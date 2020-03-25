Как жители Днепра "выживают" во время карантина: ТОП постов в Instagram

Жители Днепра во время карантина развлекаются по-разному. Кто-то соблюдает все правила и сидит дома, кто-то выходит на свежий воздух и занимается спортом, а кто-то развивает свои кулинарные способности.

OBOZREVATEL собрал ТОП публикаций в Instagram и расскажет, чем днепряне занимаются во время карантина.

Как жители Днепра "выживают" во время карантина Прямой

Следить за своим телом можно и во время карантина. Жители Днепра активно занимаются спортом как на свежем воздухе, так и в домашней обстановке.

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Некоторые местные жители не нарушают карантин и развивают свои кулинарные навыки дома. Также они активно делятся новыми рецептами с подписчиками.

Готовить во время карантина – самое приятное

Днепряне делятся рецептами со своими подписчиками

Очень много вкусняшек

Карантин – время развивать свои кулинарные навыки

Готовить вкусности для близких – самое приятное

Проводить время дома – не так уж и скучно. Жители Днепра рисуют, играют со своими детьми, проводят время с близкими и рукодельничают.

Жители Днепра создают шедевры

Днепряне активно рукодельничают

Времяпровождение с детьми – бесценно

Игрушки из детства

Изделия своими руками – самые красивые

Кто-то вспоминает детство

Самое время насладиться времяпровождением со своими вторыми половинками

Днепряне развлекаются как могут

Несмотря на карантин, жители Днепра не боятся вируса и продолжают наслаждаться свежим воздухом на улицах Днепра. Но средство защиты – как полагается.

Солнечная погода радует жителей Днепра

Кто-то работает в поте лица, но правила соблюдает

Средство защиты всегда при себе

Погода так и шепчет...

Карантин – время провести день с родными

Выгул домашних питомцев по расписанию

Карантин – не помеха прогулке в парке

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жителям Днепра во время карантина советуют пользоваться медицинскими масками для безопасности своего здоровья. Но сейчас в аптеках города практически невозможно найти средство защиты. Стало известно, как сделать маску своими руками в домашних условиях.

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