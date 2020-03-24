Лайфхак для жителей Днепра: защитная маска своими руками в домашних условиях

Жителям Днепра во время карантина советуют пользоваться медицинскими масками для безопасности своего здоровья. Но сейчас в аптеках города практически невозможно найти средство защиты.

Эксклюзивно для OBOZREVATEL рукодельница Анастасия Гончарик рассказала и показала, как в домашних условиях сшить медицинскую маску.

Защитная маска в домашних условиях

Что нужно для пошива маски

Для маски понадобится три отрезка ткани 18*19 см, нитки, иголки и резинки от 20-25 см.

Маска в домашних условиях

На данный момент мы имеем первый слой – хлопок с принтом, второй слой – хлопок белый, третий слой – двухслойная марля. Отметим, что второй и третий слой можно сложить в четыре слоя.

Маска в домашних условиях

Пошив маски

С лицевой стороны первого слоя прикладываем резинки, ровненько с обоих сторон, отступив по одному сантиметру от края.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

После этого складываем ткань лицевой стороной друг к другу. Например, у нас это хлопок с принтом и марля(так как она также с рисунком). Сверху марли кладем промежуточный слой ткани (или марли). Затем фиксируем иголками и прошиваем по краю с двух сторон.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Выворачиваем наше изделие. Резинки выходят уже вшиты внутри. После этого подворачиваем в середину края (не на изнаночную сторону, а все во внутрь) по одному сантиметру к резинкам и фиксируем иголками. Отметим, что для удобства можно проутюжить.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Промежуточный этап

На этапе подворота можно в шов вложить проволоку (носовой зажим). Можно достать ее из одноразовых масок или от упаковки подарков, или найти что-то подходящее. Только обязательно попробуйте прогладить на самой большой мощности утюга через несколько слоев ткани.

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Маска в домашних условиях

Затем вкладываем под подворот ткани, фиксируем иголками и прошиваем, чтобы маска не скользила при стирке и носке.

Закладываем три небольшие одинаковые складки и также все фиксируем иголками и, по желанию, утюгом. Прошиваем по кругу.

Маска в домашних условиях

Финал

В конце обрезаем все лишние нитки, отпариваем и проглаживаем маску. И наша защитная многоразовая маска готова!

Готовая медицинская маска

Несколько советов при пошиве маски

Резинку можно пришить уже на готовое изделие. Длинную резинку можно завязать узелком. Резинку лучше покупать в хлопковой обмотке, чтоб не плавилась при глажке. Или гладить очень осторожно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что полиция Днепропетровщины призвала жителей области быть осторожными и не открывать двери незнакомцам. Правоохранители предупредили, что под видом обработки помещений злоумышленники могут попадать в жилье и совершать преступления.

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