАГ"

Дневная форма обучения бакалаврата в университете составляет 55 тысяч гривень в год. А вот 3-годовой бакалаврат выходит дороже – 59 тысяч гривень в год.

На заочной форме обучения бакалаврат стоит 49 тысяч гривень в год.

Отметим, что в учебном заведении также есть доуниверситетская подготовка, стоимость которой составляет 21 тысячу гривень.

ШАГ

Университет имени Альфреда Нобеля

В данном университете за каждый курс обучения необходимо платить разные суммы. Согласно статистике, после 1 курса стоимость обучения с каждым годом уменьшается.

Так, на очной форме самой дешевой специальностью является социальная работа – 16510 гривень. На заочной – экономический факультет – 9816 гривень.

На магистерском отделении очной формы самая дешевая специальность – образовательные, педагогические науки – 22550 гривень. На заочной форме обучения – экономический факультет – 16708 гривень.

Украинский государственный химико-технологический университет

В этом университете на очном отделении бакалаврата одной из дешевых специальностей является гражданская безопасность – 9 тысяч гривень, а самая дорогая – биотехнология и биоинженерия – 11900 гривень.

Отметим, что на заочной форме обучения остаются эти же специальности. Гражданская безопасность – 6500 гривень, биотехнология и биоинженерия – 9 тысяч гривень.

На магистерском обучении очной формы самая дешевая специальность – издательство и полиграфия – 11500 гривень, самая дорогая – промышленная фармация – 15 тысяч гривень.

На заочной форме обучения придется меньше всего заплатить на таких специальностях: экономика, менеджмент, маркетинг, экология, компьютерные науки и инженерия, компьютерные технологии, прикладная механика, химические технологии и инженерия, теплоэнергетика, отраслевое машиностроение. Вышеперечисленные специальности обойдутся в 9 тысяч гривень.

Отметим, что самой дорогой специальностью на заочной форме является промышленная фармация – 14500 гривень.

Украинский государственный химико-технологический университет

Украинский государственный химико-технологический университет

Днепровский гуманитарный университет

В этом частном университете самой дешевой специальностью очной формы является туризм и гостинично-ресторанное дело – 13200 гривень в год, а самой дорогой – право – 13500 гривень.

Отметим, что на заочной форме обучения остаются эти же специальности. За это придется заплатить 8600 гривень.

На магистерском обучении очной формы самые дешевые специальности – психология и туризм – 15 тысяч гривень, самая дорогая – право – 17 тысяч гривень. На заочной форме нужно заплатить 12 тысяч гривень за специальность психология и туризм, и 15 тысяч гривень за специальность право.

Днепровский гуманитарный университет

Днепровский институт медицины и общественного здоровья

Данный университет является частным. Здесь на медицинском факультете за год обучения придется заплатить 25 тысяч гривень. Срок учебы – 6 лет и только на очной форме.

Днепровский институт медицины и общественного здоровья

Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины

В данном частном университете есть две специальности – медицина и стоматология. Стоимость обучения 1 курса медицины составляет 23200 гривень, а стоматологии – 25400 гривень.

Если же Вы решили поступать на основе диплома "Младшего специалиста", то за обучение на этих специальностях нужно заплатить 29100 гривень.

Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины

Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта им. академика Лазаряна

В университете на очной форме обучения бакалаврата самыми дешевыми факультетами являются управления энергетическими процессами, транспортная инженерия, организация строительства и эксплуатации дорог, промышленное и гражданское строительство, а также компьютерные технологии и системы. Стоимость обучения – 11910 гривень в год.

Самыми дорогими являются филологический факультет и управления процессами перевозок. Стоимость обучения – 15426 гривень.

Стоимость обучения на заочной форме стандартная для всех факультетов и специальностей – 5430 гривень в год.

На магистерском обучении очной формы самые дешевые следующие факультеты: отраслевое машиностроение, электроэнергетика, теплоэнергетика, автоматизация и компьютерные технологии, строительство и гражданская инженерия, экология. Стоимость обучения – 13280 гривень в год. Отметим, что стоимость на других факультетах составляет 16788 гривень в год.

На заочной форме вышеуказанные факультеты также являются самыми дешевыми – 9794 гривень в год, а другие – 11220 гривень.

ДНУЖТ Днепр Вечерний

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара

В одном из главных университетов Днепра самыми дешевыми специальностями очной формы бакалаврата являются физика и астрономия, наносистемная техника, математика, химия. Стоимость обучения – 10300 гривень. Самая дорогая специальность – международные экономические отношения – 16800 гривень в год.

На заочной форме бакалаврата самые дешевые специальности – украинский язык и литература, история, география – 6300 гривень в год. Самая дорогая специальность – право – 9100 гривень в год.

На магистерском обучении очной формы самые дешевые специальности – химические технологии и инженерия и математика – 10500 гривень, а самая дорогая – право – 20100 гривень.

На заочной форме придется заплатить меньше всего на специальности математика и биология – 8800 гривень. Больше всего придется отдать на факультете права – 17100 гривень.

Днепропетровская академия музыки им. Глинки

В академии на очной форме бакалаврата придется заплатить 23800 гривень, а на заочной форме обучения – 19700 гривень.

Стоимость магистерского обучения составляет 25100 гривень в год.

Днепропетровская академия музыки

Днепропетровская медицинская академия Министерства здравоохранения Украины

На факультете медицины год обучения стоит 50817 гривень. Срок учебы – 6 лет.

Факультет стоматологии – 1 курс – 50817 гривень , остальные 4 курса – 58542 гривень. Сроки учебы – 5 лет.

Факультет фармации очной формы обучения – 41463 гривень , заочная форма – 15821 гривень. Сроки учебы – 5 лет.

Факультет физической терапии – 35324 гривень. Сроки учебы – 4 года.

Медицинская академия

Медицинская академия

Медицинская академия

Медицинская академия

Медицинская академия

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет

В данном университете самой дешевой специальностью является водные биоресурсы и аквакультура – 6200 гривень в год. Самые дорогие специальности – маркетинг, финансы и банковское дело – 10500 гривень.

На заочной форме бакалаврата самые дешевые специальности – строительство и гражданская инженерия – 4600 гривень в год. Самые дорогие специальности – финансы и банковское дело, менеджмент – 5 тысяч гривень в год.

На магистерском обучении очной формы самая дешевая специальность – агроинженерия – 7800 гривень, а самые дорогие – финансы и банковское дело, маркетинг – 10500 гривень.

На заочной форме придется заплатить меньше всего на специальности строительства и гражданской инженерии – 4600 гривень. Больше всего придется отдать на факультете управления и администрирования – 6800 гривень.

Днепропетровский институт Межрегиональной академии управления персоналом

В этом учебном заведении самой дешевой специальностью очной формы бакалаврата является психология и менеджмент – 15800 гривень в год, а самой дорогой – право – 16200 гривень.

На заочной форме обучения стоимость специальностей стандартная – 10100 гривень. Отметим, что дороже всего на факультете права – 12200 гривень.

На магистерском обучении очной формы самые дешевые специальности – психология и менеджмент – 16700 гривень, самая дорогая – право – 17400 гривень. На заочной форме цена стандартная – 11 тысяч гривень. И только на факультете права придется заплатить больше – 14600 гривень.

МАУП

МАУП

Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

В этом учебном заведении существуют такие специальности как менеджмент и публичное управление и администрирование. Стоимость обучения очной формы бакалаврата – 12800 гривень, а заочной формы – 10 тысяч гривень.

На магистерское обучение можно поступить на такие специальности как публичное управление и администрирование и управление проектами.

Стоимость обучения очной формы специальности управления проектами – 15 тысяч гривень, заочная форма – 13 тысяч гривень.

На специальности публичное управление и администрирование очной формы за обучение следует заплатить 14500 гривень, на заочной форме – 13500 гривень.

Национальная металлургическая академия Украины

В этой академии стандартная и самая низкая стоимость обучения бакалаврата очной формы – 9200 гривень в год, а самая высокая цена – 12800 гривень на факультете филологии.

На заочной форме бакалаврата стоимость составляет 5400 и 6500 гривень в год.

Магистерское обучение на очной форме составляет 10800 и 13500 гривень в год. На заочной форме – 6500 и 8100 гривень в год.

Национальная металлургическая академия

Национальный технический университет "Днепровская политехника"

В этом университете самыми дешевыми специальностями очной формы бакалаврата являются биология, материаловедение, горное, химические технологи и инженерия.

Стоимость обучения – 9300 гривень. Самая дорогая специальность – право – 17400 гривень в год.

Отметим, что на заочной форме обучения эти же специальности остаются одними из дешевых и дорогих. Биология, горное, инженерия, материаловедение – 5300 гривень, право – 9300 гривень.

На магистерском обучении очной формы самые дешевые специальности – экология и науки о Земле – 11500 гривень, а самая дорогая – филология – 16600 гривень.

На заочной форме придется заплатить меньше всего на специальности метрология и информационно-вычислительная техника – 5900 гривень. Больше всего придется отдать на факультете права – 11700 гривень.

Приднепровская государственная академия физической культуры и спорта

Стоимость обучения в академии на очной форме бакалаврата составляет 14030 гривень в год, на заочной форме – 11220 гривень в год.

На магистерском обучении очной формы стоимость обучения – 20060 гривень в год. Отметим, что заочной формы обучения на магистра нет.

Академия физической культуры и спорта

Университет таможенного дела и финансов

В данном университете самой дешевой специальностью является история и археология – 10500 гривень в год. Самые дорогие специальности – филология и журналистика – 14 тысяч гривень.

На заочной форме бакалаврата самые дешевые специальности – финансы и банковское дело, торговля и биржевая деятельность – 7 тысяч гривень в год. Самая дорогая специальность – право – 10500 гривень в год.

На магистерском обучении очной формы самая дешевая специальность – компьютерные науки – 13 тысяч гривень, а самая дорогая – право – 18500 гривень.

На заочной форме придется заплатить меньше всего на специальности инженерии программного обеспечения – 8 тысяч гривень. Больше всего придется отдать на факультете права – 15 тысяч гривень.

Университет таможенного дела и финансов

Университет таможенного дела и финансов

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

В этом учебном заведении самой дешевой специальностью очной формы бакалаврата является метрология и материаловедение – 9330 гривень в год, а самой дорогой – архитектура и градостроительство – 13720 гривень.

Отметим, что на заочной форме обучения эти же специальности остаются самыми дешевыми. Метрология и материаловедение – 5100 гривень. А вот стоимость на другие специальности заочной формы стандартная – 6360 гривень.

На магистерском обучении очной формы самые дешевые специальности – гражданская безопасность, отраслевое машиностроение, автомобильный транспорт, материаловедение– 11520 гривень, самая дорогая – архитектура и градостроительство – 15900 гривень.

Отметим, что заочная форма обучения есть только на специальности архитектуры и градостроительства – 13170 гривень.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитический центр CEDOS совместно с Министерством образования и науки Украины разработал тест для поступающих, который поможет определиться со специальностью и учреждением высшего образования. Как рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич, такие советы облегчат решение вопроса по выбору профессии.

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