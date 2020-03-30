Как навести красоту в домашних условиях: рекомендации от мастеров Днепра

В период карантина в Днепре закрылись студии и салоны красоты, а также перестали работать многие мастера на дому. Поэтому жительницы Днепра вынуждены отказаться от походов по салонам и им приходится наводить красоту в домашних условиях.

OBOZREVATEL собрал рекомендации днепровских мастеров, которые рассказали, как в домашних условиях привести себя в порядок.

Бьюти-процедуры beautystory.com.ua

Маникюр

Жительницам Днепра на время карантина рекомендуют дать свободу ногтям и снять покрытие, чтобы они немного "отдохнули".

Мастер маникюра Дарья отмечает, что в период карантина лучше всего просто убирать длину. Но в крайних случаях – нужно снять покрытие.

Инструкция, как снять гель-лак в домашних условиях с минимальными потерями:

Запиливаем топ до матового состояния. Защищаем кожу вокруг ногтя любым кремом или маслом. Берем ацетоносодержащую жидкость для снятия лака. Смачиваем жидкостью кусочек спонжика, размером с ноготок. Заворачиваем в фольгу или пищевую пленку. Ждем 5-7 минут и счищаем гель-лак палочкой или пушером. Главное – осторожно. Как только покрытие перестает крошиться – повторяем аппликацию еще на 5 минут.

Дарья добавила, что оставшиеся слои базы сдирать нельзя, только размачивать.

В конце процедуры шлифуем бафом, наносим прозрачный лак и спасаем кутикулу маслом или кремом.

Маникюр в домашних условиях

Маникюр в домашних условиях

Брови

Днепровский мастер-бровист Владислава подробно рассказала инструкцию, как в домашних условиях сделать красивые и естественные брови.

Для начала потребуется мицелярная вода, чтобы очистить брови от загрязнений или косметики.

Следующим этапом будет обезжиривание. Делаем это хлоргексидином. Этот этап нужен для того, чтобы краситель лучше взялся и хорошо держался в течение нескольких дней.

После этого мы приступаем к небольшой разметке. Делаем это любым привычным способом.

Пунктирными движениями делаем нижнюю линию, за пределы которой не получится выйти во время окрашивания.

Заключительным этапом является окрашивание бровей краской или хной. Время выдержки зависит от желаемой интенсивности окрашивания. Время выдержки – до 10 минут, и Ваши бровки готовы.

Брови в домашних условиях

Волосы

Мастера не рекомендуют днепрянкам красить волосы в домашних условиях, особенно тем, у кого сложное окрашивание.

"Лучше месяц переждать и уже потом пойти к хорошему мастеру на стрижку, окрашивание и т.д.", – добавляют мастера.

Но чтобы волосы оставались красивыми даже в период карантина, многие профессионалы Днепра записывают онлайн видео-уроки легких причесок и рассказывают, как ухаживать за волосами в домашних условиях.

Например, мастер по прическам Карина рассказала, как сделать дома небрежный хвост.

Для того чтобы убрать немного пушистость на волосах, необходимо после накрутки использовать солевой спрей, а для объема на корни – пудру. Главное – не переборщить.

Карина отметила, что на готовую текстуру сложностей с хвостом нет. Собираете силиконовыми резинками хвост, затем достаете объем и пряди у лица. После этого берете одну прядь из хвоста и обматываете резинку, затем фиксируете невидимками. И шикарный небрежный хвост готов.

Прическа в домашних условиях

На данный момент это максимальные бьюти-процедуры, которые Вы можете сделать в домашних условиях. Профессионалы настаивают, что лучше пересидеть дома и уже после окончания карантина заняться своей красотой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жителям Днепра во время карантина советуют пользоваться медицинскими масками для безопасности своего здоровья. Но сейчас в аптеках города практически невозможно найти средство защиты. Стало известно, как сделать маску своими руками в домашних условиях.

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