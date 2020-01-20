Льготы в Днепре: кто и на что имеет право

В связи с появлением социальных проблем, многие жители Днепра попадают в льготную категорию и получают помощь от государства.

Какие льготы предусмотрены для днепрян и на что они имеют право – расскажет OBOZREVATEL.

Льготы в Днепре UBR.ua

Проезд в общественном транспорте

В днепровском транспорте на бесплатный проезд имеют право:

Дети до 7 лет;

Дети-сироты;

Участники боевых действий;

Пенсионеры.

Отметим, что в электротранспорте Днепра право на бесплатный проезд имеют дети из многодетных семей. Но на автобусных маршрутах такая льгота не действительна.

Также пенсионеры могут проехать в транспорте бесплатно в том случае, если в салоне не превышает количество пассажиров-льготников. Это зависит от типа транспорта и выделенных льготных мест.

Кроме этого, школьники Днепра тоже попадают в льготную категорию. Они получают скидку 50% на проезд в электротранспорте, а также 25% в маршрутных такси. Отметим, что данная льгота действует только в учебное время.

Проезд в общественном транспорте slovoidilo.ua

Помощь с жильем

Получить жилье от власти имеют право:

Дети-сироты, которые не имеют места для жительства;

Многодетные семьи;

Люди с инвалидностью;

Семьи, которые не имеют собственного жилья;

Участники боевых действий;

Лица, получившие признание особых заслуг перед родиной.

Лица, награжденные званиями Героя Украины, Героя Советского Союза, Социалистического труда и т.д.;

Офицеры и военнослужащие ВСУ, формирований, созданных ВРУ, которые были уволены в запас;

Семьи лиц, погибших при исполнении служебных обязанностей или при спасении жизни человека;

Граждане, которые обрели тяжелое заболевание или серьезную травму на производстве;

Семьи, неполные семьи, ученые, молодые граждане до 35 лет. При этом если речь идет о полной семье, то и муж, и жена должны быть моложе 35;

Семьи, в которых растут несовершеннолетние дети;

Женщины в положении;

Лица, которые утратили работоспособность;

Пенсионеры;

Граждане, пострадавшие в Революции Достоинства.

Чтобы получить социальное жилье, жителям Днепра необходимо встать на учет в очередь. Для этого следует обратиться в исполнительный комитет органа местного самоуправления и предоставить необходимый список документов.

Также можно подать заявление-анкету на онлайн-платформе.

Заявление-анкета Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству

Отметим, что обеспечение доступным жильем осуществляется путем предоставления государственной поддержки, которая заключается в уплате государством:

30% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья;

50% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья для ветеранов войны;

50% стоимости строительства (приобретения) доступного жилья и/или льготного ипотечного жилищного кредита для граждан, на которых распространяется действие Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

Кроме государственной программы обеспечения доступным жильем, гражданам могут быть доступны местные программы, условия предоставления поддержки по которым могут определяться особыми условиями, установленными действующими нормативными актами, изданными государственными органами соответствующего региона.

Помощь с жильем Builders Club

В Днепре действует программа "Муниципальное жилье" Днепровского городского совета. Цель программы в том, чтобы обеспечить жильем незащищенные слои населения.

Согласно проекту решения городского совета, в эти категории входят:

граждане Украины, члены территориальной громады города, которые нуждаются в улучшении жилищных условий в соответствии с нормами действующего законодательства;

члены семей погибших участников ООС, которые зарегистрированы на территории Днепра и нуждаются в улучшении жилищных условий;

участники ООС и члены их семей, которые зарегистрированы на территории Днепра и нуждаются в улучшении жилищных условий;

сотрудники учреждений и организаций, которые содержатся за счет государственного и местного бюджета (учреждения образования, здравоохранения, культуры, прокуратуры, физической культуры, социальной защиты населения, органов внутренних дел, СБУ, судов, Министерства финансов Украины, Пенсионного фонда Украины и других организаций), коммунальных предприятий горсовета;

сотрудники органов местного самоуправления, которые работают в составе городского совета, его исполнительных органов, сотрудники районных советов и их исполнительных органов, которые нуждаются в улучшении жилищных условий;

вынужденные переселенцы с временно оккупированных территорий и зоны проведения ООС, которые зарегистрированы на территории Днепра.

Для участия в программе необходимо собрать целый пакет документов:

Документы для участия в программе "Муниципальное жилье" Скриншот

Документы для участия в программе "Муниципальное жилье" Скриншот

Документы для участия в программе "Муниципальное жилье" Скриншот

Бесплатный земельный участок

Земельный кодекс Украины предполагает, что каждый гражданин имеет право получить земельный участок для жилых и хозяйственных нужд.

Согласно закону Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты", первоочередное право на получение бесплатного земельного участка предоставляется участникам боевых действий, детям войны и ветеранам труда.

В Днепре для получения земли необходимо обратиться за помощью в городской совет. А если участок находится за чертой города – в Государственный геокадастр Днепропетровской области.

После этого нужно написать соответствующее заявление на получение земельного участка из государственной или коммунальной форм собственности. Отметим, что Вам следует указать целевое назначение участка, а также его размер.

Бесплатный земельный участок nowremont.ru

Льготы на бесплатную медицину

Жители Днепра имеют право получить льготу на лечение и бесплатные лекарства. Данная помощь действует для следующих лиц:

Ветераны труда;

Участники боевых действий;

Дети войны;

Дети-сироты.

Также в Днепре действует программа "Доступные лекарства", которая помогает гражданам с серьезными заболеваниями получить скидку или вовсе бесплатно необходимый препарат.

Так, в городе запустили онлайн-платформу аптек с доступными лекарствами. Чтобы найти ближайшую аптеку, нужно перейти по этой ссылке.

Льготы на бесплатную медицину MRPL.CITY

Субсидии на коммунальные услуги

Некоторые днепряне не в силах оплатить огромные суммы за коммунальные услуги, и поэтому они имеют право на субсидию.

Субсидия – это финансовая помощь от государства. Так, скидку на оплату могут получить следующие лица:

Многодетные семьи – 50%;

Дети войны – 25%;

Граждане, которые тратят на оплату коммунальных услуг свыше 15% от своего официального дохода.

Субсидии Укринформ

Пособия

В льготную категорию попадают граждане, которые ежемесячно получают финансовую помощь от государства. Такая льгота распространяется на:

Матери-одиночки;

Нетрудоспособные лица;

Малообеспеченные семьи;

Многодетные семьи;

Безработные;

Пенсионеры;

Люди с инвалидностью;

Семьи с новорожденным ребенком;

Дети-сироты или дети под опекой;

Дети, которые не получают алименты от родителей.

Многодетные семьи – те, в которых больше трех детей. Они имеют право получать 50% скидку на оплату за коммунальные услуги.

Пенсионеры также ежемесячно получают финансовую помощь от государства. Кроме этого, они имеют право на бесплатное лечение и отдых в пансионатах/санаториях, бесплатно получить жилье коммунальной собственности и т.д.

Ветераны труда в Днепре имеют право первоочередно получить бесплатное жилье или земельный участок. Также они освобождаются от уплаты налога за землю, могут бесплатно лечиться в государственных учреждениях, а также имеют право на все льготы пенсионеров.

Дети войны в Днепре считаются те, которые родились до 1945 года. Поэтому власть предоставляет этим гражданам 25% скидку на оплату коммунальных услуг, получение повышенной пенсии, а также первоочередно получить земельный участок.

Пособия Подробности

Социальные льготные категории

Жители Днепра из малообеспеченных семей, с инвалидностью, пенсионеры, УБД также имеют право на скидку по оплате государственной пошлины в размере 50% при обращении к государственным нотариусам.

Кроме этого, денежную помощь могут получать жители Днепра, которые ухаживают за тяжелобольными детьми, не получившие инвалидность. Так, граждане получают пособие в размере прожиточного минимума – 2027 гривен.

Социальные льготные категории uarp.org

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам в 2020-м впервые за несколько лет урежут субсидии. Если сейчас размер скидки считают исходя из того, что за коммуналку нужно платить около 15% совокупного дохода семьи, то уже в мае этого года норму увеличат до 20%.

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