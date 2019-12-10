"Будто под гипнозом": как днепрян обманывают мошенники-работодатели

Найти в Днепре хорошую и прибыльную работу непросто. Главное не попасть на мошенников, из-за которых Вы можете остаться без работы и денежных средств.

OBOZREVATEL расскажет о популярных уловках работодателей-аферистов и как от них уберечься.

Мошенники-работодатели

Ни работы, ни денег

Днепрянин Сергей – водитель с большим стажем, и, соответственно, работу он искал по своему направлению:

"Зашел на популярный сайт вакансий и искал работу водителем. Приглянулось мне одно предложение – водитель на фуру. Было написано, что заработок – 35 тысяч гривень.

Я позвонил по указанному номеру и, как оказалось, работать нужно было совсем не на фуре. По телефону мужчина рассказал, что ему требуется личный водитель, так как он с инвалидностью и его нужно перевозить по городу. Зарплата – от 25 до 35 тысяч гривень", – рассказал Сергей.

Мошенники-работодатели

Мошенники-работодатели

После этого парня как будто ввели в гипноз, и произошло следующее:

"Мужчина попросил купить в магазине нужные продукты и привезти ему домой. Мне стало его жалко, и я скупился на 200 гривень – молоко, хлеб, яйца, картошка, колбаса, вода. После этого мужчина попросил пополнить ему мобильный счет на 350 гривень. Я почему-то не задумался и пополнил. Все происходило как будто под гипнозом. Затем он начал расспрашивать остались ли у меня деньги и сколько. И тут я понял, что никакой работы не существует, и меня просто развели на деньги", – сообщил Сергей.

Кроме этого, мошенник сообщил пострадавшему якобы свой домашний адрес, но по приезду, как оказалось, там никто не проживает.

"Аферист выключил телефон и больше на связь не выходил. Теперь из-за таких уловок боюсь искать работу", – добавил днепрянин.

Мошенники-работодатели через соцсети

Часто в социальных сетях мошенники присылают сообщения с предложением о работе. Подобные смс имеют одинаковое содержание:

"Офис находится в центре города, неполная занятость, удобный график. Только если Вам есть 18 лет. Заработок высокий".

Мошенники-работодатели в соцсети

Мошенники-работодатели в соцсети

Жительница Днепра Диана недавно попалась на такую уловку аферистов и пожалела об этом:

"Сообщения подобного рода нужно игнорировать, так как работу предлагают не ту, о которой Вы мечтаете. Около месяца назад я была в активном поиске работы и как раз мне написали с таким предложением. Что именно за работа – не уточнили.

Я приехала на собеседование в центр города, офис был очень просторный и уютный. Но вся правда раскрылась, как только я начала общаться с "руководством".

Как выяснилось, сфера работы – веб-моделинг. Мне утверждали, что в этом нет никакого подвоха, интим запрещен, просто нужно общаться с иностранцами по веб-камере и выполнять их требования. Зарплата – от 25 тысяч гривень и выше.

Конечно, я как порядочная девушка сбежала оттуда и заблокировала их контакты", – рассказала Диана.

Девушка добавила, что на такие предложения о работе в соцсетях не нужно реагировать:

"Вам могут только предложить веб-моделинг или еще хуже – проституцию. К сожалению, мои знакомые тоже попадали в такие ситуации. Поэтому сразу же блокируйте подобных работодателей-аферистов", – отметила днепрянка.

Мошенники-работодатели 2mm.r

Работа за рубежом

Житель Днепра Андрей в поиске работы наткнулся на аферистов, предлагающих работу за границей:

"На досках объявлений и в интернет пространстве часто предлагают трудоустройство за рубежом. Но не всегда это является правдой. Так я чуть не стал жертвой мошенников.

Работа за границей Бесплатка

Я позвонил по номеру, указанному в объявлении. По телефону мне не смогли объяснить суть работы, поэтому попросили приехать в офис. Когда я прибыл на место, то ужаснулся: офис находится на окраине города, без какой-либо вывески, маленький и очень неопрятный.

На собеседовании мне так и не смогли рассказать, кем нужно работать, но отправляют в Чехию. Красиво рассказали о высокой заработной плате – от 35 тысяч гривень и выше. Индивидуальный график, уютный коллектив, в общем – все прелести. Но для этого нужно сразу оплатить страховку и предоставить данные паспорта и ИНН.

В этот момент меня как будто загипнотизировали, я не знаю, как они это делают, но я чуть не подписал документы о страховке и готов был отдать за это немалую сумму – 13 тысяч гривень. Меня уверяли, что я заработаю в три раза больше и поэтому эти деньги – пустяк.

Тогда мне вдруг позвонила жена, как чувствовала. Я рассказал, что происходит, и она сказала ни в коем случае ничего не подписывать и бежать из этой конторы.

На мой отказ мошенники-работодатели отреагировали резко и негативно. Они послали меня куда подальше и сказали, что я больше нормальную работу нигде не найду. Вот так и доверяй после этого людям", - рассказал Андрей.

Мошенники-работодатели opentv.media

Как уберечься от мошенников-работодателей

Узнавайте все подробности о работе: должность, заработная плата, информация о компании и т.д.

Не ведитесь на слишком большой заработок. Таким образом часто пытаются завлечь работника.

В достойных компаниях всегда существует сайт или любая другая платная платформа.

Если Вам предлагают застраховаться, что-то приобрести или внести определенную сумму за какую-то услугу – ни в коем случае не давайте деньги.

Обращайте внимание на вид офиса. В приличных компаниях всегда есть вывеска и ухоженные рабочие места.

Старайтесь искать работу через знакомых или узнавать о понравившейся компании у других людей.

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