Ипотека, кредит или рассрочка: как выгоднее купить жилье в Днепре
Как выгоднее купить жилье в Днепре . pixabay
Многие жители Днепра мечтают о собственном жилье, но в условиях нынешних реалий накопить крупную сумму очень сложно.
О том, какой из вариантов покупки жилья в Днепре самый выгодный и почему – расскажет OBOZREVATEL.
Ипотека или кредит: в чем разница
Потребительский кредит – это вид кредитования, при котором банк дает заемщику некую сумму денег на покупку товаров, работ или услуг. Ипотека – тот же кредит, но под залог недвижимости. Ипотечный кредит – это банковская ссуда, обеспеченная залогом недвижимости. Из важного – по договору клиент сразу становится собственником жилья. Но, если он будет нарушать условия договора, банк может изъять недвижимость, продать ее и направить вырученные деньги на погашение долга.
Кроме того, между ипотекой и обычным потребительским кредитом есть еще ряд отличий:
Оформление ипотечного кредита занимает длительный период, а обычный кредит можно быстро оформить;
Кредит в Днепре в среднем выдают на 3-5 лет, в то время как ипотеку можно получить на 10-20 лет;
Ипотечный займ привлекает крупными суммами и обширным выбором государственных программ. Особенно для молодых семей с детьми.
Есть разница в ставках: ставки по ипотеке в Украине варьируются в пределах 14-24%. Исключение – ипотека по партнерским программам застройщиков: по ней проценты снижаются до уровня в 11–12 % годовых. Правда, действуют льготные ставки обычно только первый год и затем возвращаются к средним по рынкам. Средняя процентная ставка по потребительскому кредиту в Украине – от 11,20% до 30,0% годовых (в зависимости от суммы, которую вы берете в кредит, и банка, который его предоставляет) на менее короткий временной период.
"Ипотека – самый выгодный вариант из всех возможных. В данном случае под залогом находится недвижимость, поэтому кредитор более лояльно подходит к срокам выплат и процентным ставкам. Ипотеку можно оформить и на 20 лет, оплачивая равными суммами с фиксированной годовой ставкой. При этом, важно понимать, сможете ли вы стабильно выплачивать сумму", – рассказал экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко.
Чтобы получить ипотечный кредит, в большинстве случаев заемщик должен внести первоначальный взнос от 30% стоимости приобретаемого объекта. Потребительский кредит, как правило, выдается без первоначального взноса.
Что выгоднее: ипотека или потребительский кредит
Чтобы решить, что лучше – нужно сравнить основные параметры данных вариаций:
При ипотеке необходимо накопить на первоначальный взнос – часть суммы заемщик должен внести в счет оплаты за объект;
Годовая процентная ставка по ипотеке ниже, чем по потребительскому кредиту;
Благодаря продолжительному периоду погашения ипотечного займа, ежемесячный платеж по ипотеке ниже, чем по потребительскому кредиту;
При одном и том же доходе одобренная в ипотеку сумма будет выше;
Потребительский кредит в Украине нельзя взять более, чем на 6 лет.
"Если говорить о покупке жилья – потребительский кредит не является самым выгодным вариантом. Во-первых, вам необходимо погасить кредит в достаточно короткий срок – 2-5 лет. Во-вторых, процентные ставки на потребительские кредиты в Украине слишком высоки, вы можете сильно переплатить – в три раза или больше".
Сколько нужно переплатить при ипотеке
Для примера возьмем покупку жилья на сумму в 600 000 гривен. В большинстве случаев, покупателю необходимо внести первый взнос за жилье, в среднем, это 30% от общей стоимости недвижимости. Представим, что оформляем ипотеку на срок в 10 лет при средней процентной ставке в 18%.
Итак, при классической схеме погашения ипотечного кредита (в данном случае проценты начисляются на остаток тела кредита, соответственно, в начале срока погашения размер ежемесячного платежа будет значительно больше, чем в последние месяцы), платеж будет составлять 9713 гривен 70 копеек в первый месяц и понижаться до 3551 гривен 78 копеек в последний. Сумма кредита составит 420 000 гривен. 180 000 гривен оплатить нужно сразу, при составлении договора. Переплата по кредиту составит 381 150 гривен.
При аннуитетной схеме размер платежа будет одинаковым в течение всего срока погашения кредита, но если в первые месяцы в составе платежа будут преобладать проценты, то в последние – тело кредита. Ежемесячный платеж в течение 10 лет будет составлять 7567 гривен 78 копеек, а переплата по кредиту – 488 133 гривны 40 копеек. При этом, первоначальный взнос в 180 000 гривен покупателем – никто не отменяет.
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Что необходимо для получения ипотеки
Чтобы данный вид кредитования был одобрен, необходимо соответствовать многим требованиям:
Обязательная прописка в регионе, где оформляется кредит;
Наличие украинского гражданства у заемщика;
Возрастные рамки – от 21 года;
Трудовой стаж от 1 года на последнем месте работы;
Положительная кредитная история.
В разных финансовых учреждениях могут быть разные условия предоставления ипотечного займа: это зависит как от условий договора, так и от кредитной политики банка.
Тем не менее, базовый перечень необходимых документов выглядит следующим образом:
Заявление на получение ипотечного кредита, заполненное заемщиком;
Паспорт гражданина Украины;
Идентификационный код налогоплательщика;
Справка о доходах;
Копия трудовой книжки;
Паспорт и идентификационный код супруги или супруга, если заемщик состоит в браке;
При оформлении ипотеки банк вправе требовать и другие документы, вплоть до водительских прав и бумаг, подтверждающих дополнительные доходы.
Рассрочка от застройщика: условия и подводные камни
В Днепре практически все застройщики предлагают краткосрочную рассрочку. В данном случае, сумма за объект выплачивается до окончания строительства или ввода в эксплуатацию (от нескольких месяцев до 3 лет), а первоначальный взнос составляет не менее 25%, в среднем по городу – 30-50%. На практике большинство застройщиков предлагают рассрочку при оплате 50% от стоимости жилья. Чаще всего она предлагается с нулевой процентной ставкой, но стоимость квадратного метра может повышаться со временем в зависимости от степени готовности объекта.
Рассчитывается рассрочка очень просто: к примеру, возьмем квартиру площадью 50 квадратных метров и стоимостью 900 000 гривен (18 000/1 кв.м) с рассрочкой на 5 лет и первоначальным взносом в 50%.
Вы делаете первый взнос в 450 000 гривен, выкупая половину квартиры. За 60 месяцев вам необходимо погасить остальную часть суммы. Ежемесячно, при фиксированной стоимости квадратного метра, нужно выплачивать 7200 гривен.
Первый взнос - 30-50% dom.ria
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С какими подводными камнями при рассрочке от застройщика можно столкнуться
Есть несколько нюансов, которые часто "отбивают желание" покупать жилье в рассрочку от застройщика:
Привязка стоимости жилплощади к курсу доллара. Она необходима для того, чтобы компания не несла убытки: дом строится, а с ростом доллара растут и расходы на строительство, соответственно нужен пересмотр стоимости квадратного метра;
Отсутствие фиксации стоимости квадратного метра. Чем выше стадия строительства, тем дороже квартира. В данном случае платежи будут расти и с ростом стоимости квадратного метра;
Пока не погашена рассрочка, оформить право собственности на квартиру нельзя. Застройщик должен быть уверен в том, что вы выплатите всю сумму.
Что нужно, чтобы оформить рассрочку от застройщика:
При поэтапной оплате и рассрочке от застройщика вам нужны те же документы, что и при обычной покупке квартиры:
Паспорт гражданина Украины;
Идентификационный код;
У вас не потребуют справку о зарплате и прочие документы, которые мог бы запросить банк.
"Конечно же, самый выгодный вариант – копить собственные средства, но в современных реалиях это практически невозможно. В стране анонсировали запуск двух государственных программ, одна из которых — ипотека под 10% годовых. Если запустят такое ипотечное кредитование до конца 2020 года – для многих это станет выгодным предложением и хорошим шансом обзавестись жилплощадью", – подытожил экономический эксперт из Днепра Михаил Крапивко.
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