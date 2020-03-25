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25 марта • обновлено в 14:56
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София Ковнир

Как жители Днепра "выживают" во время карантина: ТОП постов в Instagram

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Жители Днепра во время карантина развлекаются по-разному. Кто-то соблюдает все правила и сидит дома, кто-то выходит на свежий воздух и занимается спортом, а кто-то развивает свои кулинарные способности.

OBOZREVATEL собрал ТОП публикаций в Instagram и расскажет, чем днепряне занимаются во время карантина.

Как жители Днепра "выживают" во время карантина

Как жители Днепра "выживают" во время карантина

Прямой

Следить за своим телом можно и во время карантина. Жители Днепра активно занимаются спортом как на свежем воздухе, так и в домашней обстановке.

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Спорт во время карантина

Некоторые местные жители не нарушают карантин и развивают свои кулинарные навыки дома. Также они активно делятся новыми рецептами с подписчиками.

Готовить во время карантина – самое приятное

Готовить во время карантина – самое приятное

Днепряне делятся рецептами со своими подписчиками

Днепряне делятся рецептами со своими подписчиками

Очень много вкусняшек

Очень много вкусняшек

Карантин – время развивать свои кулинарные навыки

Карантин – время развивать свои кулинарные навыки

Готовить вкусности для близких – самое приятное

Готовить вкусности для близких – самое приятное

Проводить время дома – не так уж и скучно. Жители Днепра рисуют, играют со своими детьми, проводят время с близкими и рукодельничают.

Жители Днепра создают шедевры

Жители Днепра создают шедевры

Днепряне активно рукодельничают

Днепряне активно рукодельничают

Времяпровождение с детьми – бесценно

Времяпровождение с детьми – бесценно

Игрушки из детства

Игрушки из детства

Изделия своими руками – самые красивые

Изделия своими руками – самые красивые

Кто-то вспоминает детство

Кто-то вспоминает детство

Самое время насладиться времяпровождением со своими вторыми половинками

Самое время насладиться времяпровождением со своими вторыми половинками

Днепряне развлекаются как могут

Днепряне развлекаются как могут

Несмотря на карантин, жители Днепра не боятся вируса и продолжают наслаждаться свежим воздухом на улицах Днепра. Но средство защиты – как полагается.

Солнечная погода радует жителей Днепра

Солнечная погода радует жителей Днепра

Кто-то работает в поте лица, но правила соблюдает

Кто-то работает в поте лица, но правила соблюдает

Средство защиты всегда при себе

Средство защиты всегда при себе

Погода так и шепчет...

Погода так и шепчет...

Карантин – время провести день с родными

Карантин – время провести день с родными

Выгул домашних питомцев по расписанию

Выгул домашних питомцев по расписанию

Карантин – не помеха прогулке в парке

Карантин – не помеха прогулке в парке

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жителям Днепра во время карантина советуют пользоваться медицинскими масками для безопасности своего здоровья. Но сейчас в аптеках города практически невозможно найти средство защиты. Стало известно, как сделать маску своими руками в домашних условиях.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
карантин
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