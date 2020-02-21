Масленица-2020 в Днепре: во сколько обойдутся блины

В Днепре с 24 февраля начинается Масленичная неделя. Согласно традициям, в эти дни принято готовить вкусные блины.
Во сколько обойдутся блины в этом году для жителей Днепра – расскажет OBOZREVATEL.
Масленица-2020 в Днепре
Pristor.ru
Масленица на каждый день
Понедельник, 24 февраля – Встреча
В первый день Масленицы хозяйки начинают печь блины. Первый блин нужно отдать неимущему и бездомному. Остальные должны съесть все члены семьи.
Также в этот день начинают мастерить чучело, символизирующее зиму. В понедельник свекровь имеет полное право отправить невестку к ее родителям, чтобы она помогала с приготовлением семейного ужина.
Вторник, 25 февраля - Заигрыши
В этот день родители присматривают для сыновей будущих жен, отправляются на знакомства и свататься.
Также в этот праздничный день обязательно нужно радоваться, веселиться и гулять.
Среда, 26 февраля - Лакомки
Чем больше блинов на столе, тем больше счастья ожидается в течение года. В среду зять должен обязательно навестить тещу, а она - встретить его с блинами. Если теща не пожалеет для зятя блинчиков, то между ними будет мир и благополучие.
Масленица-2020
Politeka
Четверг, 27 февраля - Разгуляй
В этот день нужно отложить всю работу и начинать веселиться. Также в честь праздника устраивают различные ярмарки, фестивали и шоу, поют песни, танцуют и угощаются блинами.
Пятница, 28 февраля - Тещины вечера
В этот день, как и в предыдущие, хозяйки пекут блины и на ужин ждут свою маму. Муж должен лично пригласить тещу к столу. Кроме родителей жены, за столом также собирается вся семья и родственники.
Суббота, 29 февраля - Золовкины посиделки
В этот день принято приглашать в гости сестру мужа, угощать ее блинами и дарить подарки. Если сестры нет, то в гости приглашают других его близких родственников. Если девушка не замужем, то к ней на блины обязательно должны прийти подруги.
Воскресенье, 1 марта - Прощеное воскресенье
С самого утра необходимо просить у всех близких и друзей прощения, а после того как простили, обязательно поцеловать. В этот день пекут блины и готовят различные вкусности. Песни, пляски и сжигание чучела в знак прощания с зимой. Также на седьмой день Масленицы принято ходить в баню - очистить свое тело от болезней и негативной энергии.
Отметим, что со 2 марта начинается Великий пост, который закончится 18 апреля, в Пасху.
Масленица-2020
PlanetofHotels
Необходимые ингредиенты и их стоимость в Днепре
Масленица-2020 в Днепре
Так, общая стоимость блинов днепрянам обойдется около 100 гривен. Отметим, что этих ингредиентов хватит на несколько дней.
Кроме этого, некоторые хозяйки покупают дополнительные ингредиенты: какао или шоколад для сладких блинчиков, а также сметану и начинку для вкусностей. На это все придется потратить еще около 100 гривен. Сумма зависит от Вашего выбора.
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Лучшие рецепты блинов от жителей Днепра
Полезные и низкокалорийные овсяноблины
Для приготовления овсяноблинов Вам потребуется:
Овсяные хлопья быстрого приготовления - 30 г;
Яйцо - 1 шт. (для диетического варианта - 1 яичный белок (без желтка));
Щепотка соли;
Вода кипяченая (или молоко) - 2 столовых ложки.
Для начинки:
Овощи на Ваше усмотрение;
Болгарский перец - 1 полоска;
Твердый сыр - 30 г;
Растительное масло - 1/2 ч. л.;
Соль, специи, перец чёрный молотый - по вкусу.
Для приготовления овсяноблина берем овсяные хлопья быстрого приготовления. Высыпаем хлопья в миску и добавляем к ней яичный белок (или яйцо) и соль.
Тщательно перемешиваем получившуюся овсяную массу, затем вливаем воду (или молоко). Затем размешиваем массу до кашеобразного состояния.
После этого разогреваем сковороду на огне (масло не добавляем), затем уменьшаем огонь до среднего и выкладываем в центр сковороды овсяную массу. Равномерно разравниваем овсяную массу по периметру сковороды вилкой.
Жарим до подрумянивания на небольшом огне с одной стороны, накрыв сковороду крышкой (3-4 минуты). Затем переворачиваем овсяноблинчик, опять накрываем крышкой и жарим до подрумянивания (минуты 3-4).
Снимаем готовый блин со сковороды и выкладываем его на тарелку. Вкусный и полезный овсяноблин готов. Для того чтобы сделать его вкус более интересным, его можно дополнить сладкой или несладкой начинкой.
Для приготовления начинки берем полоску болгарского перца и другие овощи, солим, перчим. Затем добавляем специи к овощам, обжариваем овощи на сковороде гриль, слегка смазав ее растительным маслом. Далее выкладываем овощи на половину овсяноблина. Сверху кладем сыр, натертый на крупной терке. Ставим овсяноблин в микроволновую печь на 30 секунд. В конце накрываем овощи с сыром второй половиной овсяноблина.
Овсяноблин
Cook-s.ru
Зеленые блины
Для приготовления понадобится:
Молоко — 500 мл;
Яйца — 2 штуки;
Шпинат — 1 пучок;
Соль — 1/2 чайных ложки;
Мука — 5 ст. ложек;
Растительное масло — 2 ст. ложки.
Подготовьте все необходимые ингредиенты. Если у вас свежий шпинат, то измельчите его с помощью блендера или мясорубки до состояния кашицы.
Яйца размешайте с молоком, добавьте соль и растительное масло. Затем добавьте пюре из шпината и перемешайте.
Постепенно вводите муку, размешивайте, чтобы не было комочков. Возможно, вам понадобится муки больше или меньше, в зависимости от того, насколько шпинат сочный. Тесто должно получиться достаточно жидким, вязким.
Сковороду слегка смажьте растительным маслом (только для первого блина) и хорошо разогрейте. Половником распределите тесто по всему дну сковороды.
Пеките блины на среднем огне с двух сторон до готовности. Когда блины будут готовы, подавайте их с майонезом, сметаной или другими соусами.
Зеленые блины
Гастроном
Шоколадные блины
Для приготовления потребуется:
200 г муки;
2 ст. л. какао;
3 ст. л. сахара;
Щепотка соли;
400 мл молоко;
3 ст. л. растительного масла;
2 яйца.
Просейте в миску муку, добавьте какао, сахар, соль и перемешайте. Залейте в получившуюся мучную смесь молоко и яйца, тщательно перемешайте до однородного состояния. Тесто должно получиться не густое, однородное, без комочков. Оставьте на 10-15 минут в покое, затем добавьте растительное масло и перемешайте.
Хорошо нагрейте сковороду, перед приготовлением первого блина её можно смазать растительным маслом. Наберите половником небольшое количество теста, вылейте на сковороду и распределите его по всей поверхности.
Шоколадные блины
Гастроном
Приятного аппетита и веселой Масленицы!
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