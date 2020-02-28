Состояние дорог в Днепропетровской области оставляет желать лучшего. В соцсетях часто можно увидеть яркие фото ям на дорогах с агрессивными комментариями местных жителей.

OBOZREVATEL подробно расскажет, куда днепряне могут жаловаться на плохое состояние дорог.

Куда жители Днепра могут жаловаться на плохое состояние дорог

Онлайн-проверка состояния дорог

Перед поездкой жители Днепра могут проверить состояние дороги онлайн с помощью приложения Navizor.

Это мобильный навигатор, который включает в себя качество дорог при планировании автомобильных маршрутов.

Navizor

Навигатор позволяет прокладывать рекомендованные автомобильные маршруты с учетом качества дорожного покрытия. Также приложение имеет функцию при приближении к дороге с критическим состоянием предупреждать водителя соответствующим звуковым сигналом.

Кроме этого, благодаря цветным обозначением участков дорог с разным качеством, водитель удобно может ориентироваться.

Также жители Днепра могут оценивать качество дорог по 5-балльной шкале: от "критического" к "очень хорошему". Оценки качества дорог автоматически записываются на сервер и алгоритм сразу рассчитывает взвешенную обновленную оценку качества дорожного покрытия.

Таким образом, информация о состоянии дорог постоянно обновляется в режиме онлайн. При этом дорога на карте изображается соответствующим цветом, что упрощает визуальное восприятие качества участка дороги при движении по маршруту.

Navizor

Navizor

Navizor

"Это невыносимо!"

Жительница Днепра Ксения каждый день находится за рулем и для нее поездки по дорогам Днепропетровской области – не из приятных:

"Работа такая, что приходится ездить по многим населенным пунктам нашей области, даже самым отдаленным.

Но это просто невыносимо! Из-за критического состояния дорог страдают как водители, так и автотранспортные средства.

А местные жители? Некоторые сами выходят и засыпают глубокие ямы песком, камнями и даже кирпичами! Такого быть не должно!", – отметила Ксения.

Дороги в Днепропетровской области

Дороги в Днепропетровской области

Дороги в Днепропетровской области

Дороги в Днепропетровской области

Куда жаловаться на плохое состояние дорог

Для того, чтобы оставить жалобу на критическое состояние дороги, необходимо перейти на сайт "Укравтодора". Затем зайти в раздел "Общественности" и нажать "Электронное обращение".

После этого Вы заполняете пустые поля, пишете жалобу и отправляете в обработку.

Электронное обращение

Также можно обратиться в "Укравтодор" с письменным обращением.

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты. В электронном обращении также должна быть указана электронная почта, на которую заявителю может быть отправлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним.

Отметим, что обращение, оформленное без соблюдения указанных требований, возвращается заявителю с соответствующими разъяснениями не позднее чем через десять дней со дня его поступления.

Письменная жалоба

Также "Укравтодор" совместно с популярной навигационной системой Waze запустили новый сервис для водителей, благодаря которому можно пожаловаться на плохие дороги.

Водители могут сообщать о ямах на дорогах, ДТП, дорожных работах, погодных условиях и т.д. с помощью смартфона, iOS CarPlay или Android Auto.

Как это работает

Водитель предупреждает об опасности других участников дорожного движения с помощью приложения Waze. Полученная информация автоматически поступает в Укравтодор.

Система Waze с помощью бота собирает все обращения в единую базу и автоматически фильтрует спам. Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если они были добавлены.

Затем информация в режиме реального времени поступает в дорожные службы, где принимается решение о том, как реагировать на обращения.

Топ обращений пользователей Укравтодор

Отметим, что также работает аналитически-диспетчерская группа, которая принимает жалобы от граждан о ситуации на дорогах по круглосуточному телефону: 044-287-11-40.

Сообщить о состоянии дорог также можно на горячую линию Днепропетровской областной администрации – 0800-50-56-00.

Кроме этого, все замечания и предложения можно отправить на электронную почту e-contact@dp.gov.ua или же оставить жалобу в приложении Е-contact, которое разработала Днепропетровская ОГА.

В Днепре о состоянии дорог можно сообщить в Департамент благоустройства и инфраструктуры. Телефон: 744-11-26.

Или же обратитесь на горячую линию городского головы Днепра: +38056-732-12-12; +38095-732-12-12; +38096-732-12-12; +38073-732-12-12.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров принял постановление о порядке привлечения кредитных денег для "Укравтодора" в размере 19,5 млрд гривен. Одновременно с этим правительство поддержало инвестиционный проект по трассе Н-07 Киев – Сумы – Харьков на 400 млн гривен.

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