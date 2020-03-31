Консультации врачей онлайн в период карантина: какая стоимость в Днепре

Чтобы лишний раз не выходить на улицу в период карантина, жители Днепра могут получить консультацию врача онлайн. Для этого необходимо предварительно записаться.
Как получить консультацию врача онлайн в Днепре и во сколько это обойдется – читайте далее в нашем материале.
Консультации врачей онлайн в период карантина
Культура здоровья
Как проходит онлайн консультация
Множество частных клиник в Днепре предлагают возможность получить онлайн консультацию специалиста, не выходя из дома.
Такая услуга предоставляется в рамках ограничительных мероприятий, направленных против распространения коронавируса COVID-19.
Консультация врача актуальна для тех, кто нуждается в рекомендациях по результатам анализов, повторных приемах и т.п.
Онлайн консультация проходит с помощью любого удобного средства связи – Skype, Viber, Telegram или других мессенджеров.
Отметим, что оплатить онлайн прием можно с помощью специального приложения EasyPay или любой банковской картой.
Жители Днепра должны записаться на онлайн консультацию заранее. Для этого необходимо выбрать клинику, перейти на ее сайт и оставить заявку. В ближайшее время с Вами должен связаться администратор для уточнения всех деталей приема.
Пример заявки на онлайн консультацию в Днепре
Пример заявки на онлайн консультацию в Днепре
Подготовка к онлайн консультации
Как отмечают в днепровских клиниках, к телефонному разговору с врачом нужно подготовиться заранее.
Вы должны озвучить все вопросы, которые Вас беспокоят, подробно описать симптомы и степень их проявления.
Если есть результаты анализов или других обследований, их также нужно озвучить.
Кроме этого, будьте готовы записать рекомендации врача. Врач должен убедиться, что Вы все правильно поняли и также сделает запись в Вашей истории болезни.
Консультации врачей онлайн
Новый Севастополь
Стоимость онлайн консультаций в частных клиниках Днепра
Цены онлайн приема зависят от выбранного врача. Так, средняя стоимость консультаций онлайн в Днепре следующая:
Аллерголог – 400 гривен;
Гастроэнтеролог – 300 гривен;
Гинеколог – 300 гривен;
Дерматолог – 300 гривен;
Психолог – 300 гривен;
Хирург – 350 гривен;
Кардиолог – 300 гривен;
Маммолог – 450 гривен;
Невролог – 300 гривен;
Онколог – 450 гривен;
Отоларинголог – 300 гривен;
Проктолог – 300 гривен;
Консультация онлайн семейного врача – 250-300 гривен.
Онлайн консультация детского педиатра – 300 гривен;
Травматолог – 300 гривен;
Трихолог – 300 гривен;
Уролог – 300 гривен.
Отметим, что повторный онлайн прием стоит на 50% меньше.
Консультации врачей онлайн
ТАСС
Как получить бесплатную онлайн консультацию в Днепре
Жители Днепра могут лично или по телефону задать вопрос семейному врачу по поводу приема препарата, его возможной замены, курсовой дозы, и обсудить некоторые аспекты своего лечения. Такую бесплатную услугу предоставляет одна из аптечных сетей Днепра.
Так, специалисты бесплатно могут оказать помощь по вопросам лекарственных препаратов, а также помогут подобрать косметические средства с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений.
Также врачи-специалисты подскажут, как действовать в экстренных ситуациях, помогут подобрать оптимальные для Вас методы лечения, продемонстрируют как пользоваться медицинской техникой и дадут рекомендации по ее использованию.
Как рассказали OBOZREVATEL в одной из государственных больниц Днепра, бесплатную онлайн консультацию может также предоставить Ваш семейный врач, с которым Вы заключили договор.
"Согласно договору с семейным врачом, Вы можете в любой момент обращаться к нему за помощью и консультацией, даже по телефону или видеосвязи", – сообщили в больнице.
Если Вам нужна консультация хирурга, лора, инфекциониста или другого специалиста, то семейный врач выпишет направление и будет консультироваться с этим медиком. Или же он сможет отправить Вам данные нужного специалиста, чтобы тот проконсультировал Вас.
Кроме этого, жители Днепра могут получить бесплатную консультацию в больнице имени Мечникова и медицинском центре матери и ребенка имени Руднева.
В период карантина в больнице имени Мечникова временно прекратили проведение плановых консультаций. Поэтому в учреждении перевели консультации врачей в режим телемедицинских и телефонных бесплатных консультаций.
График проведения бесплатных онлайн консультаций
Facebook Есении Тарасовой
Онлайн консультации врачей больницы Мечникова
Facebook Есении Тарасовой
Онлайн консультации врачей больницы Мечникова
Facebook Есении Тарасовой
В медицинском центре матери и ребенка имени Руднева для недопущения распространения коронавируса также доступна консультация онлайн детского ортопеда.
Всем, кто нуждается в консультации детского ортопеда-травматолога, можно обратиться по телефону +380971158338 или Skype - Rudneva det_ortoped.
График консультаций: понедельник-пятница с 10:00 до 15:00.
Отметим, что предварительная запись обязательна. Вам нужно описать проблему и получить подтверждение времени консультации.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в период карантина в Днепре закрылись студии и салоны красоты, а также перестали работать многие мастера на дому. Поэтому профессионалы дали несколько советов о том, как в домашних условиях привести себя в порядок.
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