Как в Днепре оплатить коммуналку, не выходя из дома: пошаговая инструкция

Современные технологии настолько прогрессируют, что теперь необязательно идти и стоять в длинных очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги. Это можно сделать быстро и не выходя из дома.

OBOZREVATEL подробно расскажет, как в Днепре оплатить коммуналку онлайн.

Как в Днепре оплатить коммуналку онлайн

Электричество

С ноября 2019 года жители Днепра и области получают новые платежки за электроэнергию от YASNO. Отметим, что реквизиты для оплаты счетов и тарифы не изменились.

Новые платежки от YASNO ДТЭК

YASNO

Фиксировать показания счетчика жителям Днепра нужно ежемесячно с 1 по 5 число. А оплатить коммунальные услуги можно в личном кабинете.

Для этого следует сделать следующее:

Оплата за электроэнергию

Оплата за электроэнергию

Оплата за электроэнергию

Оплата за электроэнергию

Водоснабжение

За водоснабжение в Днепре можно также заплатить онлайн. Для этого необходимо зайти на главный сайт КП "Днепрводоканал", затем перейти в личный кабинет.

"Днепрводоканал"

Отметим, что в связи с обновлением сервиса "Личный кабинет" всем пользователям при первом посещении необходимо пройти регистрацию.

Регистрация

Также легко оплатить платеж за водоснабжение можно через сайт EasyPay. Для этого Вам нужно ввести номер лицевого счета, а далее следовать инструкции:

Оплата за водоснабжение EasyPay

Оплата за водоснабжение EasyPay

Оплата за водоснабжение EasyPay

Газоснабжение

Чтобы заплатить за газоснабжение, жители Днепра могут зарегистрироваться для пользования личным кабинетом и мобильным приложением 104 Mobile.

Мобильное приложение

"Днепрогаз"

При регистрации с мобильного приложения нужно внимательно следить за подсказками и пользоваться справкой. При любом способе регистрации, Вы сможете использовать свой логин и пароль для входа в учетную запись как с сайта, так и с мобильного приложения.

Регистрация

Регистрация Днепрогаз

Регистрация Днепрогаз

Отметим, что с 1 января 2020 года потребители газа Днепра будут по-новому оплачивать доставку газа. Теперь услуга по доставке газа исключена из счетов за газ. Поэтому все потребители уже в этом месяце начали получать отдельные счета: один за газ, второй — за его доставку.

Также такая услуга появилась и на сайте "Днепрогаза". Ее Вы можете оплатить онлайн, как и основной счет.

Оплата за газоснабжение Днепрогаз

Оплата за газ через личный кабинет – самый оперативный способ занесения данных в систему. В случае оплаты другим способом потребителю необходимо в назначении платежа обязательно указывать следующие реквизиты: ФИО, адрес, номер лицевого счета и название газового хозяйства, которое его обслуживает. Оплата онлайн позволяет ускорить процесс идентификации данных потребителя и внесение их в систему предприятия.

ЕРЦ КП

Также жители Днепра и области могут оплатить коммунальные услуги на сайте центра абонентских услуг "ЕРЦ КП". Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и выбрать коммунальную услугу, за которую Вы хотите заплатить. Затем выбираете способ оплаты, и после этого платеж успешно проходит.

ЕРЦ КП

Провести оплату можно через ПриватБанк, Ощадбанк, Банк Новый и Укрпочту.

Оплата на ЕРЦ КП Событие

Оплата на ЕРЦ КП Событие

Отметим, что через ЕРЦ КП можно оплатить любую коммунальную услугу (электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение). Также можно заплатить платеж за отопление. Главное зарегистрироваться, выбрать нужную услугу и провести оплату.

Теплоэнерго

ЕРЦ КП

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров ввел новое ограничение для цены на газ в Украине. С 1 января 2020 года тариф должен составлять не больше стоимости голубого топлива на нидерландском газовом хабе.

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