Лайфхаки от пенсионеров Днепра: как выжить на минималку

Минимальная пенсия и прожиточный минимум – не самые веселые показатели в стране. У пенсионеров Днепра есть свои проверенные методы, как прожить на небольшую сумму и сэкономить финансы.

OBOZREVATEL поделится советами старшего поколения и расскажет, как можно оптимизировать расходы на дорогостоящих товарах и услугах.

Как экономят пенсионеры Днепра

Многие из жителей Днепра даже не представляют, как прожить на "минималку". К тому же, прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2102 гривны, а минимальная пенсия - 1638 гривен. Как прожить на сумму меньше минимальной – никто ответить не может.

Пенсионеры, которым приходится выживать – имеют в своем багаже несколько секретов о том, как сэкономить и сделать невозможное – протянуть до следующей пенсии. Каждый может проверить на себе, работают ли методы.

Грелка или бутылка горячей воды под одеяло

Для тех, кто живет в частном секторе и не готов оплачивать огромные суммы за отопление – есть метод, который пришел из далеких советских времен. Чтобы не мерзнуть в зимнюю ночь, достаточно набрать бутылку с очень горячей водой, надеть на нее носок (в идеале – вязаный) и разместить под одеяло.

Бутылка с горячей водой согреет в холодную ночь istockphoto

Вода в бутылке будет долго остывать, в течение нескольких часов. Если тепла недостаточно – можно повторить манипуляции и согреться несколькими горячими бутылками.

"Лучше их размещать в районе ног, колен. Одну бутылку можно положить ближе к пояснице. Если вы укроетесь несколькими одеялами – тепло будет держаться практически всю ночь. И не нужно "кочегарить" в доме, и счетов огромных не будет. Мы так грелись еще в общежитии, когда в техникуме учились. Вот и теперь пришло время", – поделилась пенсионерка из Днепра Людмила Ивановна.

Грелку также можно завернуть в теплую ткань istockphoto

Новое – ухоженное старое

Пенсионеры очень бережливо относятся к одежде. Если же современная молодежь привыкла обновлять гардероб каждые несколько месяцев – то для людей пенсионного возраста это неслыханная роскошь.

"Одежда всегда должна быть ухоженной. Мы - люди, выросшие в СССР, даже в молодости мало у кого была возможность покупать много платьев. Хотелось, конечно, но откуда взять деньги. Мы сами шили, или донашивали за старшими. Но вещи больше ценились, вот я пальто ношу уже около 15 лет, и оно как новое", – акцентирует пенсионерка.

Пенсионеры умеют беречь вещи

Как советуют ухаживать за одеждой пенсионеры:

– Аккуратная носка – залог долгой жизни одежды;

– Теплую верхнюю одежду (шуба, пальто) нужно хранить только в чехле;

– Заметили небольшую дырку – сразу же зашить, и чтобы шов был ровным (так вид не испортится);

– Костюмы следует развесить на подходящих по размеру плечиках и убрать в качественные чехлы для одежды. Желательно, чтобы они были выполнены из текстиля хотя бы наполовину;

– Не снимайте ботинки давлением другой ноги на каблук, это негативно скажется на стыках, особенно если учесть, что сегодня изделия прошиваются крайне редко. Разувайтесь с помощью рук, а обувайтесь, используя специальный рожок;

– В сложенное постельное белье и полотенца можно прятать кусочек мыла – это даст приятный запах и избавит от моли.

Скидки в супермаркетах: охота будет выгодной

Крупные продуктовые магазины и супермаркеты города очень часто устраивают скидки и акции на ходовые товары и продукты питания. О них очень просто узнать: по городу много рекламных вывесок, на самих супермаркетах – расклеены баннеры. Кроме того, на кассе часто оставляют газеты и небольшие журналы с информацией о ближайших акциях. Также у каждого супермаркета Днепра есть собственная торговая линия, товары которой в разы дешевле, но не уступают по качеству.

В магазинах часто большие скидки

"Так можно сэкономить в два раза, иногда даже больше. Молодежь говорит, что если товар по скидке – он испорчен. Я сколько раз покупала – все хорошо, все свежее", – поделилась Людмила Ивановна.

Консервация – способ сэкономить

Консервированные домашние соленья – еще один метод сэкономить на продуктах. Огурцы, помидоры, грибы, кабачки, борщевые заправки и даже мясные заготовки (тушенка) – прекрасный способ не тратиться на многие продукты питания.

У многих пенсионеров есть участок, на котором они выращивают запасы. Если это частный сектор, то выгода еще больше. Если огорода нет – многие закупают овощи на рынках у таких же бабушек-пенсионерок.

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"Готовь сани летом"

В теплое время года пенсионеры продают то, что могут, а зимой – живут на заработанные деньги. Это очень распространенный и популярный метод заработка среди бабушек и дедушек.

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