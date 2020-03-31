Консультации врачей онлайн в период карантина: какая стоимость в Днепре

Чтобы лишний раз не выходить на улицу в период карантина, жители Днепра могут получить консультацию врача онлайн. Для этого необходимо предварительно записаться.

Как получить консультацию врача онлайн в Днепре и во сколько это обойдется – читайте далее в нашем материале.

Консультации врачей онлайн в период карантина Культура здоровья

Как проходит онлайн консультация

Множество частных клиник в Днепре предлагают возможность получить онлайн консультацию специалиста, не выходя из дома.

Такая услуга предоставляется в рамках ограничительных мероприятий, направленных против распространения коронавируса COVID-19.

Консультация врача актуальна для тех, кто нуждается в рекомендациях по результатам анализов, повторных приемах и т.п.

Онлайн консультация проходит с помощью любого удобного средства связи – Skype, Viber, Telegram или других мессенджеров.

Отметим, что оплатить онлайн прием можно с помощью специального приложения EasyPay или любой банковской картой.

Жители Днепра должны записаться на онлайн консультацию заранее. Для этого необходимо выбрать клинику, перейти на ее сайт и оставить заявку. В ближайшее время с Вами должен связаться администратор для уточнения всех деталей приема.

Пример заявки на онлайн консультацию в Днепре

Пример заявки на онлайн консультацию в Днепре

Подготовка к онлайн консультации

Как отмечают в днепровских клиниках, к телефонному разговору с врачом нужно подготовиться заранее.

Вы должны озвучить все вопросы, которые Вас беспокоят, подробно описать симптомы и степень их проявления.

Если есть результаты анализов или других обследований, их также нужно озвучить.

Кроме этого, будьте готовы записать рекомендации врача. Врач должен убедиться, что Вы все правильно поняли и также сделает запись в Вашей истории болезни.

Консультации врачей онлайн Новый Севастополь

Стоимость онлайн консультаций в частных клиниках Днепра

Цены онлайн приема зависят от выбранного врача. Так, средняя стоимость консультаций онлайн в Днепре следующая:

Аллерголог – 400 гривен;

Гастроэнтеролог – 3 00 гривен;

Гинеколог – 300 гривен;

Дерматолог – 300 гривен;

Психолог – 300 гривен;

Хирург – 350 гривен;

Кардиолог – 300 гривен;

Маммолог – 450 гривен;

Невролог – 300 гривен;

Онколог – 450 гривен;

Отоларинголог – 300 гривен;

Проктолог – 300 гривен;

Консультация онлайн семейного врача – 250-300 гривен.

Онлайн консультация детского педиатра – 300 гривен;

Травматолог – 300 гривен;

Трихолог – 300 гривен;

Уролог – 300 гривен.

Отметим, что повторный онлайн прием стоит на 50% меньше.

Консультации врачей онлайн ТАСС

Как получить бесплатную онлайн консультацию в Днепре

Жители Днепра могут лично или по телефону задать вопрос семейному врачу по поводу приема препарата, его возможной замены, курсовой дозы, и обсудить некоторые аспекты своего лечения. Такую бесплатную услугу предоставляет одна из аптечных сетей Днепра.

Так, специалисты бесплатно могут оказать помощь по вопросам лекарственных препаратов, а также помогут подобрать косметические средства с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений.

Также врачи-специалисты подскажут, как действовать в экстренных ситуациях, помогут подобрать оптимальные для Вас методы лечения, продемонстрируют как пользоваться медицинской техникой и дадут рекомендации по ее использованию.

Как рассказали OBOZREVATEL в одной из государственных больниц Днепра, бесплатную онлайн консультацию может также предоставить Ваш семейный врач, с которым Вы заключили договор.

"Согласно договору с семейным врачом, Вы можете в любой момент обращаться к нему за помощью и консультацией, даже по телефону или видеосвязи", – сообщили в больнице.

Если Вам нужна консультация хирурга, лора, инфекциониста или другого специалиста, то семейный врач выпишет направление и будет консультироваться с этим медиком. Или же он сможет отправить Вам данные нужного специалиста, чтобы тот проконсультировал Вас.

Кроме этого, жители Днепра могут получить бесплатную консультацию в больнице имени Мечникова и медицинском центре матери и ребенка имени Руднева.

В период карантина в больнице имени Мечникова временно прекратили проведение плановых консультаций. Поэтому в учреждении перевели консультации врачей в режим телемедицинских и телефонных бесплатных консультаций.

График проведения бесплатных онлайн консультаций Facebook Есении Тарасовой

Онлайн консультации врачей больницы Мечникова Facebook Есении Тарасовой

Онлайн консультации врачей больницы Мечникова Facebook Есении Тарасовой

В медицинском центре матери и ребенка имени Руднева для недопущения распространения коронавируса также доступна консультация онлайн детского ортопеда.

Всем, кто нуждается в консультации детского ортопеда-травматолога, можно обратиться по телефону +380971158338 или Skype - Rudneva det_ortoped.

График консультаций: понедельник-пятница с 10:00 до 15:00.

Отметим, что предварительная запись обязательна. Вам нужно описать проблему и получить подтверждение времени консультации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в период карантина в Днепре закрылись студии и салоны красоты, а также перестали работать многие мастера на дому. Поэтому профессионалы дали несколько советов о том, как в домашних условиях привести себя в порядок.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!