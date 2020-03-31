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31 марта • обновлено в 18:29
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София Ковнир

Консультации врачей онлайн в период карантина: какая стоимость в Днепре

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Чтобы лишний раз не выходить на улицу в период карантина, жители Днепра могут получить консультацию врача онлайн. Для этого необходимо предварительно записаться.

Как получить консультацию врача онлайн в Днепре и во сколько это обойдется – читайте далее в нашем материале.

Консультации врачей онлайн в период карантина

Консультации врачей онлайн в период карантина

Культура здоровья

Как проходит онлайн консультация

Множество частных клиник в Днепре предлагают возможность получить онлайн консультацию специалиста, не выходя из дома.

Такая услуга предоставляется в рамках ограничительных мероприятий, направленных против распространения коронавируса COVID-19.

Консультация врача актуальна для тех, кто нуждается в рекомендациях по результатам анализов, повторных приемах и т.п.

Онлайн консультация проходит с помощью любого удобного средства связи – Skype, Viber, Telegram или других мессенджеров.

Отметим, что оплатить онлайн прием можно с помощью специального приложения EasyPay или любой банковской картой.

Жители Днепра должны записаться на онлайн консультацию заранее. Для этого необходимо выбрать клинику, перейти на ее сайт и оставить заявку. В ближайшее время с Вами должен связаться администратор для уточнения всех деталей приема.

Пример заявки на онлайн консультацию в Днепре

Пример заявки на онлайн консультацию в Днепре

Пример заявки на онлайн консультацию в Днепре

Пример заявки на онлайн консультацию в Днепре

Подготовка к онлайн консультации

Как отмечают в днепровских клиниках, к телефонному разговору с врачом нужно подготовиться заранее.

Вы должны озвучить все вопросы, которые Вас беспокоят, подробно описать симптомы и степень их проявления.

Если есть результаты анализов или других обследований, их также нужно озвучить.

Кроме этого, будьте готовы записать рекомендации врача. Врач должен убедиться, что Вы все правильно поняли и также сделает запись в Вашей истории болезни.

Консультации врачей онлайн

Консультации врачей онлайн

Новый Севастополь

Стоимость онлайн консультаций в частных клиниках Днепра

Цены онлайн приема зависят от выбранного врача. Так, средняя стоимость консультаций онлайн в Днепре следующая:

  • Аллерголог – 400 гривен;

  • Гастроэнтеролог – 300 гривен;

  • Гинеколог – 300 гривен;

  • Дерматолог – 300 гривен;

  • Психолог – 300 гривен;

  • Хирург – 350 гривен;

  • Кардиолог – 300 гривен;

  • Маммолог – 450 гривен;

  • Невролог – 300 гривен;

  • Онколог – 450 гривен;

  • Отоларинголог – 300 гривен;

  • Проктолог – 300 гривен;

  • Консультация онлайн семейного врача – 250-300 гривен.

  • Онлайн консультация детского педиатра – 300 гривен;

  • Травматолог – 300 гривен;

  • Трихолог – 300 гривен;

  • Уролог – 300 гривен.

Отметим, что повторный онлайн прием стоит на 50% меньше.

Консультации врачей онлайн

Консультации врачей онлайн

ТАСС

Как получить бесплатную онлайн консультацию в Днепре

Жители Днепра могут лично или по телефону задать вопрос семейному врачу по поводу приема препарата, его возможной замены, курсовой дозы, и обсудить некоторые аспекты своего лечения. Такую бесплатную услугу предоставляет одна из аптечных сетей Днепра.

Так, специалисты бесплатно могут оказать помощь по вопросам лекарственных препаратов, а также помогут подобрать косметические средства с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений.

Также врачи-специалисты подскажут, как действовать в экстренных ситуациях, помогут подобрать оптимальные для Вас методы лечения, продемонстрируют как пользоваться медицинской техникой и дадут рекомендации по ее использованию.

Как рассказали OBOZREVATEL в одной из государственных больниц Днепра, бесплатную онлайн консультацию может также предоставить Ваш семейный врач, с которым Вы заключили договор.

"Согласно договору с семейным врачом, Вы можете в любой момент обращаться к нему за помощью и консультацией, даже по телефону или видеосвязи", – сообщили в больнице.

Если Вам нужна консультация хирурга, лора, инфекциониста или другого специалиста, то семейный врач выпишет направление и будет консультироваться с этим медиком. Или же он сможет отправить Вам данные нужного специалиста, чтобы тот проконсультировал Вас.

Кроме этого, жители Днепра могут получить бесплатную консультацию в больнице имени Мечникова и медицинском центре матери и ребенка имени Руднева.

В период карантина в больнице имени Мечникова временно прекратили проведение плановых консультаций. Поэтому в учреждении перевели консультации врачей в режим телемедицинских и телефонных бесплатных консультаций.

График проведения бесплатных онлайн консультаций

График проведения бесплатных онлайн консультаций

Facebook Есении Тарасовой

Онлайн консультации врачей больницы Мечникова

Онлайн консультации врачей больницы Мечникова

Facebook Есении Тарасовой

Онлайн консультации врачей больницы Мечникова

Онлайн консультации врачей больницы Мечникова

Facebook Есении Тарасовой

В медицинском центре матери и ребенка имени Руднева для недопущения распространения коронавируса также доступна консультация онлайн детского ортопеда.

Всем, кто нуждается в консультации детского ортопеда-травматолога, можно обратиться по телефону +380971158338 или Skype - Rudneva det_ortoped.

График консультаций: понедельник-пятница с 10:00 до 15:00.

Отметим, что предварительная запись обязательна. Вам нужно описать проблему и получить подтверждение времени консультации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в период карантина в Днепре закрылись студии и салоны красоты, а также перестали работать многие мастера на дому. Поэтому профессионалы дали несколько советов о том, как в домашних условиях привести себя в порядок.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
врачи карантин
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