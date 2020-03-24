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24 марта • обновлено в 12:51
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София Ковнир

Лайфхак для жителей Днепра: защитная маска своими руками в домашних условиях

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Жителям Днепра во время карантина советуют пользоваться медицинскими масками для безопасности своего здоровья. Но сейчас в аптеках города практически невозможно найти средство защиты.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL рукодельница Анастасия Гончарик рассказала и показала, как в домашних условиях сшить медицинскую маску.

Защитная маска в домашних условиях

Защитная маска в домашних условиях

Что нужно для пошива маски

Для маски понадобится три отрезка ткани 18*19 см, нитки, иголки и резинки от 20-25 см.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

На данный момент мы имеем первый слой – хлопок с принтом, второй слой – хлопок белый, третий слой – двухслойная марля. Отметим, что второй и третий слой можно сложить в четыре слоя.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Пошив маски

С лицевой стороны первого слоя прикладываем резинки, ровненько с обоих сторон, отступив по одному сантиметру от края.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

После этого складываем ткань лицевой стороной друг к другу. Например, у нас это хлопок с принтом и марля(так как она также с рисунком). Сверху марли кладем промежуточный слой ткани (или марли). Затем фиксируем иголками и прошиваем по краю с двух сторон.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Выворачиваем наше изделие. Резинки выходят уже вшиты внутри. После этого подворачиваем в середину края (не на изнаночную сторону, а все во внутрь) по одному сантиметру к резинкам и фиксируем иголками. Отметим, что для удобства можно проутюжить.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Промежуточный этап

На этапе подворота можно в шов вложить проволоку (носовой зажим). Можно достать ее из одноразовых масок или от упаковки подарков, или найти что-то подходящее. Только обязательно попробуйте прогладить на самой большой мощности утюга через несколько слоев ткани.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Затем вкладываем под подворот ткани, фиксируем иголками и прошиваем, чтобы маска не скользила при стирке и носке.

Закладываем три небольшие одинаковые складки и также все фиксируем иголками и, по желанию, утюгом. Прошиваем по кругу.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Финал

В конце обрезаем все лишние нитки, отпариваем и проглаживаем маску. И наша защитная многоразовая маска готова!

Готовая медицинская маска

Готовая медицинская маска

Несколько советов при пошиве маски

  1. Резинку можно пришить уже на готовое изделие. Длинную резинку можно завязать узелком.

  2. Резинку лучше покупать в хлопковой обмотке, чтоб не плавилась при глажке. Или гладить очень осторожно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что полиция Днепропетровщины призвала жителей области быть осторожными и не открывать двери незнакомцам. Правоохранители предупредили, что под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
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