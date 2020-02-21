Масленица-2020 в Днепре: во сколько обойдутся блины

В Днепре с 24 февраля начинается Масленичная неделя. Согласно традициям, в эти дни принято готовить вкусные блины.

Во сколько обойдутся блины в этом году для жителей Днепра – расскажет OBOZREVATEL.

Масленица-2020 в Днепре Pristor.ru

Масленица на каждый день

Понедельник, 24 февраля – Встреча

В первый день Масленицы хозяйки начинают печь блины. Первый блин нужно отдать неимущему и бездомному. Остальные должны съесть все члены семьи.

Также в этот день начинают мастерить чучело, символизирующее зиму. В понедельник свекровь имеет полное право отправить невестку к ее родителям, чтобы она помогала с приготовлением семейного ужина.

Вторник, 25 февраля - Заигрыши

В этот день родители присматривают для сыновей будущих жен, отправляются на знакомства и свататься.

Также в этот праздничный день обязательно нужно радоваться, веселиться и гулять.

Среда, 26 февраля - Лакомки

Чем больше блинов на столе, тем больше счастья ожидается в течение года. В среду зять должен обязательно навестить тещу, а она - встретить его с блинами. Если теща не пожалеет для зятя блинчиков, то между ними будет мир и благополучие.

Масленица-2020 Politeka

Четверг, 27 февраля - Разгуляй

В этот день нужно отложить всю работу и начинать веселиться. Также в честь праздника устраивают различные ярмарки, фестивали и шоу, поют песни, танцуют и угощаются блинами.

Пятница, 28 февраля - Тещины вечера

В этот день, как и в предыдущие, хозяйки пекут блины и на ужин ждут свою маму. Муж должен лично пригласить тещу к столу. Кроме родителей жены, за столом также собирается вся семья и родственники.

Суббота, 29 февраля - Золовкины посиделки

В этот день принято приглашать в гости сестру мужа, угощать ее блинами и дарить подарки. Если сестры нет, то в гости приглашают других его близких родственников. Если девушка не замужем, то к ней на блины обязательно должны прийти подруги.

Воскресенье, 1 марта - Прощеное воскресенье

С самого утра необходимо просить у всех близких и друзей прощения, а после того как простили, обязательно поцеловать. В этот день пекут блины и готовят различные вкусности. Песни, пляски и сжигание чучела в знак прощания с зимой. Также на седьмой день Масленицы принято ходить в баню - очистить свое тело от болезней и негативной энергии.

Отметим, что со 2 марта начинается Великий пост, который закончится 18 апреля, в Пасху.

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Необходимые ингредиенты и их стоимость в Днепре

Масленица-2020 в Днепре

Так, общая стоимость блинов днепрянам обойдется около 100 гривен. Отметим, что этих ингредиентов хватит на несколько дней.

Кроме этого, некоторые хозяйки покупают дополнительные ингредиенты: какао или шоколад для сладких блинчиков, а также сметану и начинку для вкусностей. На это все придется потратить еще около 100 гривен. Сумма зависит от Вашего выбора.

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Лучшие рецепты блинов от жителей Днепра

Полезные и низкокалорийные овсяноблины

Для приготовления овсяноблинов Вам потребуется:

Овсяные хлопья быстрого приготовления - 30 г;

Яйцо - 1 шт. (для диетического варианта - 1 яичный белок (без желтка));

Щепотка соли;

Вода кипяченая (или молоко) - 2 столовых ложки.

Для начинки:

Овощи на Ваше усмотрение;

Болгарский перец - 1 полоска;

Твердый сыр - 30 г;

Растительное масло - 1/2 ч. л.;

Соль, специи, перец чёрный молотый - по вкусу.

Для приготовления овсяноблина берем овсяные хлопья быстрого приготовления. Высыпаем хлопья в миску и добавляем к ней яичный белок (или яйцо) и соль.

Тщательно перемешиваем получившуюся овсяную массу, затем вливаем воду (или молоко). Затем размешиваем массу до кашеобразного состояния.

После этого разогреваем сковороду на огне (масло не добавляем), затем уменьшаем огонь до среднего и выкладываем в центр сковороды овсяную массу. Равномерно разравниваем овсяную массу по периметру сковороды вилкой.

Жарим до подрумянивания на небольшом огне с одной стороны, накрыв сковороду крышкой (3-4 минуты). Затем переворачиваем овсяноблинчик, опять накрываем крышкой и жарим до подрумянивания (минуты 3-4).

Снимаем готовый блин со сковороды и выкладываем его на тарелку. Вкусный и полезный овсяноблин готов. Для того чтобы сделать его вкус более интересным, его можно дополнить сладкой или несладкой начинкой.

Для приготовления начинки берем полоску болгарского перца и другие овощи, солим, перчим. Затем добавляем специи к овощам, обжариваем овощи на сковороде гриль, слегка смазав ее растительным маслом. Далее выкладываем овощи на половину овсяноблина. Сверху кладем сыр, натертый на крупной терке. Ставим овсяноблин в микроволновую печь на 30 секунд. В конце накрываем овощи с сыром второй половиной овсяноблина.

Овсяноблин Cook-s.ru

Зеленые блины

Для приготовления понадобится:

Молоко — 500 мл;

Яйца — 2 штуки;

Шпинат — 1 пучок;

Соль — 1/2 чайных ложки;

Мука — 5 ст. ложек;

Растительное масло — 2 ст. ложки.

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Если у вас свежий шпинат, то измельчите его с помощью блендера или мясорубки до состояния кашицы.

Яйца размешайте с молоком, добавьте соль и растительное масло. Затем добавьте пюре из шпината и перемешайте.

Постепенно вводите муку, размешивайте, чтобы не было комочков. Возможно, вам понадобится муки больше или меньше, в зависимости от того, насколько шпинат сочный. Тесто должно получиться достаточно жидким, вязким.

Сковороду слегка смажьте растительным маслом (только для первого блина) и хорошо разогрейте. Половником распределите тесто по всему дну сковороды.

Пеките блины на среднем огне с двух сторон до готовности. Когда блины будут готовы, подавайте их с майонезом, сметаной или другими соусами.

Зеленые блины Гастроном

Шоколадные блины

Для приготовления потребуется:

200 г муки;

2 ст. л. какао;

3 ст. л. сахара;

Щепотка соли;

400 мл молоко;

3 ст. л. растительного масла;

2 яйца.

Просейте в миску муку, добавьте какао, сахар, соль и перемешайте. Залейте в получившуюся мучную смесь молоко и яйца, тщательно перемешайте до однородного состояния. Тесто должно получиться не густое, однородное, без комочков. Оставьте на 10-15 минут в покое, затем добавьте растительное масло и перемешайте.

Хорошо нагрейте сковороду, перед приготовлением первого блина её можно смазать растительным маслом. Наберите половником небольшое количество теста, вылейте на сковороду и распределите его по всей поверхности.

Шоколадные блины Гастроном

Приятного аппетита и веселой Масленицы!

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